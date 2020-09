Buscan a sospechoso que arrojó docenas de anguilas al lago de Brooklyn

NUEVA YORK — Un hombre fue visto arrojando anguilas en el lago Prospect Park en Brooklyn por un testigo que trató de confrontarlo.

Dominick Pabon dijo que eran alrededor de las 7:30 p.m. El domingo cuando vio al hombre arrojar lo que parecían ser docenas de anguilas en el lago de Brooklyn. En el video que Pabon grabó en su teléfono, se le puede escuchar diciéndole al hombre que no es legal hacerlo, que está "matando a otra vida".

El hombre no quería escuchar nada de eso, dijo Pabon.

"Él dice, 'Oh, salvo vidas, salvo vidas', y yo digo, 'no'. Y los está lanzando mientras hablamos ", dijo Pabon a NBC New York.

Pabón le dijo al hombre que se fuera, muestra el video, a lo que el hombre respondió: "¡No necesitas llamar a la policía, yo salvo vidas!"

Alrededor de 80 a 100 anguilas en total pueden haber sido arrojadas al lago, según Pabón, quien dijo que trató de llamar a la policía pero nadie se detuvo.

En un comunicado a nuestra cadena hermana, NBC New York, Prospect Park Alliance dijo en parte que "la liberación de mascotas y otros animales en el parque es ilegal sin un permiso. Es un peligro tanto para esos animales como para las plantas y la vida silvestre que llaman al parque casa."