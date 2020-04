Jornaleros pierden fuente de ingresos con cierre de construcciones no esenciales

Los trabajadores más vulnerables del Estado Jardín han perdido la única fuente de ingresos que les quedaba, luego de que el gobernador Phil Murphy ordenara el cierre de los lugares de construcción no esenciales.

Murphy anunció el miércoles que los sitios de construcción no esenciales deberán cerrar tan pronto como el viernes por la noche en todo el estado. El mandatario dijo que la suspensión indefinida de estos proyectos es parte del endurecimiento de las medidas destinadas a promover el distanciamiento social.

"Nadie debería estar trabajando donde no se practica el distanciamiento social en toda su extensión", dijo Murphy durante su sesión informativa diaria.

La orden del gobernador deja sin ingresos a cientos de trabajadores por día. En respuesta, las organizaciones defensoras, como los capítulos locales de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), planean acciones para presionar a los estados de la región para que ofrezcan soluciones concretas, pues la condición vulnerable de los trabajadores ahora es mucho más precaria.

Jorge Torres, de NDLON en el estado de Nueva Jersey, comentó que la orden de Murphy aumenta la incertidumbre entre los jornaleros.

“Hay mucha preocupación, no nos queda más que unirnos y pedir a los gobiernos de cada estado que respondan a la necesidad de estos grupos vulnerables con programas y servicios sustanciales”, dijo el activista.

Si bien el Estado Jardín ordenó el cese de desalojos por los próximos 90 días, al igual que Nueva York, los defensores cree que medidas como esta no son suficientes, pues al culminar la moratoria cientos perderán sus hogares.

“Si en esos 90 días no tenemos dinero para pagar la renta menos después, sin trabajo, sin ahorros. Solo por 90 días es que tendremos casa, después de eso nos veremos en la calle”, expresó con preocupación Dionisio Santos, un jornalero agobiado por la falta de empleo.

Santos, de origen mexicano y residente de Newark, dijo que los escasos lugares en construcción en el Estado Jardín brindaban un poco de alivio financiero a los jornaleros de la región.

“Si no nos mata el virus, nos matará el hambre”, dijo con desanimo. “Y no solo a uno sino a toda la familia. La mía no está aquí, pero allá en mi país esperan aunque sea unos cien dolaritos para irla pasando. Eso le pone más eso a mis hombros”.

Según el Centro de Investigaciones Pew, Nueva Jersey es hogar de un estimado de 475,000 inmigrantes indocumentados.

Torres comentó que las organizaciones de Nueva Jersey se unirá a las de Nueva York para crear una campaña sólida que ponga en relieve la precariedad de los trabajadores relegados de la ayuda pública.

“Se ve nuestro trabajo, uno paga impuestos aunque uno no tenga papeles, pero a la hora de pedir ayuda resulta que no contamos. No somo ni números, somos cero a la izquierda”, añadió Santos.