Fiscalía: Conocido coleccionista de arte antiguo entrega 180 antigüedades robadas valoradas en $ 70 millones

Uno de los coleccionistas de arte antiguo más grandes del mundo entregó 180 antigüedades robadas valoradas en $ 70 millones y recibió la primera prohibición de por vida de adquirir antigüedades, anunció el fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance. Esto después de la resolución de una investigación multinacional de varios años sobre su conducta delictiva.

Se trata del coleccionista de arte Michael Steinhardt al que se le incautaron piezas saqueadas y contrabandeadas ilegalmente de 11 países, traficadas por 12 redes de contrabando delictivas y que carecían de procedencia comprobable antes de aparecer en el mercado internacional del arte, según la Declaración de Hechos que resume la investigación.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Según los documentos presentados en el tribunal, la investigación penal sobre Steinhardt comenzó en febrero de 2017. Mientras la Fiscalía investigaba la cabeza de toro robada del Líbano durante la Guerra Civil Libanesa se determinó que Steinhardt había comprado la estatua multimillonaria y luego se había prestado al Museo Metropolitano de Arte. Meses después de la incautación de la pieza, la Fiscalía anunció la formación de su Unidad de Tráfico de Antigüedades con la repatriación de la Cabeza de Toro y el Portador de Terneros, un segundo estatuto de mármol multimillonario incautado a Steinhardt a la República Libanesa en diciembre de 2017.

En el proceso de hallazgo de las estatuas libanesas, la Oficina del Fiscal de Distrito encontró que el acusado también poseía antigüedades saqueadas adicionales en su apartamento y oficina y, poco después, inició una investigación criminal por un gran jurado sobre su adquisición, posesión y venta de más de 1,000 antigüedades desde al menos 1987.

Como parte de esta investigación sobre la conducta delictiva de Steinhardt, la Fiscalía ejecutó 17 órdenes de registro ordenadas judicialmente y realizó investigaciones conjuntas con las autoridades policiales en 11 países: Bulgaria, Egipto, Grecia, Irak, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia, Siria y Turquía.

De las adquisiciones de Steinhardt, la Oficina del Fiscal desarrolló pruebas convincentes de que 180 fueron robados de su país de origen. Además de su universal falta de procedencia, las piezas exhibían numerosos otros indicadores probatorios de saqueo.

Antes de la compra de Steinhardt, dice el reporte, 171 de las 180 antigüedades incautadas aparecieron por primera vez en posesión de personas que las autoridades policiales determinaron más tarde que eran traficantes de antigüedades, algunos de los cuales han sido condenados por tráfico de antigüedades. Además, 101 apareció por primera vez sucio (o sin restaurar) en fotografías; y 100 aparecían cubiertos de suciedad o incrustaciones antes de la compra de Steinhardt. Muchas de las antigüedades incautadas fueron objeto de tráfico tras disturbios civiles o saqueos.

Entre las piezas entregadas en este acuerdo están: The Stag’s Head Rhyton, The Larnax, The Ercolano Fresco, The Gold Bowl y Three Death Masks.

“Durante décadas, Michael Steinhardt mostró un apetito voraz por los artefactos saqueados sin preocuparse por la legalidad de sus acciones, la legitimidad de las piezas que compró y vendió, o el daño cultural grave que causó en todo el mundo”, dijo el fiscal de distrito Vance. “Su búsqueda de 'nuevas' adiciones para exhibir y vender no conocía fronteras geográficas o morales, como se refleja en el extenso inframundo de traficantes de antigüedades, jefes criminales, lavadores de dinero y saqueadores de tumbas en los que confiaba para expandir su colección”, añadió el fiscal.