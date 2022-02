¿Eres responsable de los cargos si te roban la tarjeta o tu cónyuge la usa sin tu permiso?

Un crédito arruinado por dinero que no gastaste ni solicitaste pueder ser el resultado de una relación con un abusador.

Si bien las víctimas de violencia doméstica pueden ser cohesionadas para facilitar su información personal y consentimiento para que su cónyuge obtenga tarjetas de crédito y préstamos, en otros casos el abusador puede robar su identidad para obtener diero a su nombre aún sin su permiso.

Pero también están otros escenarios. Por ejemplo, si eres víctima de un robo y el delincuente hace compras extravagantes con tus tarjetas de crédito.

En estos casos, ¿la víctima es responsable de los cargos que resulten del robo de tarjetas de crédito o de identidad? No precisamente, pero todo dependerá de cómo se documente la falta y con qué prontitud se notifique a la institución financiera y a las autoridades.

CUANDO TU CÓNYUGE USA TUS TARJETAS SIN PERMISO

Si tu cónyuge utiliza tu información personal para abrir una cuenta a tu nombre sin tu permiso, esto podría considerarse robo de identidad.

Algunos ejemplos de la información personal que tu cónyuge puede usar son tu número de Seguro Social, números de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseñas. Los usos fraudulentos de esta información pueden incluir la apertura de nuevas cuentas de crédito, la obtención de préstamos, el robo de dinero de cuentas financieras o el uso del crédito disponible.

Es usual que en un hogar, los miembros de la familia usen la misma tarjeta de crédito. El titular puede agregar a otros usuarios, una transacción legal porque está autorizada por el titular legítimo de la tarjeta. Sin embargo, cuando un cónyuge usa una tarjeta de crédito sin permiso, el titular de la tarjeta podría tener derecho a llevar a su cónyuge a juicio.

Las leyes estadounidenses señalan que si el titular denuncia un uso no autorizado, solo será responsable de un máximo de $50 en cargos. La compañía de la tarjeta de crédito sería responsable de cualquier cargo realizado sin la debida autorización.

Sin embargo, si el nombre de un cónyuge está en la tarjeta, no se considerará un uso no autorizado, puesto que el titular accedió en primer lugar a agregarlo como usuario de la línea de crédito.

Sin embargo, es importante notificar al banco o al emisor de la tarjeta sobre el uso no autorizado de la tarjeta de crédito tan pronto como se descubra la transacción.

RESPONSABILIDAD POR CARGOS NO AUTORIZADOS

Según la Ley de Facturación Justa de Crédito, la responsabilidad por cargos no autorizados depende de si el infractor presentó personalmente la tarjeta para realizar la compra o simplemente robó el número.

Ese estatuto aplica tanto para casos donde un desconocido te roba las tarjetas de crédito, como en casos donde tu cónyuge hace compras o retira dinero sin tu permiso.

Si el infractor presenta personalmente la tarjeta para realizar la compra, el emisor de la tarjeta no puede ser responsabilizado por más de $50 en cargos fraudulentos. (12 CFR § 1026.12).

Si el infractor robó el número, pero no la tarjeta, el titular no tiene responsabilidad.

Sin embargo, en cualquiera de las situaciones anteriores, es importante notificar al emisor de la tarjeta tan pronto como se entere del robo, ya sea por teléfono y por escrito.

Para disputar cargos no autorizados, el titular tendrá que envíar una carta a la compañía de la tarjeta de crédito a la dirección proporcionada para este propósito, no a la dirección para enviar los pagos. Se deberá incluir nombre, dirección, número de cuenta y una descripción del error de facturación. Puedes usar la carta de muestra de la Comisión Federal de Comercio.

Deberás asegurarte de que la carta llegue al acreedor dentro de los 60 días posteriores a la primera factura que muestre el cargo no autorizado. (12 CFR § 1026.13).

TARJETAS DE CAJERO AUTOMÁTICO Y DÉBITO

Con tarjetas de cajero automático o de débito, debes actuar con inmediatez para evitar la responsabilidad total por cargos no autorizados cuando pierdes o te roban la tarjeta. Según la Ley Federal de Transferencia Electrónica de Fondos, tu responsabilidad implica:

$0 si informas la pérdida o el robo de la tarjeta de inmediato y antes de que se realicen cargos no autorizados.

Hasta $50 si notificas al banco dentro de los dos días hábiles después de darte cuenta de que falta la tarjeta.

Hasta $500 si no notificas al banco dentro de los dos días hábiles posteriores a que te das cuenta de que falta la tarjeta, pero notificas al banco dentro de los 60 días posteriores al envío por correo de tu extracto bancario que enumera los retiros no autorizados.

Si puedes convencer al banco de que la falla de su notificación se debió a circunstancias atenuantes, debes extender el plazo de notificación por un "período razonable".

Si tu tarjeta no se perdió ni fue robada, pero el número se usa para transacciones no autorizadas, no serás responsable de esas transacciones siempre que las informes dentro de los 60 días posteriores al envío del estado de cuenta.

Por otro lado, en respuesta a las quejas de los consumidores sobre la posibilidad en casos de robo o uso no autorizado, algunos bancos limitan la responsabilidad de las tarjetas de débito a $50. Y algunos bancos no cobran cargos si aparecen retiros no autorizados en tu estado de cuenta. Además, algunos estados han limitado la responsabilidad por retiros no autorizados en un cajero automático o tarjeta de débito a $50.

DENUNCIA DE FRAUDE CON TARJETAS DE CRÉDITO

Para no ser responsable de los cargos en la tarjeta, el titular de la tarjeta debe informar el fraude a su compañía de tarjeta de crédito.

Ten en cuenta que tienes un período limitado para reportar; el período dependerá de la ley estatal y de tu banco.

Además, es posible que desees comunicarte con tu agencia de informes crediticios y la oficina del fiscal general de tu estado para asegurarte de que tu calificación crediticia no se vea afectada y que la persona que usó tu tarjeta sea enjuiciada.