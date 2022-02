El Museo Metropolitano de Arte de NYC lanza dos podcasts que exploran diferentes marcos temáticos

El Museo Metropolitano de Arte anunció el lanzamiento de dos podcasts que exploran el arte y la creatividad a través de marcos temáticos.

El primero, Frame of Mind explora, inició el miércoles y muestra las conexiones entre el arte y el bienestar desde una variedad de experiencias y perspectivas individuales. La serie semanal breve de 12 episodios está disponible de forma gratuita en el sitio web de The Met y bajo demanda en las principales plataformas de podcasts, incluidos Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Stitcher, Overcast y Spotify. Uno de los primeros episodios cuenta la historia de unos inmigrantes hispanos.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El segundo podcast, Immaterial, se lanzará gratis al público en la primavera de este año. Cada episodio profundizará en un material particular que se encuentra en el arte para explorar conexiones y significados a través de épocas y culturas.

Los podcasts son posibles gracias a Dasha Zhukova Niarchos y Bloomberg Philanthropies.

“Estos podcasts comparten historias y exploran ideas que revelan cómo el arte se cruza con tantos elementos fundamentales en nuestro mundo. Frame of Mind ofrece relatos poderosos sobre cómo el arte y la creatividad pueden apoyar nuestro bienestar individual e incluso colectivo, mientras que Immaterial invita a reflexionar sobre cómo los materiales que se encuentran en el arte pueden ayudarnos a aprender sobre nuestras tradiciones, nuestras comunidades, nuestras familias y incluso nuestras pasiones. Estas historias extraordinarias muestran las muchas formas en que el arte puede ayudarnos a comprender tanto los temas universales como los problemas contemporáneos mientras nos conecta entre nosotros”, dijo Max Hollein, directora francesa de Marina Kellen de The Met.

Frame of Mind

Frame of Mind es presentado por Baron B. Bass y muestra historias edificantes de una variedad de personas que describen cómo el arte ha apoyado su bienestar, especialmente en tiempos de lucha y estrés. Cada episodio dura aproximadamente 15 minutos y sigue una sola historia de cómo el arte le ha brindado al individuo destacado una sensación de comodidad, conexión e inspiración.

El primer episodio, “100 postales con amor”, presenta a los hermanos Samy Gálvez y Melina Anderson Gálvez, quienes emigraron a los Estados Unidos desde Guatemala cuando eran niños y pasaron gran parte de su vida adulta separados el uno del otro y de su familia. Los dos discuten cómo 100 postales con obras de arte del museo enviadas en el transcurso de un año ayudaron a fomentar la confianza y un vínculo más profundo entre ellos. Los episodios futuros contarán con historias sobre una variedad de experiencias. Por ejemplo, dos hermanas que también son defensoras de la accesibilidad describen por qué ver y hacer arte es fundamental para sus vidas; una enfermera y una especialista en educación artística analizan cómo los ejercicios de arte-terapia mejoraron sus habilidades de observación clínica y fortalecieron su empatía; y un artista reflexiona sobre cómo la creación de cerámica lo conecta con su herencia nativa americana y sus tierras ancestrales.

Immaterial

Immaterial será presentado por la célebre escritora y poeta Camille T. Dungy (Guía para Relative Strangers: Journeys into Race, Motherhood, and History). Cada episodio de 40 minutos investigará un solo material que se encuentra en el arte, como hormigón, jade, papel, lino o arcilla, para explorar las conexiones entre el arte, la historia humana y los problemas contemporáneos.

Con objetos de la colección The Met que sirven como puntos de inspiración, la serie invitará a los oyentes a profundizar en el corazón de un material en particular a medida que sus cualidades físicas y metafísicas se revelan a través de una narrativa personal y comentarios de expertos. Por ejemplo, un episodio describirá una caracola a la vista en una de las galerías de instrumentos musicales de The Met antes de llevar a los oyentes a la casa de un famoso músico de jazz, luego a las costas de Cayo Hueso y finalmente a una antigua cueva en lo profundo de los Andes. Otro episodio compartirá historias íntimas sobre la familia, la tradición y el poder a través del lente de aquellos que han interactuado con un hei-tiki maorí hecho de pounamu jade. El episodio también rastreará el viaje del colgante desde la reliquia familiar hasta el objeto en The Met Collection.