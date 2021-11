Estudio: Solo uno de cada seis trabajadores de oficina en Manhattan regresará a tiempo completo a fines de enero

Los trabajadores de Manhattan regresan poco a poco a las oficinas de la ciudad, pero a un ritmo tan lento que la mayoría todavía no volverá a los edificios hasta fines de enero, según una nueva encuesta publicada el miércoles.

De hecho, Partnership for New York City encontró que la mitad de los empleadores más grandes de la ciudad esperan que parte de su fuerza laboral pase la mayor parte de su tiempo trabajando de forma remota. Aproximadamente una de cada tres empresas esperan reducir su espacio de oficinas en la Ciudad de Nueva York y aproximadamente una de cada seis dijo que recortaría su personal en la Gran Manzana.

La organización sin fines de lucro, que representa a más de 300 de las empresas más grandes de la ciudad, encontró que solo el 8% de los más de 1 millón de trabajadores de oficina han vuelto a trabajar a tiempo completo en los edificios. Para fines de enero, los empleadores esperan que solo el 13% regrese cinco días a la semana.

Al contar los horarios híbridos, solo el 28% de los trabajadores de oficina están en su escritorio al menos un día a la semana ahora, y se espera que aumente a solo el 49% para el nuevo año.

Entre los empleadores más grandes, aquellos con 5,000 trabajadores o más, se espera que solo el 46% regrese a la oficina con cualquier frecuencia dentro de dos meses.

Las cifras contrastan marcadamente con las encuestas anteriores de Partnership que encontraron una creciente tendencia al regreso al trabajo. Pero a medida que la pandemia se ha prolongado y muchos empleadores importantes se han visto obligados a retrasar repetidamente sus planes de retorno, las actitudes también parecen haber cambiado. (En marzo, por ejemplo, los empleadores habían proyectado que al menos el 45 por ciento de sus empleados ya estarían de regreso).

La encuesta se realizó entre el 19 y el 29 de octubre. Entre los datos (fuente: Partnership for New York City):

En un día laborable promedio, el 28% de los trabajadores de oficina de Manhattan están en el lugar de trabajo a fines de octubre de 2021.

El 8% de los trabajadores de oficina de Manhattan están en la oficina a tiempo completo (cinco días a la semana)

10% son cuatro días a la semana

12% son tres días a la semana

8% son dos días a la semana

8% son en un día a la semana

El 54% de los trabajadores de oficina de Manhattan todavía están completamente remotos

Se espera que el 49% de los trabajadores de oficina de Manhattan estén en el lugar de trabajo en un día laborable promedio para fines de enero de 2022.

Se espera que el 13% de los trabajadores de oficina de Manhattan estén en el lugar de trabajo cinco días a la semana para fines de enero de 2022

El 11% será en cuatro días a la semana.

33% será en tres días a la semana

15% será en dos días a la semana

7% será en un día a la semana

El 21% de los trabajadores de oficina de Manhattan seguirá estando completamente alejado

