Exabogado de Trump afirma que el mandatario se burló del IRS al recibir $10 millones en reembolso de impuestos

Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, no dejó pasar la oportunidad de señalar que en la página 94 de su libro rememoró la ocasión en la cual el mandatario se habría burlado de la Oficina de Recaudación de Impuestos (IRS) al recibir $10 millones en reembolsos tributarios.

“Trump me mostró 10 millones de dólares de ‘reembolso’ del IRS y exclamó: “¿Puedes creer lo (...) estúpido que es IRS? ¡Son tan estúpidos!”, habría expresado el presidente.

Cohen aseguró que todo lo que ha dicho sobre el presidente Trump en su libro “Disloyal: A Memoir: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump” está comprobado.

El exabogado del presidente, que enfrenta una sentencia de “reclusión domiciliaria” por mentirle al Congreso, no desaprovechó el informe de The New York Times que revela que Trump solo pagó $750 dólares en 2016 y 2017 en impuestos federales, aunque no desembolsó ni un solo dólar durante 10 años, según el reporte.