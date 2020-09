Cuomo da Luz verde a centros comerciales y Casinos de La Gran Manzana y Nueva York

Lo que debes saber El alcalde Bill de Blasio, enfrenta una presión cada vez mayor para proporcionar un cronograma, al menos, para el regreso de las comidas en interiores, pero al final, no es su decisión

Todo depende del gobernador Andrew Cuomo, quien tiene preocupaciones constantes sobre las comidas en interiores en un área tan densamente poblada como NYC

Más de 300 restaurantes de la ciudad de Nueva York se han unido a una demanda colectiva contra la ciudad y el estado, buscando $2 mil millones en daños por la prohibición

NUEVA YORK — El alcalde Bill de Blasio, asediado por preguntas sobre cenas en interiores en prácticamente todas las reuniones informativas diarias, dice que los restaurantes de la ciudad de Nueva York merecen al menos algún tipo de cronograma para el regreso de las cenas a fines de este mes. Pero esa reapertura no es su decisión.

La decisión de reabrir las comidas en interiores de los restaurantes en toda la ciudad depende del gobernador Andrew Cuomo, quien dijo a principios de esta semana que los cinco condados aún no están listos, incluso cuando reconoció la desventaja competitiva, con los restaurantes de Nueva Jersey autorizados a reabrir. para cenar en el interior a partir de este viernes.

Consulta aquí los casos confirmados de coronavirus en el área triestatal.

Más de 300 restaurantes de la ciudad de Nueva York se han unido a una demanda colectiva contra la ciudad y el estado, buscando $2 mil millones en daños por la prohibición en curso. Cuomo no parece conmoverse y sigue dejando en claro que la decisión es suya. A menudo, se refiere a "personas", tal vez de Blasio, que tienen "opiniones" sobre cuándo debería reabrirse un determinado sector. Pero los clasifica como simplemente "opiniones".

De Blasio dejó clara su opinión sobre el asunto en su informe del miércoles.

"Creo que es nuestra responsabilidad darles una respuesta lo más clara posible (a los restaurantes), en el mes de septiembre, de hacia dónde vamos", dijo el alcalde sobre los restaurantes. "Si puede haber un cronograma, si puede haber un conjunto de estándares para la reapertura, debemos decidir eso en las próximas semanas".

El resto del estado de Nueva York, incluido Long Island, reabrió el comedor interior como parte de su entrada en la Fase III del plan de reapertura de Cuomo. Las comidas en interiores se archivaron indefinidamente cuando la ciudad de Nueva York entró en esa fase a principios de julio, y tanto de Blasio como Cuomo citaron una mayor preocupación nacional sobre los espacios cerrados.

Cuomo dijo que una gran noticia es que a medida que se realizan más pruebas no se han detectado nuevos casos en algunas áreas; sin embargo, advirtió que la crisis no ha terminado.

El gobernador también ha citado problemas de cumplimiento continuo en la ciudad de Nueva York, con empresas que hacen alarde de distanciamiento social y reglas de máscara, entre otras medidas de seguridad. Sin embargo, ese componente ha mejorado en las últimas semanas. El estado visita más de 1,000 establecimientos en la ciudad y Long Island cada noche para verificar si hay violaciones. Hasta la última actualización de Cuomo (martes por la noche), no se observó que ningún restaurante de la ciudad de Nueva York violara las reglas. Tres en el condado de Suffolk lo fueron.

El presidente del consejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, dijo que traer de vuelta el comedor interior es "crucial" no solo para los dueños de restaurantes, sino también para los empleados, muchos de los cuales son inmigrantes que dependen de esos salarios para sobrevivir. Desde el otro lado del pasillo político, la asambleísta estatal y ex candidata a la alcaldía Nicole Malliotakis tuiteó que el objetivo de De Blasio de tomar una decisión para fines de septiembre "no tiene ningún sentido".

Una vez más, no depende de De Blasio de ninguna manera. Pero sí cree que los restaurantes merecen algo de claridad sobre las comidas en interiores, ya sean "buenas o malas noticias".

Cuomo ha argumentado que las comidas en interiores ponen en riesgo la baja tasa de infección de la ciudad de Nueva York. La ciudad observa constantemente tasas de positividad de la prueba COVID diarias de alrededor del 1 por ciento o menos, mientras que el estado alcanzó una racha de 27 días de tasas de infección por debajo del 1 por ciento el jueves. El gobernador también dice que el método de ejecución de la ciudad, que dice que depende de los oficiales del alguacil en lugar de los oficiales de la policía de Nueva York, es insuficiente.

Otras actividades bajo techo tan esperadas como gimnasios y museos han regresado a la ciudad seis meses después de que se reportara el primer caso confirmado de COVID-19. Se espera que las escuelas regresen al aprendizaje presencial limitado en unas pocas semanas. Los centros comerciales en la ciudad de Nueva York pueden reabrir al 50 por ciento de su capacidad el 9 de septiembre, dijo Cuomo el jueves. Los casinos pueden reabrir al 25 por ciento de su capacidad el mismo día. Está prohibido comer en el interior.

Cuomo ha indicado un alto nivel de preocupación por el factor de regreso a la escuela y es posible que desee ver cómo se desarrolla eso primero antes de hablar sobre las comidas en interiores en la ciudad de Nueva York. También está receloso de la amenaza creciente de la inminente temporada de gripe.

Al otro lado del río Hudson, los gimnasios y clubes de salud también regresaron esta semana. Se les permitió reabrir el martes al 25 por ciento de su capacidad. Las precauciones adicionales incluyen el tamaño limitado de la clase de acondicionamiento físico, cubrirse la cara obligatoriamente en todo momento y los registros de contacto requeridos de todos los clientes y el personal para respaldar los esfuerzos de rastreo de contactos en caso de un posible brote en cualquier instalación.

También se permitió la reapertura de las instalaciones de entretenimiento bajo techo con restricciones similares. Los cines pueden reabrir a partir del viernes cuando se reanude el comedor interior.

Si bien Nueva York y Nueva Jersey están retrocediendo lentamente hacia una apariencia de la "nueva normalidad", especialmente con las escuelas que comienzan a reanudarse, la nueva normalidad está muy lejos de la anterior. Una vacuna COVID-19 ampliamente disponible ayudaría significativamente en las cosas, coinciden todos los funcionarios. El principal experto en enfermedades infecciosas del país, el Dr. Anthony Fauci, dice que prevé que habrá uno disponible para fin de año, aunque quedan dudas sobre la distribución y entrega para 300 millones de personas.