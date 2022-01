Fiscalía: Hombre usó ambas manos para empujar mortalmente a una mujer en un metro de Times Square

El sospechoso sin hogar acusado de empujar a una mujer asiática de 40 años en el a las vías del metro en Times Square, un horror aparentemente no provocado, usó ambas manos para empujar a la víctima, según una denuncia penal revelada en el comparecencia del acusado el miércoles.

Michelle Alyssa Go había estado parada en la plataforma Q/R cerca de la calle 42 y Broadway el sábado por la mañana cuando el sospechoso de 61 años, quien según la policía tiene antecedentes de enfermedad mental, supuestamente extendió ambas manos y la empujó por detrás.

Go fue atropellada por el tren, dijeron los fiscales. Agregan que el ataque parecía completamente no provocado. La mujer estaba mirando su teléfono en el momento en que el sospechoso supuestamente la empujó, dijeron los fiscales.

Ese sospechoso es Martial Simon. La policía inicialmente dio a conocer su nombre como Simon Martial, pero el juez de instrucción de cargos se refirió a él como "Sr. Martial" y la hermana del acusado indicó que su nombre era Martial Simon, no al revés.

Simon huyó del lugar de los hechos después del ataque, pero luego se entregó a las autoridades. Los fiscales dicen que admitió su culpabilidad en tres conversaciones separadas con oficiales de tránsito, detectives y fiscales asistentes de distrito de la oficina de Manhattan.

El video también lo colocó en el lugar y un testigo lo identificó en una serie de fotografías, dijeron los fiscales al juez el miércoles cuando solicitaron la prisión preventiva. Simon tiene dos condenas previas por delitos violentos, un intento de robo de 1999 y un intento de robo de 2019. También tiene una orden de arresto por violar su libertad condicional, dijeron las autoridades.

Dados estos factores, los fiscales describieron la prisión preventiva como la alternativa menos restrictiva para garantizar que regrese a la corte para su próxima audiencia. El juez finalmente ordenó la prisión preventiva de Simon y le ordenó que recibiera una evaluación psiquiátrica.

Los fiscales dicen que todavía están investigando si los prejuicios raciales pueden haber motivado en parte el ataque, dado el aumento de crímenes contra víctimas asiáticas en la ciudad a principios de la pandemia. El abogado defensor Mitchell Schuman de NYC Defenders dijo que si no hay evidencia que indique eso en este momento, el registro no debería mencionarlo.

Martial debe regresar a la corte a fines del próximo mes. Se enfrenta a un solo cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Go. No parece que se declaró culpable el miércoles.

Mientras tanto, la reacción pública y oficial a la muerte de Go ha sido rápida e intensa.

La MTA ha dicho que el ataque no debería haber ocurrido y pidió más policía y otros recursos en el sistema de tránsito para ayudar a atender a los enfermos mentales. Abordó el asesinato de Go hace un día durante una sesión de preguntas y respuestas en una sesión informativa no relacionada. La agencia dijo que su fuerza laboral, como muchas otras, se ha visto afectada por la escasez de personal inducida por COVID que ha obligado a recortar el servicio, entre otros problemas.

Si eso influyó en la desaparición de Go o cuánto, es posible que nunca se sepa, pero los desafíos de la MTA se producen en medio de una pandemia que provocó un aumento de los delitos contra los asiáticos en toda la Ciudad de Nueva York y, por separado, expuso aún más la crisis de las personas con enfermedades mentales y personas sin hogar en los subterráneos, lo que provocó nuevos llamados a la acción.

El alcalde Eric Adams, quien condenó enérgicamente el ataque, en su primera semana en el cargo realizó una conferencia de prensa conjunta con la gobernadora Kathy Hochul en la que ambos prometieron aumentar el alcance de las personas sin hogar en todo el sistema de metro de la ciudad, abordando un problema central de la calidad de vida al impulso de Adams para que los trabajadores regresen a las oficinas en la ciudad.

Además de ese esfuerzo, Adams dijo que los oficiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York en patrulla también tendrían la tarea de ingresar al sistema de metro y realizar inspecciones visuales para identificar posibles problemas de seguridad pública. El alcance de las personas sin hogar aún debía dejarse en manos de lo que el nuevo alcalde acuñó como equipos de Opciones Seguras y Apoyo (SOS).

Esos equipos multidisciplinarios estarían compuestos por 8 a 10 profesionales con experiencia que iba desde el trabajo social hasta la medicina y otros campos relacionados. La Policía de la Ciudad de Nueva York también se comprometió a desplegar cientos de oficiales más en los subterráneos, un aumento diseñado potencialmente para contrarrestar la percepción generalizada de un sistema de tránsito plagado de delitos y de personas que se encuentran sin hogar en los subterráneos.