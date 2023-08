Estudio: Nueva York y Nueva Jersey se encuentran entre los mejores estados para vivir en 2023

NUEVA YORK -- Bueno, aquí hay algo que todos en el área triestatal ya sabían, pero aún así es bueno escucharlo.

Nueva York y Nueva Jersey fueron clasificados como dos de los mejores estados para vivir en 2023, según WalletHub. El sitio comparó 50 estados basándose en 51 indicadores de habitabilidad, divididos en cinco categorías: asequibilidad, economía, educación y salud, seguridad y calidad de vida.

Nueva Jersey terminó en segundo lugar en la clasificación del estudio, mientras que Nueva York fue el cuarto mejor estado para vivir.

Cada estado obtuvo el primer lugar general en una categoría: para Nueva Jersey, fue seguridad, mientras que Nueva York obtuvo el primer lugar en calidad de vida, encontró el estudio.

Nueva Jersey también obtuvo altas calificaciones en educación y salud (séptimo) y calidad de vida (11.º), aunque fue criticada por su economía (33.º). Nueva York ocupó el tercer lugar en seguridad y se ubicó en el medio del grupo en educación y salud, así como en economía (puesto 23 y 28, respectivamente).

Para sorpresa de nadie, a ambos estados no les fue bien en las clasificaciones de asequibilidad, con Nueva York en el puesto 47, sólo un lugar por delante de Nueva Jersey en el 48, según WalletHub.

En general, ambos estados no alcanzaron uno en particular: Massachusetts obtuvo el primer lugar general en las calificaciones de WalletHub. El Estado de la Bahía tenía las mejores calificaciones en educación y salud, ocupaba el sexto lugar en calidad de vida y seguridad y el undécimo en economía. La única categoría en la que no terminó bien fue la asequibilidad, lo que, una vez más, probablemente no sorprenda a quienes viven allí.

New Hampshire superó por poco a Nueva York en el tercer puesto general, gracias a sus sólidas calificaciones en materia de economía, educación, salud y seguridad. Wyoming completó los cinco primeros, seguido de Florida, Virginia, Idaho, Wisconsin y Minnesota.

En cuanto a Connecticut, el estudio no se centró tanto en el estado de Nutmeg, pero tampoco fue totalmente condenatorio. Connecticut ocupó el puesto 26 en general, justo en el medio del grupo. El estado ocupó el quinto lugar en educación y salud, el 13 en seguridad y el 20 en calidad de vida. Pero obtuvo malas clasificaciones en economía (43.º) y asequibilidad (45.º).

Consulte el mapa de WalletHub de los mejores estados para vivir en 2023 a continuación: