El NYPD a la mira por presuntas ‘citaciones secretas’ emitidas para investigar policías y civiles

NUEVA YORK - La indignación está creciendo entre los defensores de los derechos civiles e incluso algunos miembros actuales y anteriores de la Policía dela Ciudad de Nueva York después de que el Departamento supuestamente emitió "citaciones secretas" a proveedores de Internet y empresas privadas para obtener información personal sobre decenas de miles de personas.

Los documentos internos obtenidos por el I-Team revelan que el departamento ha emitido más de 200,000 de las llamadas citaciones administrativas en la última década. La Policía de la Ciudad de Nueva York no ha dicho exactamente a quién se dirige ni por qué. Las citaciones supuestamente eran para "investigaciones internas".

El oficial retirado de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Philip Insardi, está apuntando directamente a su antiguo empleador por investigarlo. Microsoft, su proveedor de Internet, lo alertó de su citación secreta en 2017. El NYPD buscó todos sus correos electrónicos de las citaciones emitidas. Insardi dijo que estaba agradecido de que Microsoft lo haya señalado, pero no ha disminuido su furia.

"Han tomado la ley y la han tirado por la ventana", dijo Insardi. Agregó que no tenía idea de por qué sería investigado por el departamento, y aún nunca se le ha dado una respuesta.

La citación señaló una investigación autorizada y citó la Ley Patriota antiterrorista de Estados Unidos. Insardi, quien se retiró en 1993, dijo que usar esa ley para perseguirlo es un abuso de lo que se diseñó la Ley Patriota.

"La Ley Patriota no fue diseñada para perseguir a un policía retirado. No he hecho nada para ser investigado por la Ley Patriota", dijo. "Absolutamente impactante que estuvieran abusando, o están abusando, de la Ley Patriota para perseguir a los civiles".

El sargento detective retirado, que admitió ser crítico con el departamento en las redes sociales, dijo que no recibió ninguna explicación de asuntos internos de la policía.

Jack Jaskaran es un capitán retirado del NYPD y graduado de Harvard convertido en abogado. Presentó una solicitud de Libertad de Información para los registros de Insardi y otros, pero dijo que el departamento lo ha bloqueado.

"La Policía de la Ciudad de Nueva York es casi como una gestapo, donde si dices algo, cuida tu espalda", dijo Jaskaran. "Es una expedición de pesca para ellos. Ellos emitirán estas citaciones falsas para obtener toda su información: sus mensajes de texto, sus correos electrónicos, su cuenta de iCloud".

En un documento obtenido por el I-Team, el departamento reconoció haber emitido más de 217,000 citaciones administrativas desde 2010 hasta el presente. Un oficial actual, que pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, dijo que la Policía de Nueva York "revisará las publicaciones en las redes sociales y perseguirá a las personas que no estén de acuerdo con ellas".

El teniente Edwin Raymond es el oficial de Policía de Nueva York de más alto rango que critica abiertamente al departamento, incluida la publicación en 2016 sobre supuestas cuotas raciales. Se postula para el Concejo Municipal y tiene una demanda por discriminación en curso contra la ciudad, y sospecha que el departamento también lo atacó a él y a los que están en su órbita.

"Todas estas son razones para espiar", dijo Raymond. "Esto es un espionaje doméstico inédito".

Hasta ahora, las solicitudes FOIL de Raymond también han generado denegaciones. Su abogado está trabajando en conjunto con Jaskaran, y dijo que el NYPD se esconde detrás de una regla administrativa centenaria que permitió al Departamento citar a testigos para una audiencia interna".

El abogado de derechos civiles John Scola dijo que "en algún punto de la línea, esa estatua recibió un disparo con esteroides, y ahora esencialmente están emitiendo solicitudes de registros por todas partes. Dijo que han encontrado varios ejemplos de oficiales de policía y exoficiales de policía , así como a varios periodistas, que han sido blanco de las citaciones.

"Sé que es ilegal", dijo Insardi. "¡Aparentemente no sienten que la ley les aplique!"

El I-Team envió una lista de preguntas sobre las citaciones al NYPD. El departamento no respondió. Los defensores y abogados de derechos civiles esperan obtener una audiencia sobre el asunto ante el Concejo Municipal, con poder de citación.