Chofer borracho cruza luz roja y causa la muerte a padre de familia mientras se buscaba la vida como taxista: DA

NUEVA YORK - Un hombre de Brooklyn de 22 años supuestamente estaba intoxicado al doble del límite legal cuando pasó un semáforo en rojo y chocó a un conductor de Lyft en Queens la madrugada del domingo, lo que obligó al vehículo de viaje compartido a atravesar una pared de ladrillos cercana, dijeron los fiscales el lunes.

La víctima, un padre de tres hijos de 48 años identificado como Mohammed Houssain, murió. Su pasajero, que iba en el asiento trasero, sufrió una fractura de fémur en la colisión. Fue tratado en un hospital por sus heridas.

El sospechoso fue procesado el lunes por cargos de homicidio, agresión, homicidio por negligencia criminal y otros delitos por la muerte de Houssain. Se enfrenta a hasta 15 años de prisión si es declarado culpable.

Un video de la gasolinera muestra el momento en que el Ford Explorer del sospechoso se pasa a toda velocidad a través de Eliot Avenue, en Maspeth, alrededor de las 3:50 a.m. y su auto impacta al de Houssain. Los fiscales dicen que no tenía una licencia válida de Nueva York y que el número de placa de la camioneta Ford negra que conducía no tenía un registro válido.

"Las reglas de tránsito existen para salvar vidas. Como se alega, este acusado las ignoró y tomó decisiones egoístas e ilegales desde el momento en que se puso al volante del automóvil, con resultados trágicos", dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, en un comunicado. Lunes. "Ahora, un hombre de familia trabajador ha muerto, su viuda, sus hijos y la comunidad están de luto y el acusado se enfrenta a la justicia en los tribunales".

Syed Ahmed, el cuñado de Houssain, dijo después del accidente que "toda la familia está devastada".

Los miembros de la familia describieron a Houssain como un hombre de familia trabajador que ayudó a su otro cuñado a pagar la escuela de enfermería.

El más joven de los hijos de Houssain todavía no sabe qué le pasó.

"No sé cómo decírselo a mi sobrina. Ella no sabe por qué lloramos. Tiene 8 años. No puede entender el concepto. Mi sobrino está asustado. Él lo niega y nosotros simplemente no sabemos adónde ir desde aquí ", dijo entre lágrimas el otro cuñado de Houssain, Rezaul Rahman.

En un comunicado, un portavoz de Lyft dijo: "Estamos desconsolados por este incidente. Nuestros corazones están con los seres queridos del conductor durante este momento increíblemente difícil, y estamos listos para ayudar a las fuerzas del orden público de la forma que podamos".