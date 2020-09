Las 56 escuelas de NYC donde se han detectado casos positivos de COVID

Los funcionarios de educación de la Ciudad de Nueva York revelaron el miércoles la lista de las 56 escuelas públicas donde se han confirmado casos de coronavirus.

La divulgación del listado llega a menos de una semana de que 1.1 millones de estudiantes retornen a las aulas, este 21 de septiembre.

La mayoría de las escuelas de la lista tienen solo un caso positivo, según los funcionarios del Departamento de Educación, pero otras dos escuelas, como la primera PS 811X The Academy for Career and Living Skill en El Bronx y, más recientemente, la PS 139 en Brooklyn, reportaron dos casos, lo que provocó cierres automáticos de 24 horas.

El número oficial de casos confirmados es de 56 hasta el miércoles por la mañana, según los funcionarios.

A continuación la lista de escuelas: