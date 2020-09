ICE estaría violando su propia regla de ‘lugares sensibles’ al efectuar arresto en iglesia

Aunque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) ha sido implacable en los últimos años en cuanto a la ejecución de sus operativos y arrestos dirigidos, la agencia federal había honrado hasta ahora una política de “lugares sensibles”, en los que sus agentes no pueden actuar.

Bajo la política de "lugares sensibles", los federales no pueden detener, entrevistar o buscar a ningún individuo con fines relacionados a su estatus de inmigración. Sin embargo, la directriz tiene ciertas excepciones.

Los agentes sí pueden proceder en cualquiera de estos lugares con la aprobación previa de los administradores o supervisores, o sin la misma, en "circunstancias extremas" que impliquen una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública y si existe un "riesgo inminente de destrucción de evidencia material relacionada con un caso criminal en curso".

Por eso sorprende y genera enojo e indignación el reciente arresto de un inmigrante en la Iglesia Metodista Unida de Glenmont, ubicada en Maryland.

Los agentes de ICE habrían mentido al solicitante de asilo Binsar Siahaan para arrestarlo en el templo del que es miembro desde hace seis años y proceder con su deportación, reportó The Washington Post.

Los defensores sostienen que Binsar no representa un peligro para la seguridad pública, además de que no tiene antecedentes penales.

La organización Interfaith Immigration Coalition dijo que los agentes ingresaron a la propiedad de la iglesia para arrestar a Siahaan, quien trabaja y reside en el lugar con su familia.

ESTO ES LO QUE NECESITAS SABER:

¿LA POLÍTICA DE “LUGARES SENSIBLES” DE ICE ESTÁ VIGENTE?

Sí. ICE ha emitido e implementado previamente una política relacionada con acciones de cumplimiento en lugares sensibles.

¿CÓMO DECIDE ICE DÓNDE SE LLEVARÁ A CABO UNA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO ESPECÍFICA? ¿QUÉ FACTORES SE CONSIDERAN AL TOMAR TAL DECISIÓN?

Las determinaciones con respecto a la manera y ubicación de los arrestos se realizan caso por caso, teniendo en cuenta todos los aspectos de la situación, incluidos los antecedentes penales del objetivo, los factores de seguridad, la viabilidad de las pistas sobre el paradero del individuo y la naturaleza de la posible ubicación en la que se realizará el arresto.

¿CUÁLES SON LOS LUGARES SENSIBLES?

De acuerdo con la política de ICE, las acciones de cumplimiento NO DEBEN OCURRIR NI ENFOCARSE en lugares sensibles como:

ESCUELAS

Incluyendo guarderías con licencia, preescolares y otros programas de educación temprana; escuelas primarias; escuelas secundarias y colegios y universidades. Los agentes tampoco pueden actuar en actividades o eventos escolares o relacionados con la educación, como reuniones de padres, ceremonias de gradación y eventos deportivos.

Los federales tampoco pueden proceder en paradas de autobuses escolares, que están debidamente marcadas con señales de tránsito, cuando los estudiantes estén presentes.

HOSPITALES Y CLÍNICAS

Bajo la norma, ICE no realiza operativos en instalaciones de tratamiento médico y cuidado de la salud, lo que abarca hospitales, consultorios médicos, centros de salud acreditados por la ciudad o el estado y clínicas que ofrecen servicios de emergencia.

TEMPLOS

Tampoco se realizan arrestos en lugares de culto, tales como iglesias, sinagogas, mezquitas y templos. Es por esta norma que en los últimos años los inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación se han refugiado en las iglesias bajo la protección de sus comunidades de fe. Uno de los casos más notorios fue el de la madre guatemalteca Amanda Morales Guerra y sus tres hijos.

La agencia tampoco realiza arrestos en ceremonias o prácticas religiosas o civiles, como funerales y bodas.

EVENTOS PÚBLICOS

Los eventos públicos, incluyendo marchas y desfiles, también se consideran lugares seguros.

¿QUÉ ACCIONES DE ICE ESTÁN LIMITADAS BAJO LA POLÍTICA DE LUGARES SENSIBLES?

Arrestos, entrevistas y cateo o registro.

Las acciones de cumplimiento que NO están limitadas por esta política incluyen actividades como obtener registros y documentos de funcionarios o empleados, entregar notificaciones a funcionarios o empleados, entregar citaciones, supervisión del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) y visitas de certificación, vigilancia y la asistencia de los agentes en eventos oficiales o reuniones comunitarias.

¿ICE PUEDE EJECUTAR UNA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO EN UN LUGAR SENSIBLE SIN APROBACIÓN PREVIA?

Los oficiales y agentes de ICE sí pueden realizar una acción de cumplimiento en un lugar sensible sin la aprobación previa de un supervisor o un administrador en circunstancias extremas relacionadas con la seguridad nacional, el terrorismo o la seguridad pública, o cuando exista un riesgo inminente de destrucción evidencia material relacionada con un caso criminal en curso.

Cuando los agentes proceden con una acción de cumplimiento en circunstancias extremas, estos deben comportarse de la forma más discreta posible, según el protocolo para preservar la seguridad de público y de los oficiales, y deben hacer todo lo posible por limitar el tiempo de su estancia en el lugar en cuestión.

¿ICE CONSIDERA LAS CORTES COMO UN LUGAR SENSIBLE?

No. ICE no considera las cortes como un lugar sensible.

¿A QUÉ NÚMERO DEBO REPORTAR UN OPERATIVO DE ICE QUE INCUMPLE CON LA POLÍTICA DE LUGAR SENSIBLE?

Puedes comunicarte con la Oficina de Detención y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés) de ICE a al (888) 351-4024 o escribir a la dirección de correo electrónico de información de ERO a ERO.INFO@ice.dhs.gov, también disponible en https://www.ice.gov/webform/ero-contact-form.

También puedes comunicarte con la División de Diversidad y Derechos Civiles de ICE al (202) 732-0092 o escribir a ICE.Civil.Liberties@ice.dhs.gov.