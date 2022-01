El nuevo alcalde de NYC, Eric Adams, toma el metro hasta el Ayuntamiento en su primer día de trabajo

El nuevo alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, tomó el metro hasta el Ayuntamiento para su primer día de trabajo, horas después de tomar posesión de su cargo el sábado en una ceremonia en Times Square mientras la ciudad más grande del país recibía el nuevo año.

Durante su viaje diario al trabajo el día de Año Nuevo, el excapitán de la Policía de la Ciudad de Nueva York conversó con reporteros y neoyorquinos en el tren e incluso llamó al 9-1-1 para informar una pelea después de presenciar a dos hombres peleándose cerca de la estación de metro.

Adams, de 61 años, enfrenta el inmenso desafío de sacar a la ciudad de la pandemia, asumiendo el cargo mientras la ciudad está lidiando con un número récord de casos de COVID-19 impulsados ​​por la variante Ómicron.

Mientras el confeti continuaba flotando a través de Times Square, Adams recitó su juramento al cargo. La jueza asociada Sylvia O. Hinds-Radix, de la división de apelaciones de la Corte Suprema del estado, juró a Adams mientras colocaba una mano sobre una Biblia familiar y la otra sostenía una fotografía de su madre, Dorothy, quien murió en 2020.

No hizo comentarios ni respondió preguntas de los reporteros, pero apareció en "Dick Clark’s New Year's Rockin’ Eve with Ryan Seacrest" poco después de tomar posesión.

Le dijo a Seacrest que tenía algunas fiestas a las que asistir, pero que "se levantaría temprano en la mañana para trabajar para la Ciudad de Nueva York".

Horas más tarde, Adams caminó desde su casa de piedra rojiza de Brooklyn para tomar el metro hasta el Ayuntamiento, acompañado por una multitud de reporteros.

Mientras esperaba su tren, Adams vio a dos hombres peleando en la acera debajo de la plataforma del tren, con un tercer hombre tratando de intervenir.

El nuevo alcalde llamó al 9-1-1 para informar "una agresión en curso". La pelea terminó y dos de los hombres se fueron cuando llegaron dos patrullas de la policía. Los oficiales hablaron con el hombre restante pero se quedaron en su automóvil.

En la víspera de Año Nuevo, poco antes de prestar juramento, Adams apareció brevemente en el escenario principal de Times Square para afirmar la capacidad de recuperación de la ciudad.

"Incluso en medio de COVID, en medio de todo lo que estamos pasando, este es un país donde la esperanza y las oportunidades están siempre, siempre presentes", dijo más temprano en la noche.

"Es genial cuando Nueva York muestra a todo el país cómo regresamos", dijo. “Le mostramos al mundo entero de qué estamos hechos. Somos increíbles. Esta es una ciudad increíble y, créame, estamos listos para un gran regreso porque esto es Nueva York".

Adams, el expresidente del condado de Brooklyn, ha adoptado una postura más moderada y favorable a los negocios que su predecesor, pero se describe a sí mismo como un alcalde práctico y progresista que "hará las cosas". Es el segundo alcalde negro de la ciudad, después de David Dinkins, quien sirvió de 1990 a 1993, y el 110º alcalde de la Ciudad de Nueva York.

El sábado por la mañana celebró su primera reunión de gabinete y dio un discurso al mediodía. El sábado por la tarde tenía previsto visitar un recinto policial en Queens, lugar donde fue golpeado por agentes de policía cuando era un adolescente.

Aunque promete ser un hombre de acción en la oficina del alcalde, Adams es a veces un político poco convencional del que se espera que ponga su propio sello en el papel.

Adams dijo esta semana que planea mantener en vigor muchas de las políticas del alcalde saliente Bill de Blasio, incluidos los mandatos de vacunación que se encuentran entre los más estrictos del país.

Se requiere que la fuerza laboral municipal de la ciudad esté vacunada, al igual que cualquier persona que quiera entrar a sitios públicos cerrados, como restaurantes, ir a teatro, cine, un gimnasio o asistir a una conferencia. Pero la Ciudad de Nueva York también ha exigido recientemente que los empleados del sector privado reciban sus vacunas, el mandato más amplio de cualquier estado o ciudad grande y una política que Adams dijo que mantendrá.

También está comprometido a mantener las escuelas abiertas y evitar más cierres en la ciudad de 8.8 millones.

Incluso sin un cierre obligatorio, la ciudad está lidiando con cierres de facto debido a las infecciones generalizadas de COVID-19.

Varias líneas de metro fueron suspendidas porque los resultados positivos de las pruebas entre los trabajadores de tránsito dejaron muy pocos empleados para operar trenes regulares. Se han cancelado algunas actuaciones de entretenimiento y los restaurantes y bares se abarrotan cuando los trabajadores dan positivo.

Adams dijo que él y sus asesores están estudiando la posibilidad de ampliar los mandatos de las vacunas y planear distribuir mascarillas y pruebas rápidas, así como introducir un sistema codificado por colores que alerta a los neoyorquinos sobre el nivel de amenaza actual.