Junta de Pautas de Alquiler contempla el aumento de la renta estabilizada en Nueva York

La Junta de Pautas de Alquiler celebró su votación preliminar el miércoles sobre si la renta estabilizada en la Ciudad de Nueva York aumentará este año.

Durante la audiencia pública, la Junta consideró posibles aumentos de alquiler del 0% al 2% en los arrendamientos de un año y del 1% al 3% en los arrendamientos de dos años.

El 23 de junio se determinará en un voto oficial si el incremento se hace efectivo.

En respuesta a la votación preliminar, el presidente de la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, James Whelan, dijo que la Junta debe asumir la responsabilidad de proporcionar aumentos de alquiler que permitan el mantenimiento de viviendas y su voto final debe reflejar esa realidad.

“De no hacerlo, solo castigaría aún más a los propietarios bajo un sistema roto que coloca solo en el sector privado el papel de subvencionar viviendas sin importar las necesidades individuales del inquilino. Es decepcionante que la Junta se base en los datos de gastos del propietario de 2019 que, claro está, no tienen en cuenta los aumentos adicionales en los gastos operativos debido a los protocolos de seguridad de COVID-19. Los rangos presentados en su votación preliminar no son consistentes con los aumentos impuestos por el gobierno en los impuestos a la propiedad”, señaló.

El presidente de la Asociación de Estabilización de Rentas, Joseph Strasburg, habló en nombre de los propietarios después de la votación preliminar:

"La Junta ignora sus propios datos de investigación que muestran que los costos operativos de los propietarios aumentaron de nuevo (los impuestos a la propiedad solo aumentaron en un 3,9%), lo que exige un modesto aumento de alquiler de entre 2% y 4% en un contrato de arrendamiento de un año”, indicó.

“El proceso de la Junta no está destinado a proporcionar alivio de alquiler a los inquilinos; ese es el papel del gobierno. Se supone que la Junta debe equilibrar las necesidades de los propietarios y los inquilinos de los edificios, pero eso es imposible cuando el alcalde Bill de Blasio influye”.

Strasburg señaló que los inquilinos afectados por la pandemia han recibido miles de dólares en cheques de estímulo, beneficios de desempleo mejorados y otros tipos de ayuda del gobierno, sin importar su estado migratorio.

“Por el contrario, los propietarios no han recibido asistencia. Que la Junta incluso considere otra congelación de alquiler es más que irracional. Los fondos de alivio de alquiler solo permitirán a los propietarios ponerse al día con los atrasos de alquiler de los últimos 12 a 15 meses”, indicó.

En junio pasado, la junta decidió mantener los alquileres sin cambios para los arrendamientos de un año y aumentar un 1% durante el segundo año de arrendamientos a dos años que comenzaron en octubre pasado.

La Rent Stabilization Association, que representa a 25.000 propietarios en los cinco condados, había pedido a la Junta aumentos de entre el 2% y el 4% en los arrendamientos de un año y del 3% al 5% en los arrendamientos de dos años.

Cualquier decisión que tome la Junta afectará a cerca de un millón de apartamentos con alquiler estabilizado en toda la ciudad.

En junio se llevarán a cabo dos audiencias públicas antes de que los nueve miembros emitan su voto final.

“Nuestros clientes en unidades de renta regulada todavía no se recuperan de la devastación económica que ha causado el COVID-19, y no se ve una recuperación en el futuro previsible. Muchos neoyorquinos están desempleados o subempleados, mientras que otros luchan por ponerse al día con el alquiler”, dijo Adriene Holder, abogada a cargo de la práctica civil en The Legal Aid Society y exmiembro de la Junta.

“La Junta de Pautas de Alquiler debe asegurarse de que la votación final de junio continúe congelando los alquileres tanto para contratos de arrendamiento de uno como de dos años. Este no es el momento de aumentar los alquileres, en especial para algunos de los inquilinos más vulnerables de la Ciudad de Nueva York”.