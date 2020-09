CCNY recibe subvención millonaria para fomentar la educación entre hispanos

NUEVA YORK — El City College of the City University of New York (CCNY por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que había recibido $ 3 millones en subvenciones para aumentar la cantidad de graduados hispanos y de bajos ingresos que dejan sus aulas educativas.

Por medio del programa CiPASS-ExL, la universidad recibirá $ 3 millones de parte del Departamento de Educación (DOE por sus siglas en inglés) en subvenciones con el fin de fomentar la educación y aumentar los graduados entre la comunidad hispana dentro de su universidad.

"Con los fondos del DOE, CiPASS-ExL ampliará programas selectos que brindan aprendizaje experimental a los estudiantes de CCNY a través de pasantías dentro y fuera del campus" dijo Jorge González, profesor presidencial de CCNY en un comunicado.

Entre los objetivos que el programa de CiPASS-ExL tiene, se encuentra:

Creación de programas y oportunidades para conectar a los estudiantes con empleadores y explorar carreras más temprano en sus trayectorias.

Expansión de oportunidades de pasantías y aprendizaje experiencial en áreas e industrias en crecimiento a través de un camino específico.

Desarrollo de la infraestructura interna para respaldar el aprendizaje experiencial ampliado, las oportunidades de pasantías y las métricas de seguimiento.

Según González, la subvención agregara 400 estudiantes más al programa de pasantías de la universidad y 1000 estudiantes que participarán en talleres de preparación y participación profesional.

CCNY, con sede en Harlem, ha sido designado por el DOE como una Institución de Educación Superior de Servicios para Hispanos.