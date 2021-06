“El error más grande de mi vida”: Allison Mack se disculpa antes de la sentencia en el caso de la secta sexual NXIVM

NUEVA YORK - La exactriz de "Smallville", Allison Mack, quien se declaró culpable de cargos de extorsión y conspiración en relación con el caso de la secta sexual NXIVM, emitió una serie de disculpas antes de su sentencia programada para finales de esta semana.

"Ahora es de suma importancia para mí decir, desde el fondo de mi corazón, que lo siento mucho", escribió Mack en una carta enviada al juez programada para dictar su sentencia el 30 de junio.

En la carta, dirigida a "aquellos que han sido perjudicados por mis acciones", la exactriz y actual estudiante universitaria de California comparte información sobre su recuperación y sus esfuerzos para expiar su papel en NXIVM.

"Lo siento por aquellos de ustedes que traje a NXIVM. Lamento haberlos expuesto alguna vez a los esquemas nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido. Lamento haberlos animado a usar sus recursos para participar en algo que fue en última instancia, tan feo", escribió Mack.

Mack se declaró culpable en abril de 2019 de los cargos derivados de la secta sexual con sede en las afueras de Albany, donde fue acusada de manipular a las mujeres para que se convirtieran en esclavas sexuales de Keith Raniere. Más tarde fue sentenciado a 120 años de prisión por cargos de extorsión y tráfico sexual.

La carta completa de Mack se incluye a continuación:

A los que han sido perjudicados por mis acciones,

Hasta la fecha, han pasado más de tres años desde la última vez que me comuniqué con la mayoría de ustedes. Este período de aislamiento ha sido el más devastador pero transformador de mi vida. Debido a la decisión de la corte de permitirme permanecer confinada en casa, he tenido la oportunidad de estar a solas con mis pensamientos en el ambiente más solidario y cariñoso. Tal oportunidad me ha brindado el tiempo y la fuerza que necesitaba para enfrentar las partes más oscuras de mí misma y aceptar el dolor que mis acciones han infligido a tantas personas que amo, que es la razón de esta carta. Ahora es de suma importancia para mí decir, desde el fondo de mi corazón, que lo siento mucho. Me entregué a las enseñanzas de Keith Rainire con todo lo que tenía. Creía, de todo corazón, que su mentoría me estaba llevando a una versión mejor y más ilustrada de mí misma. Le dediqué mi lealtad, mis recursos y, en última instancia, mi vida. Este fue el mayor error y el mayor arrepentimiento de mi vida.

Lo siento por aquellos de ustedes que traje a NXIVM. Lamento haberte expuesto alguna vez a los planes nefastos y emocionalmente abusivos de un hombre retorcido. Lamento haberte animado a usar tus recursos para participar en algo que en última instancia tan feo. No tomo a la ligera la responsabilidad que tengo en la vida de mis seres queridos y siento un gran peso de culpa por haber abusado de tu confianza, llevándote por un camino negativo. Lo siento por aquellos de ustedes con quienes hablé de una manera dura o hiriente. En ese momento, creí que estaba ayudando. Creía en el amor duro y pensé que era el camino hacia el empoderamiento personal. Estaba tan confundida. Nunca quiero ser alguien a quien se considere mezquina, pero esos aspectos de mi humanidad se han revelado en todo esto; Ha sido devastador reconciliarnos.

He experimentado una vergüenza abrumadora al trabajar para aceptar y comprender todo lo que sucedió y todo lo que elegí. Hubo momentos en que no estaba segura de sobrevivir a esto, el dolor era tan abrumador. Dicho esto, sé que saliendo del otro lado, soy una mujer mejor y más amable debido a esto. Sé que no puedo curar el dolor que mi traición les ha causado a ustedes y a sus seres queridos, pero puedo prometerles que su dolor no ha pasado desapercibido y reconocer esto me ha cambiado profundamente.

También quiero disculparme con todos los amigos y seres queridos que he lastimado durante este proceso que no estuvieron involucrados en NXIVM. Sé que muchos de ustedes lucharon duro para mostrarme la verdad sobre NXIVM y Keith, pero no los escuché. Te empujé y me silencié hacia ti cuando estabas tratando de salvar mi vida. Lamento haber sido tan terca. Lamento haber sido ciega a su cuidado y sorda a sus súplicas. Desearía con todo en mí haber elegido de otra manera, pero no puedo cambiar el pasado. Te mentí, una y otra vez, para proteger el engaño en el que estaba tan profundamente comprometida a creer. Sé que la sagrada confianza que rompí no se puede restablecer sin el perdón y sin un paso de tiempo significativo. Si bien extraño desesperadamente a mis amigos, entiendo si eliges no invertir en un futuro que me incluya a mí. Sin embargo, espero que acepten esta sincera disculpa y sepan que los mantendré cerca de mi corazón por el resto de mi vida, incluso si nunca volvemos a hablar.

La lista de los perjudicados por el daño colateral de mis elecciones destructivas sigue creciendo a medida que me vuelvo más consciente de cómo mis elecciones han afectado a los que me rodean. Estoy agradecida de haber atravesado este proceso con vida y de haberme detenido cuando lo hice. Tengo a la corte, a mi familia, a mi terapeuta y a algunos amigos increíbles a quienes agradecer por esto. Por favor, sepan que me dedico a pasar mi vida trabajando para reparar los corazones que rompí y continuar transformándome en una mujer más amorosa y compasiva. Gracias por tomarse el tiempo de leer esta carta. Espero que ofrezca al menos un poco de paz y cierre a medida que este horrible capítulo llega a su fin.

Allison