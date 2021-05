GUÍA: Ayuda financiera para negocios en NY; requisitos, formularios y generosos créditos fiscales

El Presupuesto Ejecutivo del Estado de Nueva York para 2021–22, aprobado en marzo, incluye $1 mil millones en ayuda financiera para las pequeñas empresas.

Los fondos y programas son administrados por la Corporación de Desarrollo del Empire State (Empire State Development Corporation, ESD), y dichas iniciativas de financiación incluyen:

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

$ 800 millones para el Programa de subvenciones para la recuperación de pequeñas empresas pandémicas,

$ 25 millones para el Programa de resiliencia de restaurantes,

$ 40 millones para organizaciones artísticas y culturales,

El crédito fiscal de producción musical y teatral de la ciudad de Nueva York de $ 100 millones

El crédito de $35 millones para el regreso al trabajo en restaurantes.

En TELEMUNDO 47 entendemos que el acceso a estos programas es crucial para los emprendedores y organizaciones de nuestras comunidades, por ende, hemos recopilado información sobre cada programa a fin de facilitar el proceso. Además, actualizaremos esa información a medida que el estado ofrezca más detalles.

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN ANTE UNA PANDEMIA DE PEQUEÑAS EMPRESAS ($800 MILLONES)

¿QUÉ TIPO DE ORGANIZACIONES PUEDEN SOLICITAR LA AYUDA?

Las pequeñas empresas ubicadas en el estado, de propiedad y operación independientes, y que emplean a 100 empleados o menos

Microempresas, ubicadas en el estado, de propiedad y operación independientes, y que emplean a diez o menos empleados.

Institución artística y cultural independiente con fines de lucro: pequeña o mediana empresa privada ubicada en el estado, operada de forma independiente y que emplea a 100 o menos empleados, sin incluir a los empleados de temporada.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?

Estar incorporado en NYS o tener licencia y estar registrado para hacer negocios en el estado.

Ser una entidad activa que haya brindado servicios antes del 1 de marzo de 2019.

Se han visto afectadas negativamente por su cumplimiento de las restricciones de COVID.

Demostrar pérdida de ingresos u otras dificultades económicas al 31 de diciembre de 2020, en comparación con el mismo período en 2019 debido a COVID-19.

No adeudar impuestos federales, estatales o locales antes del 15 de julio de 2020, ni tener un plan de pago o aplazamiento.

¿PARA QUÉ SE PUEDEN UTILIZAR LOS FONDOS?

Los fondos de la subvención se pueden utilizar para todos los costos incurridos como resultado de las restricciones relacionadas con COVID-19, que incluyen:

Costos operativos, como nómina, costos de seguros, costos de servicios públicos.

Pagos de hipotecas o alquileres comerciales.

Costos de reembolso de impuestos locales a la propiedad o escolares asociados con la ubicación de la pequeña empresa.

Costos del equipo de protección personal (EPP) necesario.

HVAC u otra maquinaria necesaria para cumplir con las restricciones de COVID-19.

Otros costos asociados al COVID-19 aprobados por el estado.

¿QUÉ NEGOCIOS SON PRIORIDAD?

Al aprobar el presupuesto estatal, la Legislatura requirió otorgar prioridad a:

Empresas social y económicamente desfavorecidas.

Empresas propiedad de mujeres.

Negocios propiedad de veteranos.

Empresas comerciales propiedad de veteranos con discapacidad.

Pequeñas empresas ubicadas en comunidades que tenían dificultades económicas antes del 1 de marzo de 2020, según lo determinado por los datos del censo más reciente.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR LA AYUDA?

El estado aún no abre un proceso para recibir solicitudes, sin embargo, TELEMUNDO 47 actualizará la información una vez que se divulgue.

Para recibir actualizaciones directamente del Empire State Development Corporation, así como alertas cuando se acepten solicitudes, haga clic aquí.

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITARÉ PROPORCIONAR?

Si bien aún se están finalizando los detalles del programa, esta lista de requisitos de documentación puede ayudar a las pequeñas empresas del estado de Nueva York a prepararse para solicitar los fondos:

Para pruebas de pérdida de ingresos u otras dificultades económicas: declaraciones de impuestos sobre la renta de empresas de 2019 y 2020.

Para asociaciones: incluya el Formulario 1065 del IRS y el Anexo K-1.

Para propietarios únicos: incluya el Formulario 1040 del IRS, Anexo C.

Formulario 4506-T del IRS completo

Comprobante de ubicación comercial y operación actual (dos de los siguientes pueden servir: arrendamiento actual, factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario comercial actual, estado de cuenta de hipoteca comercial actual, estado de cuenta de tarjeta de crédito comercial, factura de seguro profesional, estado de cuenta de procesamiento de pagos, documentación de recaudación de impuestos sobre las ventas NYS ST-809 o ST-100).

Lista de propiedad (lista de nombres, direcciones, números de seguro social, números de teléfono, correos electrónicos, porcentaje de propiedad e identificación con foto para cualquier propietario con más del 20% de propiedad de la empresa).

Prueba de la cantidad de empleados: El documento NYS-45 presentado más recientemente.

Para distribución de fondos: Formulario W-9 del IRS e información de la cuenta bancaria.

PROGRAMA DE RESILIENCIA DE RESTAURANTES DEL ESTADO DE NUEVA YORK

El programa dispone de $25 millones en subvenciones a restaurantes que brindan comidas gratuitas a personas económicamente desfavorecidas en comunidades marginadas para cubrir sus costos operativos y materiales de preparación de comidas, provisiones y entrega. Los detalles del programa aún se están ultimando.

Abra aquí para recibir una alerta cuando se acepten solicitudes.

PROGRAMAS DE SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACIÓN DE ORGANIZACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

El programa dispone de $40 millones en subvenciones para artistas individuales sin fines de lucro, profesionales del arte e instituciones de organizaciones artísticas y culturales para costos operativos, hipotecas / alquiler, equipos y otros costos relacionados.

Este programa de subvenciones es facilitado y administrado por el Consejo de las Artes del Estado de Nueva York.

La institución actualiza periódicamente los fondos de ayuda disponibles, los programas de préstamos y la asistencia legal en su sitio web.

CRÉDITO FISCAL POR PRODUCCIÓN MUSICAL Y TEATRAL DE LA CIUDAD DE NUEVA YORK

Un programa de 2 años y $100 millones. El crédito máximo por producción sería de $3 millones en el primer año, pero si el sector turístico se recupera significativamente en Nueva York, entonces para el segundo año, el crédito máximo por producción se reduciría a $1.5 millones. El beneficio va para el productor. Aún se están finalizando los detalles del programa para este programa, pero si desea recibir actualizaciones sobre el Crédito Fiscal para Producción Musical y Teatral de la Ciudad de Nueva York, haga clic aquí. Se le avisará cuando haya más información disponible y se acepten solicitudes.

CRÉDITO FISCAL POR REGRESO AL TRABAJO EN RESTAURANTES

El estado otorga $35 millones en créditos fiscales reembolsables para restaurantes con menos de 100 empleados que perdieron al menos el 40% de sus ingresos durante la pandemia de COVID-19, y estuvieron sujetos a una prohibición de comer en interiores en la Ciudad de Nueva York o como resultado de las designaciones de zona roja o naranja fuera de la ciudad durante al menos 30 días.

El crédito fiscal proporcionará a los restaurantes $5,000 por empleado, con un crédito máximo de $50,000 por restaurante, para volver a contratar a los trabajadores. El Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York aún no ha publicado formularios para solicitar el crédito, pero aquí puede encontrar más detalles.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA COMERCIAL FEDERAL

Estos programas son administrados por la Asociación de Pequeñas Empresas de EEUU (SBA). Las pequeñas empresas en el estado de Nueva York podrán acceder a $5.228 mil millones en asistencia federal. A continuación, encontrará descripciones breves de estos programas y enlaces a formularios de solicitud.

Fondo de revitalización de restaurantes (RFR) : Este programa de $ 2.3 mil millones proporcionará a restaurantes, empresas de catering, puestos o carritos de comida, bares y otros negocios una financiación equivalente a la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia de hasta $ 10 millones por negocio y no más de $ 5 millones por ubicación física. Los beneficiarios no están obligados a reembolsar los fondos siempre que se utilicen para gastos aprobados a más tardar el 11 de marzo de 2023. Las solicitudes ya están abiertas. Puede presentar su solicitud a través del portal de solicitudes en línea: https://restaurants.sba.gov. O con los proveedores de POS participantes: Square, Toast, Clover, NCR Corporation (Aloha) y Oracle.

Este programa de $ 2.3 mil millones proporcionará a restaurantes, empresas de catering, puestos o carritos de comida, bares y otros negocios una financiación equivalente a la pérdida de ingresos relacionada con la pandemia de hasta $ 10 millones por negocio y no más de $ 5 millones por ubicación física. Los beneficiarios no están obligados a reembolsar los fondos siempre que se utilicen para gastos aprobados a más tardar el 11 de marzo de 2023. Las solicitudes ya están abiertas. Puede presentar su solicitud a través del portal de solicitudes en línea: https://restaurants.sba.gov. O con los proveedores de POS participantes: Square, Toast, Clover, NCR Corporation (Aloha) y Oracle. Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) : a través de este programa de $1.2 mil millones, se benefician los propietarios de pequeñas empresas y las empresas agrícolas calificadas en todos los estados y territorios de EEUU. Es un préstamo a bajo interés por 24 meses con un monto máximo de préstamo de $500,000, y los ingresos se utilizarán para capital de trabajo y gastos operativos normales. Brinda apoyo para ciertas pequeñas empresas, incluidas las agrícolas y las organizaciones sin fines de lucro. Las solicitudes ya están abiertas: https://covid19relief.sba.gov/#/.

: a través de este programa de $1.2 mil millones, se benefician los propietarios de pequeñas empresas y las empresas agrícolas calificadas en todos los estados y territorios de EEUU. Es un préstamo a bajo interés por 24 meses con un monto máximo de préstamo de $500,000, y los ingresos se utilizarán para capital de trabajo y gastos operativos normales. Brinda apoyo para ciertas pequeñas empresas, incluidas las agrícolas y las organizaciones sin fines de lucro. Las solicitudes ya están abiertas: https://covid19relief.sba.gov/#/. Programa de protección de cheques de pago: el Congreso asignó $8.13 mil millones para préstamos a pequeñas empresas diseñados para proporcionar un incentivo directo para mantener a sus trabajadores en nómina. Algunos prestatarios pueden beneficiarse de la condonación de préstamos PPP. La Asociación de Pequeñas Empresas SBA ofrece actualmente préstamos PPP originados solo por instituciones financieras comunitarias participantes, incluidas Empresas de Desarrollo Certificadas (CDC), Microprestamistas de la SBA, Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) e Instituciones Depositarias de Minorías (MDI), esto hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta que los fondos restantes están agotados. Visite el sitio web de la SBA para encontrar un prestamista que participe en PPP e identifique qué préstamos están disponibles para usted.

el Congreso asignó $8.13 mil millones para préstamos a pequeñas empresas diseñados para proporcionar un incentivo directo para mantener a sus trabajadores en nómina. Algunos prestatarios pueden beneficiarse de la condonación de préstamos PPP. La Asociación de Pequeñas Empresas SBA ofrece actualmente préstamos PPP originados solo por instituciones financieras comunitarias participantes, incluidas Empresas de Desarrollo Certificadas (CDC), Microprestamistas de la SBA, Instituciones Financieras de Desarrollo Comunitario (CDFI) e Instituciones Depositarias de Minorías (MDI), esto hasta el 31 de mayo de 2021 o hasta que los fondos restantes están agotados. Visite el sitio web de la SBA para encontrar un prestamista que participe en PPP e identifique qué préstamos están disponibles para usted. Subsidio para operadores de lugares cerrados (SVOG): Este programa incluye más de $16 mil millones en subsidios para operadores de lugares en vivo y artes escénicas, productores teatrales, operadores de museos, operadores de salas de cine y representantes de talentos. Los montos de las subvenciones se basarán en los ingresos de 2019 y aquellos que hayan sufrido la mayor pérdida económica serán las primeras solicitudes procesadas. Además, $2 mil millones de fondos del programa están reservados para entidades con menos de 50 empleados. Los gastos aprobados para las subvenciones incluyen nómina, alquiler, servicios públicos y equipo de protección personal. Las solicitudes ya están abiertas en el portal SVOG: https://www.svograntportal.sba.gov/s/.

Este programa incluye más de $16 mil millones en subsidios para operadores de lugares en vivo y artes escénicas, productores teatrales, operadores de museos, operadores de salas de cine y representantes de talentos. Los montos de las subvenciones se basarán en los ingresos de 2019 y aquellos que hayan sufrido la mayor pérdida económica serán las primeras solicitudes procesadas. Además, $2 mil millones de fondos del programa están reservados para entidades con menos de 50 empleados. Los gastos aprobados para las subvenciones incluyen nómina, alquiler, servicios públicos y equipo de protección personal. Las solicitudes ya están abiertas en el portal SVOG: https://www.svograntportal.sba.gov/s/. Programa piloto de Community Navigator: Dispone de $ 8 millones en fondos para que los socios de recursos brinden asistencia técnica y alcance específicos para que las pequeñas empresas en comunidades desatendidas accedan a los programas de ayuda COVID-19. La financiación estará abierta a socios del gobierno estatal y local, Centros de Desarrollo de Pequeñas Empresas (SBDC), Centros de Empresas para Mujeres (WBC), SCORE, Centros de Alcance Empresarial para Veteranos (VBOC) y otras organizaciones sin fines de lucro con raíces profundas en sus comunidades. Los detalles sobre el programa y la solicitud aún están por llegar, pero los solicitantes potenciales deben familiarizarse con las plataformas federales, incluidas Grants.gov, SAM.gov y Grant Solutions.

No. La ayuda estatal está destinada a empresas que no califican para programas federales o cuyas necesidades no pueden ser satisfechas de manera suficiente por la ayuda federal existente o los programas de préstamos condonables. Esto no excluye a aquellos que han recibido préstamos federales o asistencia que no sea una subvención.