Carrera por la Alcaldía de NY: Republicanos apuestan a Sliwa; Adams lidera a medida que avanza el conteo de votos para conocer al nominado demócrata

Lo que debes saber Las elecciones primarias del martes son las primeras realizadas por el voto por preferencia en la ciudad de Nueva York; los votantes tuvieron la oportunidad de clasificar hasta cinco candidatos en su orden de preferencia en lugar de seleccionar solo uno.

Ese proceso significa que podría llevar semanas finalizar las votaciones; deberíamos obtener resultados no oficiales para las votaciones de primera opción en persona el martes por la noche; una semana después, la Junta Electoral (BOE) ejecuta la tabulación de votación de elección clasificada y publica otro conjunto de resultados no oficiales.

Las papeletas de voto ausente se calculan una semana después de eso; aparte de la carrera de alto perfil por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, otras carreras clave a seguir incluyen las contiendas del presidente del condado de Manhattan, fiscal de distrito y el contralor de la ciudad de Nueva York.

NUEVA YORK - El derecho al voto fue ejectuado y las urnas cerraron a medida que algunos de los 13 contendientes demócratas pueden tener una larga y ansiosa espera por delante para obtener resultados precisos en las primarias de la alcaldía de la ciudad de Nueva York, la primera elección en toda la ciudad que utiliza el voto por preferencia.

Varios candidatos en la carrera para suceder al alcalde Bill de Blasio tienen el potencial de hacer historia si son elegidos. La ciudad podría tener su primera alcaldesa, su primer alcalde asiático-estadounidense o su segundo alcalde afroamericano, dependiendo de quién salga en la cima.

En el campo abarrotado para determinar el candidato demócrata a la alcaldía, el presidente del condado de Brooklyn, Eric Adams, un excapitán de policía que cofundó un grupo de liderazgo para oficiales afroamericanos, tenía una pequeña ventaja sobre la excomisionada de saneamiento de la ciudad Kathryn García y el exabogado de la administración de De Blasio, Maya Wiley.

En sus respectivos partidos de campaña, los tres candidatos y sus partidarios sonaban esperanzados, si no francamente celebradores. Si bien la campaña de García dijo que estaban entusiasmados con los resultados, dijeron que era demasiado pronto para que alguien estuviera celebrando hasta que se contaran todas las boletas de elección clasificada, y agregaron que esperarán pacientemente esos números finales.

“Este ha sido un viaje increíble”, dijo Adams a los periodistas después de votar en Brooklyn más temprano en el día, relatando emocionalmente cómo su camino hacia la ejecución de la ley y la política comenzó a los 15 años, cuando fue golpeado por agentes de policía. "Un niño, tirado en el piso del cuartel 103 °, agredido por la policía, ahora podría convertirse en el alcalde a cargo de ese mismo departamento de policía".

Después de emitir su voto, Adams predijo que ganaría las primarias demócratas, pero también prometió aceptar el resultado si no lo hacía. En su fiesta de campaña más tarde el martes por la noche, la mayoría de sus seguidores sonaron más celebradores que muchos de los otros candidatos.

Mientras tanto, Wiley bailaba con el personal y los seguidores mientras Beyoncé tocaba en su fiesta en Crown Heights, un sitio diferente al anterior ese día, cuando estaba perdiendo la voz saludando a los votantes cerca de su lugar de votación en Brooklyn.

El excandidato presidencial Andrew Yang, que estaba muy atrasado en los primeros resultados, admitió su derrota unas dos horas después del cierre de las urnas y prometió trabajar con el próximo alcalde.

Además de Adams, García, Wiley y Yang, otros contendientes en la contienda demócrata incluyeron al contralor de la ciudad Scott Stringer, el exsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos Shaun Donovan, el ex ejecutivo de Citigroup Ray McGuire y la ejecutiva sin fines de lucro Dianne Morales.

Cada uno de esos candidatos estaba muy por detrás de los demás cuando llegaron los resultados iniciales, y se dirigió a los partidarios después del cierre de las urnas, aunque ninguno concedió de inmediato. Stringer recibió un impulso sorpresa de último minuto de la representante Alexandria Ocasio-Cortez el martes, después de que ella dijera que lo nombró como su segunda opción. Pero ese apoyo puede ser demasiado escaso, demasiado tarde para las posibilidades de Stringer.

En las primarias republicanas, el fundador de Guardian Angels, Curtis Sliwa, se enfrentó al empresario Fernando Mateo. Debido a que solo hay dos candidatos en esa carrera, la votación por clasificación no fue un factor, ya que se proyectaba que Sliwa ganaría las primarias justo antes de las 11 p.m. del martes.

De Blasio, un demócrata, deja el cargo a fin de año debido a límites de mandato.

¿Cuándo se declarará un ganador?

La elección por preferencia significa que los votantes tuvieron la oportunidad de clasificar hasta cinco candidatos en orden de preferencia en lugar de seleccionar solo uno. Significa que los votantes que clasifican a más candidatos tienen más impacto individual en varias carreras que en el pasado. También significa que, cuando se combina con una montaña de votos ausentes que aún faltan al menos una semana para ser contados, podría ser julio antes de que surja un ganador en la contienda demócrata.

Después de que cerraron las urnas a las 9 p.m., la Junta Electoral de la ciudad de Nueva York comenzó a publicar los resultados parciales de los votos emitidos en persona. Es importante señalar que la imagen podría ser engañosa porque solo incluirá datos sobre quiénes los votantes clasificaron como su primera opción. Siga los resultados en vivo aquí a medida que estén disponibles.

Luego, la tabulación de votos se hará en rondas computarizadas, eliminando a la persona en último lugar en cada ronda, y las boletas emitidas para esa persona se redistribuirán entre los candidatos sobrevivientes según la clasificación de los votantes. Ese proceso continúa hasta que solo quedan dos candidatos. El que tenga más votos gana.

No será hasta el 29 de junio que la Junta Electoral lleve a cabo un recuento de esos votos utilizando el nuevo sistema. No incluirá ninguna boleta de voto ausente en su análisis hasta el 6 de julio, lo que hace que cualquier recuento antes de esa fecha sea potencialmente poco confiable. Hasta el lunes, la ciudad había recibido más de 87,000 boletas de voto en ausencia, y se espera que lleguen más por correo en los próximos días.

El sistema de elección clasificada, aprobado para su uso en las elecciones primarias y especiales de la ciudad de Nueva York por referéndum en 2019, permite a los votantes clasificar hasta cinco candidatos en su boleta.

Sobre los problemas

La preocupación por un aumento en los tiroteos durante la pandemia ha dominado la campaña para la alcaldía en los últimos meses, incluso cuando los candidatos han luchado con las demandas de la izquierda de una mayor reforma policial.

Como ex oficial, pero uno que pasó su carrera luchando contra el racismo dentro del departamento, Adams puede haberse beneficiado más del debate policial.

Denunció la consigna de “desfinanciar a la policía” y propuso reinstalar una unidad de civil disuelta para centrarse en sacar las armas ilegales de las calles.

Wiley y Stringer, que luchan por los votos progresistas, dijeron que reasignarían una parte del presupuesto del departamento de policía a otros programas de la ciudad.

De los principales contendientes, García o Wiley serían la primera alcaldesa de la ciudad si fueran elegidos. Adams o Wiley serían el segundo alcalde negro. Yang habría sido el primer alcalde asiático-estadounidense de la ciudad.

Yang y García formaron una alianza en los últimos días de la campaña en un aparente esfuerzo por utilizar el sistema de votación clasificada para bloquear a Adams. Los dos llevaron a cabo varios eventos de campaña conjunta, y Yang pidió a sus partidarios que clasificaran a García como su número 2, aunque García no les devolvió el favor y no les dijo a sus votantes dónde clasificar a Yang.

Adams acusó a sus dos rivales de "decir que no podemos confiar en que una persona de color sea el alcalde de la ciudad de Nueva York".

No importa quién salga del lado demócrata, será muy favorecido para convertirse en el próximo alcalde. Sliwa no tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones generales de noviembre en una ciudad donde los demócratas registrados superan a los republicanos por 7 a 1. Ex aliados, él y Mateo intercambiaron insultos personales y trataron de gritarse durante un debate en Zoom.

Sliwa, un presentador de radio que todavía usa su boina roja de los Ángeles Guardianes cuando aparece en público, obtuvo el respaldo del ex alcalde Rudy Giuliani, quien lo llamó "mi gran amigo" en una llamada automática a los votantes republicanos.

Flanqueado por Giuliani en su fiesta de la victoria, Sliwa prometió una campaña electoral general centrada en el crimen. “Esta va a ser una campaña claramente en la que hablo de tomar medidas enérgicas contra el crimen, apoyar a la policía, reembolsar a nuestros héroes la policía, contratar más policías, quitarle las esposas a la policía y ponérselas a los criminales, y restaurar la inmunidad calificada. a la policía para que no puedan ser demandados personalmente ”, dijo.

