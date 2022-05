Fiscal general de NY Letitia James afirma durante manifestación: “Elegí tener un aborto”

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien durante mucho tiempo se ha pronunciado abiertamente sobre la defensa del derecho al aborto, reveló públicamente el martes que ella misma abortó hace casi dos décadas.

Embarazada como miembro del Concejo Municipal de Nueva York recién electa, "Elegí tener un aborto", dijo James a los manifestantes que se reunieron en Manhattan para denunciar un proyecto de opinión de la Corte Suprema de EEUU que anularía el caso Roe v. Wade sentencia que legalizó el derecho constitucional al aborto a nivel nacional.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

James, una demócrata, dijo que "no se disculpa" por su decisión.

“Acababa de ser elegida y me enfrenté a la decisión de abortar o no, y pensé en abortar”, dijo. "Entré con orgullo en Planned Parenthood y no me disculpo con nadie".

James, de 63 años, ganó una carrera para el Concejo Municipal en 2003 para comenzar su carrera política, luego se desempeñó como defensora del pueblo electa de la ciudad y luego fiscal general desde 2018. El año pasado, participó brevemente en la carrera de 2022 para gobernador antes de retirarse; ahora busca la reelección en noviembre.

James ha propuesto un fondo de Nueva York para ayudar a proporcionar abortos a las mujeres que no pueden acceder a los procedimientos en sus propios estados, y ha presentado o se unió a otros fiscales generales para presentar escritos de amigos de la corte que argumentan en contra de algunas restricciones al aborto en otros estados.

“No retrocederemos”, dijo a los manifestantes el martes. “Ningún juez de la Corte Suprema puede dictarme a mí o a ti cómo usar tu cuerpo”.