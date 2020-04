Ayuda financiera para servicios funerarios, sin importar el estatus migratorio

Muchas familias que perdieron a seres amados debido al COVID-19 no solo sobre llevaban al dolor y el luto, también se enfrentan a problemas financieros para cubrir los gastos funerarios.

La Administración de Recursos Humanos (HRA) de la Ciudad de Nueva York proporciona ayuda financiera a las personas que tienen dificultades para cubrir los gastos funerarios de familiares que sucumbieron al COVID-19.

ABRE AQUÍ para completar la solicitud de subsidio de servicios funerarios en español.

El formulario se debe enviar por correo electrónico a BurialServices@hra.nyc.gov o por fax al 917-639-0476.

También se puede enviar por correo postal a:

Office of Burial Services

33-28 Northern Boulevard

3rd Floor

Long Island City, New York 11101



Los residentes de bajos ingresos de la ciudad de Nueva York, sin importar su estatus migratorio, pueden obtener hasta $ 900 en ayuda financiera para gastos funerarios de un familiar o amigo cercano.

La HRA pagará un mínimo de $ 900 y un máximo de $ 1,700; sin embargo, estos fondos no cubren el costo de la cremación. Los fondos pueden usarse para velatorios y la sepultura del cadáver o de las cenizas.

La persona que hace los arreglos del funeral o su representante debe presentar la solicitud dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha de la muerte.

Para obtener más información puede comunicarse al 718-473-8310.

IMPORTANTE. Junto con la solicitud debe incluirse copia de cualquier documentación de respaldo.

DOCUMENTOS REQUERIDOS

1- El formulario de solicitud de subsidio completado y firmado por el solicitante.

2- Una copia original certificada del certificado de defunción, la cual se devolverá al solicitante.

3- Una copia del Contrato Funerario también conocido como la Declaración de Bienes y Servicios Seleccionados. El contrato debe estar firmado por el director de la funeraria y el solicitante.

4- El número de factura secuencial requerido debe aparecer en el documento.

5- Una copia de la factura del cementerio o crematorio, la cual debe detallar todos los cargos.

6- Las facturas funerarias originales firmadas por el director de la funeraria y copias certificadas.

7- La factura del funeral debe estar sellada como "pagada en su totalidad" si los cargos ya han sido pagados.

8- Los formularios de declaración jurada del director de la funeraria si todavía hay dinero aún se adeuda al establecimiento.

9- Se requiere información y documentación sobre los activos / ingresos disponibles del difunto a la fecha de la muerte, así como del solicitante, solo en caso de que sea un familiar.

La Oficina de Servicios de Entierro puede solicitar cualquier otra documentación que sea necesaria para determinar si el solicitante cumple con los requisitos.

El solicitante debe contactar a la oficina de forma directa en caso de que el entierro o la cremación no haya tenido lugar y se necesite ayuda financiera de emergencia.

Además, consulados como el de México, República Dominicana y Ecuador también ofrecen ayuda para gastos funerarios y de repatriación de restos.

A continuación el listado completo de las sedes diplomáticas en Nueva York:

1.- Consulado de México

27 E 39th St, New York, NY 10016

Tel.:212-217-6400

Teléfono de emergencia: 917-459-2143

Email: emergenciasnuy@sre.gob.mx

Página web: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/

Calendario del consulado sobre ruedas: https://consulmex.sre.gob.mx/nuevayork/index.php/espanol/consulado-sobre-ruedas-csr



2.- Consulado de la República Dominicana

Manhattan

1501 Broadway Suite 410, New York, NY 10036

Tel.:212-768-2480



El Bronx

5536 Broadway, El Bronx, NY 10463

Tel.:718-561-8184

Página web: http://www.consuladord-ny.net/

3.- Consulado de Haití

Dirección:815 2nd Ave, New York, NY 10017

Tel.:212-697-9767

Página web: http://www.haiti.org/consular-offices/

4.- Misión Permanente de Cuba en las Naciones Unidas

Dirección: 315 Lexington Avenue, New York, NY, 10016

Tel.: 212-689-7215

Página web: http://www.cubadiplomatica.cu/onu/EN/Mission.aspx

5.- Consulado de Guatemala

276 Park Ave S #2, New York, NY 10010

Tel.:212-686-3837

Email: consnewyork@minex.gob.gt

Página web: http://www.consuladoguatemalanuevayork.org/



6.-Consulado de El Salvador



Manhattan

46 Park Ave, New York, NY 10016

Tel.:212-889-3608

Email: consuladonyc@rree.gob.sv



Long Island

151 Alkier St

11717 Brentwood, New York

Tel.:631-273-1355

Página web: http://consuladonuevayork.rree.gob.sv/



7.-Consulado de Honduras

255 W 36th St 10018 New York

Tel.:212-714-9451

Email: denuncuiaconsular@sre.gob.hn

Página web: https://www.citaconsular.com/#/home



8.- Consulado de Nicaragua

820 2nd Ave #802, New York, NY 10017

Te.:212-986-6562

Página web: https://www.embassypages.com/nicaragua-consuladogeneral-nuevayork-estadosunidos



9.-Consulado de Panamá

Dirección: 1212 Ave. of the Americas, 6th Floor, New York, NY

Tel.:212-840-2450 / 1

Web: http://www.nyconsul.com/



10.- Consulado de Colombia



Manhattan

Dirección: 10 E 46th St, New York, NY 10017

Tel.:(212) 798-9000

Web: http://nuevayork.consulado.gov.co/



Newark

Dirección: McCarter Hwy & NJ-21 & I-280, Newark, NJ 07102

Tel.: 862-279-7888

Página web: http://newark.consulado.gov.co/



11.- Consulado de Venezuela

Dirección: 7 E 51st St, New York, NY 10022

Tel.:646-283-5900

Página web: http://nuevayork.consulado.gob.ve/



12.-Consulado de Ecuador



Manhattan

800 Second Ave, Suite 200.

New York, NY, 10017.

Domingo de 9:00 am a 3:00 pm

Lunes a jueves de 8:00 am a 2:00 pm

Correo: cecunewyork@cancilleria.gob.ec



Queens

25-14 Queens Plaza North.

Long Island City, NY 11101.

Martes a sábado de 9:00am a 3:00pm

Correo: cecuqueens@cancilleria.gob.ec



OFICINA DE SERVICIOS COMUNITARIOS

25-14 Queens Plaza North.

Long Island City, NY 11101.

Lunes a viernes de 9:00am a 5:00 pm

Correo: ce.comunidadny@gmail.com



Página web: https://ecuadorny.com/

13.- Consulado del Perú

Manhattan

Dirección: 241 E 49th St, New York, NY 10017

Tel.:646-735-3901



Paterson, Nueva Jersey

Dirección: 100 Hamilton Plz # 1220, Paterson, NJ 07505

Tel.:973-278-3324

Página web:http://www.consulado.pe/paginas/Inicio.aspx



14.-Consulado de Brasil

Dirección: 225 E 41st St, New York, NY 10017

Tel.:917-777-7777

Web: http://novayork.itamaraty.gov.br/en-us/



15.-Consulado de Bolivia

211 E 43rd St #1004, New York, NY 10017

Tel.: (212) 687-0530

Email: consulado.bolivia.ny@gmail.com

Página web: http://www.bolivianyc.org/



16.-Consulado de Chile

Dirección: 600 3rd Ave #2808, New York, NY 10016

Tel.: 212-980-3706

Página web: https://chile.gob.cl/nueva-york/



17-Consulado de Paraguay

Dirección: 801 2nd Ave #600, New York, NY 10017

Tel.: 212-682-9440

Página web: http://www.mre.gov.py/Sitios/Home/Index/consulpar-ny



18.- Consulado de Argentina

12 W 56th St, New York, NY 10019

Tel.: 212-603-0400

Página web: http://cnyor.mrecic.gov.ar/



19.-Consulado de Uruguay

Dirección: 420 Madison Ave, New York, NY 10017

Tel.: 212-753-8191

Págian web: http://www.uruguaynewyork.org/



20.- Consulado de Costa Rica

Dirección: 15 W 37th St 12 floor, New York, NY 10018

Tel.:: 212-509-3066

Página web:https://consuladocrny.simplybook.me/v2