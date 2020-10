‘Estamos preparados’: hospitales de NYC se preparan para resurgimiento del virus

NUEVA YORK — Al igual que los veteranos curtidos en la batalla, los hospitales y asilos de ancianos de la ciudad de Nueva York se están preparando para un posible resurgimiento de pacientes con coronavirus, aprovechando las lecciones aprendidas en la primavera cuando el brote puso de rodillas a la ciudad más grande del país.

El nuevo plan se deriva de los días apocalípticos de marzo y abril, cuando las pruebas y los recursos eran escasos, las salas de emergencia se desbordaban y las funerarias apilaban los cadáveres en remolques refrigerados.

Esos conocimientos, por mucho que se hayan ganado, hacen que sea mucho menos probable que los hospitales de la ciudad colapsen bajo una segunda ola de COVID-19, dijeron los líderes de atención médica.

Incluso sin una vacuna, los médicos están promocionando tratamientos cada vez más efectivos contra el coronavirus, suministros para tres meses de equipo de protección personal y planes de personal de contingencia.

Se están llevando a cabo preparativos similares en los hogares de ancianos más afectados de Nueva York, que representaron un porcentaje asombroso de las muertes por coronavirus en el estado.

"Ni siquiera nos hicimos pruebas en febrero cuando había tanta transmisión", dijo en una entrevista el Dr. Mitchell Katz, jefe del sistema de hospitales públicos de la ciudad. "No veo cómo podríamos tener la misma situación que tuvimos en marzo y abril, pero nos estamos preparando para esa posibilidad de todos modos".

No solo ha mejorado la atención crítica, dijo Katz, sino que los pacientes con coronavirus generalmente "no se están volviendo tan intensos como una exposición como antes debido al uso de mascarillas". Los nuevos casos también afectan a las personas más jóvenes, que tienen menos probabilidades que los pacientes mayores de necesitar hospitalización.

“Nuestros hospitales aún están más tranquilos de lo que hubieran sido hace un año porque la gente está evitando la atención debido a preocupaciones sobre COVID”, agregó Katz. "Podemos tener varios cientos de pacientes adicionales y aún no estar completos".

Nueva York ha registrado casi 37,000 nuevas infecciones por COVID-19 en octubre y está en camino de tener más del doble de personas enfermas este mes que en septiembre.

Pero hasta ahora, ese aumento ha provocado solo un aumento modesto en las hospitalizaciones. En promedio, alrededor de 45 personas por día han sido admitidas en los hospitales de la ciudad de Nueva York todos los días en octubre, según muestran las estadísticas de la ciudad, frente a un promedio de 29 por día en septiembre.

Eso se compara con un promedio de 1,600 por día durante las peores dos semanas de la pandemia en marzo y abril, un momento en el que el estado también registró su mayor número de muertes diarias y las sirenas de las ambulancias se convirtieron en una siniestra banda sonora de la pandemia fuera de control de la ciudad.

La semana pasada, por el contrario, los 11 hospitales públicos de la ciudad tuvieron seis pacientes intubados en total, por debajo del máximo de 960.

La relativa tranquilidad contrasta con los hospitales de Europa y el oeste de las montañas, que se han visto cada vez más abrumados por nuevos aumentos repentinos.

"Las medidas que se pusieron en marcha parecen estar funcionando", dijo el Dr. Fritz Francois, director médico de NYU Langone Health, en alusión al uso generalizado de máscaras, el distanciamiento social y el enfoque de las autoridades en los puntos conflictivos en zonas de la ciudad.

"Incluso si vemos algo parecido a un resurgimiento", dijo Francois, "la perspectiva es que no será similar a lo que experimentamos en la primavera".

Aún así, los hospitales de la ciudad están reescribiendo las políticas y se están abasteciendo de suministros mientras monitorean de cerca las fluctuaciones en los modelos de casos y computadoras en todo el estado para decidir si activar los planes de contingencia y cuándo.

El sistema de hospitales públicos de la ciudad está instalando nuevas cámaras y micrófonos en las habitaciones de los pacientes para reducir la exposición de las enfermeras. NYU Langone ha reducido a cuestión de horas el tiempo que necesita para abrir una unidad dedicada a COVID. NewYork-Presbyterian ha acumulado ventiladores, incluso cuando los médicos ahora reconocen que las máquinas de anestesia se pueden hacer para funcionar como ventiladores en caso de apuro.

"Estoy muy seguro de que con cualquier resurgimiento, podríamos lidiar con él", dijo el Dr. Steven Corwin, director ejecutivo de NewYork-Presbyterian, que ha aumentado su número de camas de cuidados intensivos de 450 a 600.

Los niveles de ansiedad siguen siendo altos en los hogares de ancianos de Nueva York, donde el coronavirus se propagó desenfrenadamente durante meses. Los hogares de ancianos de Nueva York informaron 713 casos confirmados y sospechosos de COVID-19 durante las cuatro semanas que terminaron el 11 de octubre, según datos federales de Medicare, frente a 379 en las cuatro semanas anteriores.

Para evitar nuevos brotes, los funcionarios de salud estatales restringieron las visitas a los hogares de ancianos que pueden demostrar que están "libres de COVID" durante 14 días, lo que significa que no hay pruebas positivas entre los residentes o el personal, un requisito que los propietarios de los hogares de ancianos dijeron que ha sido extremadamente difícil de cumplir , dado el ir y venir del personal de las instalaciones.

A principios de esta semana, Nueva York prohibió las visitas a la mayoría de los centros de atención para adultos dentro de las "zonas rojas" del coronavirus, donde las tasas de infección han aumentado.

“La mayoría de los hogares de ancianos no cuentan con el personal adecuado para satisfacer las necesidades clínicas básicas de sus residentes en circunstancias normales”, dijo Richard Mollot, director ejecutivo de Long Term Care Community Coalition, un grupo de defensa sin fines de lucro.

“Creemos que este problema ha sido exacerbado por la pandemia y no hemos escuchado nada de los hogares de ancianos en su conjunto trabajando para abordar este problema frente a las necesidades actuales, sin importar una segunda ola”, dijo.

Aún así, al igual que los hospitales, los hogares de ancianos afirman que están mejor preparados para una posible segunda ola que la primera, lo que apunta a pruebas y suministros de EPP más generalizados.

“Los asilos de ancianos han aprendido a través de una dura experiencia cómo mantener seguros a sus pacientes, residentes y personal”, dijo Chris Laxton, director ejecutivo de The Society for Post-Acute and Long-Term Care Medicine.

Gurwin Jewish, una casa de 460 camas en Long Island, ha actualizado los planes de personal de contingencia para un nuevo brote y está impartiendo clases en el servicio para educar al personal sobre las medidas de prevención de infecciones. La casa está probando a 1,000 personas por semana y tiene una reserva de tres meses de PPE y paneles de aislamiento que utilizó en la primavera para crear una unidad COVID dedicada.

Aún así, al igual que otros hogares de ancianos de Nueva York, funciona a aproximadamente un 85% de su capacidad.

“Creemos que algunos dudan en enviar a su ser querido a un centro de enfermería especializada”, dijo Maureen Fagan, portavoz judía de Gurwin. "La gente tiene miedo".