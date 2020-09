Estudiante confronta a policía del NYPD sin mascarilla en estación del MTA

NUEVA YORK — La multa de $ 50 de la MTA para cualquier persona que no use una mascarilla entró en vigencia el lunes y un estudiante de la Universidad de Nueva York quiere saber por qué las reglas no se aplican a los oficiales de NYPD.

Mihai Ciocan dice que estaba dentro de la estación de metro de Clark Street en Brooklyn el martes cuando vio a dos policías parados a menos de seis pies de distancia. Un video que tomó Ciocan muestra que ambos estaban sin máscara y el estudiante universitario quería saber si los oficiales se impondrían la multa.

"¿La multa se aplica solo a mí oa ustedes si no usan máscara?" Ciocan le dice a la policía en el video.

Uno de los oficiales respondió que no tienen que usar una máscara porque Ciocan está a dos metros de ellos. "Usted fue el que se acercó a nosotros, ¿le importaría mantener la distancia?", Dijo el oficial. "Si quieres ponerte a dos metros de mí, con mucho gusto me pondré la máscara".

Entonces Ciocan señaló que los dos policías estaban parados uno al lado del otro, visiblemente a menos de dos metros. Fue entonces cuando el segundo oficial, que tiene una mascarilla colgada en la parte delantera de su uniforme, le dice: "Está bien, Karen. Eso es lo que eres. Eres como la versión masculina de Karen. Que tengas un buen día".

Ciocan dice que grabó la interacción antes de encontrar "impactante" que los oficiales no llevaran máscaras en el metro apenas un día después de que la multa de la MTA entró en vigencia. Agregó que está decepcionado por la interacción y espera que se haga más para asegurarse de que todos sigan las reglas.

“Siento que equiparar a ['Karen'] con preguntar por qué no llevaban una máscara no era realmente apropiado”, dijo Ciocan, y agregó que ver a los oficiales usar una máscara sería la forma más fácil de ganarse la confianza de la comunidad.

En junio, el gobernador Andrew Cuomo les dijo a los agentes de policía, a quienes a menudo se veía sin mascarilla durante las protestas y otros encuentros, que también siguieran el mandato. Pero otros neoyorquinos dicen que continúan viendo policías de servicio sin cubrirse la cara.

"Envía un mensaje de que están por encima de la ley, que pueden hacer lo que quieran y que no les importa si están lastimando a la gente", dijo Ken L. de Brooklyn Heights.

En un comunicado, la policía de Nueva York le dice a nuestra cadena hermana, NBC New York que es importante que los oficiales estén reforzando las mejores prácticas de salud y usando una máscara por su propia seguridad. El departamento continuó diciendo que están haciendo controles al azar de los oficiales en todo el sistema.

La MTA ha dicho que los agentes del orden impondrán una multa como último recurso. Se espera que los agentes le ofrezcan primero una máscara gratis y, si se niega, se le podría imponer una multa.