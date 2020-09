Estudio: Consumo en interior de restaurantes aumentaría la posibilidad de contraer el COVID

Los CDC urgieron a los restaurantes, cafés y lugares donde las personas comen y beben que sus empleados y clientes usen la mascarilla el mayor tiempo posible y que consideren todos los esfuerzos para limitar la posible exposición al COVID-19 y la propagación comunitaria, esto luego de que un estudio revelara que un gran porcentaje de pacientes contrajo el virus en este tipo de establecimientos.

La mayoría de los adultos analizados para el estudio que dieron positivo al virus informaron haber comido en un restaurante, en comparación con aquellos con resultados negativos, según los CDC.

El estudio examinó a un grupo de 300 individuos con síntomas de coronavirus, así como las pruebas y el seguimiento de los casos en 11 centros de atención médica en todo el país. La agencia descubrió que dos situaciones estaban relacionadas con una tasa más alta de resultados positivos de la prueba COVID-19 en comparación con los resultados negativos: El hecho de haber acudido a restaurantes, cafés y bares y haber tenido contacto cercano con personas infectadas.

“Las exposiciones y actividades en las que el uso de mascarillas y el distanciamiento físico son difíciles de mantener, incluido ir a lugares que ofrecen comida o bebida para ingerir en el lugar, podrían ser factores de riesgo importantes para adquirir COVID-19. A medida que las comunidades reabren, se deben considerar los esfuerzos para reducir las posibles exposiciones en lugares que ofrecen opciones para comer y beber en el lugar para proteger a los clientes, empleados y comunidades”, afirma el estudio.

Los participantes del estudio respondieron a los CDC sobre sus hábitos de uso de cubrebocas, su asistencia a reuniones comunitarias y las actividades de las últimas dos semanas (acudir a la oficina, gimnasio, bar / cafetería, iglesia, comer en un restaurante o usar el transporte público). Los participantes respondieron a una escala de cinco puntos para indicar con qué frecuencia realizan estas actividades.

“Los informes de exposiciones en restaurantes se relacionan con la circulación del aire. La dirección, la ventilación y la intensidad del flujo de aire pueden afectar la transmisión del virus, incluso si las medidas de distanciamiento social y el uso de mascarillas se implementan de acuerdo con las pautas actuales. Las mascarillas no se pueden usar de manera efectiva mientras se come y se bebe, mientras que las compras y muchas otras actividades en interiores no excluyen el uso de cubrebocas”, dice el informe.

Las respuestas indicaron que alrededor del 42 por ciento de los que tuvieron resultados positivos en la prueba de COVID-19 tuvieron contacto cercano con una o más personas con casos positivos conocidos. La mayoría de esos "contactos cercanos" eran miembros de la familia. Solo el 14 por ciento de los que tenían síntomas pero tenían resultados negativos en la prueba de COVID-19 informaron haber tenido contacto cercano con una persona que se sabe que tiene el virus.

El estudio se completó durante julio y los resultados se publicaron el 10 de septiembre.