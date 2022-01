Aún estás a tiempo de solicitar la matrícula universitaria gratis o con descuento en NJ

La fecha límite para solicitar el programa que promete matrícula gratuita o con grandes descuentos para ciertos estudiantes está a menos de 3 meses.

Los colegios y universidades públicas de Nueva Jersey actualizaron sus sitios web este mes y enviaron alertas para recordarles a las familias su participación en el programa Garden State Guarantee, que comienza con el año académico 2022-2023.

La iniciativa está diseñada para ayudar a mejorar la asequibilidad universitaria mediante la reducción de los gastos para los estudiantes y sus familias. El gobernador Phil Murphy firmó la legislación que financia el programa el 29 de junio de 2021, basándose en un compromiso estatal para hacer que un título universitario sea más accesible y asequible.

El programa Garden State Guarantee entrará en vigencia a partir del semestre de otoño de 2022.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?

Garden State Guarantee provee hasta cuatro semestres de matrícula gratuita o reducida y las tarifas requeridas en una institución pública de educación superior de cuatro años. Para calificar, los estudiantes deben ser residentes de Nueva Jersey matriculados a tiempo completo en su tercer o cuarto año de estudio.

Los estudiantes cuyo ingreso bruto ajustado de la familia es de $0 a $65 000 anuales pueden optar por la matrícula gratuita y las tarifas requeridas. Los estudiantes cuyos ingresos brutos ajustados de la familia sean de $65 001 a $80 000 anuales pueden calificar para recibir asistencia de modo que su costo neto de matrícula y tarifas requeridas no supere los $7500 por año.

Este programa es un premio de "último dólar". Por lo tanto, todas las subvenciones/becas federales, estatales, institucionales y privadas deben otorgarse primero. Un estudiante puede calificar para la financiación de Garden State Guarantee, según el nivel de ingresos brutos ajustados, para cualquier brecha hasta el costo de la matrícula y las tarifas requeridas.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS?

Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de residencia de Nueva Jersey establecidos por la Autoridad de Asistencia al Estudiante de Educación Superior de Nueva Jersey.

Los ingresos brutos ajustados de $0–$65,000 pueden hacer que un estudiante califique para recibir matrícula gratuita y tarifas requeridas después de la ayuda.

Los ingresos brutos ajustados de $65,001 a $80,000 pueden hacer que un estudiante califique para recibir asistencia, esto al reducir el costo de la matrícula y las tarifas requeridas a no más de $7,500 después de la ayuda.

La cifra del ingreso bruto ajustado (de la declaración de impuestos del IRS) se basa en el AGI de los padres para estudiantes dependientes o en el AGI del estudiante/cónyuge para estudiantes independientes. El AGI se basará en los ingresos informados en la FAFSA para el año académico en cuestión. Solo pueden ser considerados aquellos que presentaron una declaración de impuestos o presentarán una declaración de impuestos, según se indica en su FAFSA.

Los estudiantes deben estar matriculados a tiempo completo sin excepción.

Pueden recibir un máximo de cuatro semestres de financiamiento en cualquier institución pública estatal.

Deben tener un Progreso Académico Satisfactorio y estar trabajando para obtener su primera licenciatura.

Los estudiantes seleccionados para la verificación federal y/o estatal deben enviar todos los documentos requeridos a la entidad correspondiente antes de las fechas límite establecidas antes de que se pueda determinar la elegibilidad y otorgar los fondos.

¿QUÉ DEBO HACER PARA RECIBIR EL PROGRAMA?

Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes para el año académico 2022-23.

Si calificas como NJ Dreamer, debes presentar la Solicitud de ayuda financiera alternativa de Nueva Jersey. Los estudiantes deben presentar la FAFSA o la Solicitud de Ayuda Financiera Alternativa de Nueva Jersey antes de las fechas límite estatales.

Proporciona cualquier documentación adicional solicitada por la Oficina de Ayuda Financiera o por la Autoridad de Asistencia Estudiantil de Educación Superior de New Jersey.

Revisa tu correo electrónico universitario para obtener actualizaciones.

Se Te considerará automáticamente para el GSG cuando completes la Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) o, si califica como NJ Dreamer, la Solicitud de ayuda financiera alternativa de NJ. La fecha límite para postularse para el año académico 2022-23 es el 15 de abril de 2022.

¿CUÁNTOS CRÉDITOS DEBO OBTENER PARA SER CONSIDERADO UN ESTUDIANTE DE TERCER O CUARTO AÑO?

Los estudiantes de tercer año se definen como aquellos que han obtenido un total de 60 a 89 créditos acumulados, y los estudiantes de cuarto año se definen como aquellos que han obtenido un total de 90 a 126 créditos acumulados, independientemente de la(s) institución(es) en las que se hayan obtenido los créditos que califican ( es decir: créditos de transferencia aceptados de otra institución de educación superior, cursos de Colocación Avanzada, programas de doble inscripción, etc.)

¿ESTE NUEVO PROGRAMA ME AYUDARÁ SI NUNCA ANTES FUI ELEGIBLE PARA RECIBIR AYUDA ESTATAL?

Sí. Ampliar el acceso universitario equitativo y asequible a un título de alta calidad en Nueva Jersey es la fuerza impulsora de GSG. Si actualmente no está recibiendo ayuda financiera estatal, presente su solicitud antes del 15 de septiembre de 2022.

Nota: Si actualmente recibes ayuda financiera, debes volver a presentar la solicitud y completar la FAFSA o la Solicitud de ayuda financiera alternativa de NJ antes del 15 de abril de 2022.

¿CALIFICO PARA ESTE PROGRAMA SI SOY UN ESTUDIANTE DE PRIMER O SEGUNDO AÑO?

Los fondos GSG están disponibles solo para estudiantes de tercer y cuarto año en instituciones públicas de cuatro años dentro del estado. Los estudiantes de primer y segundo año que asisten a un colegio comunitario de Nueva Jersey con un AGI entre $0 y $65,000 pueden ser elegibles para la Beca de Oportunidad de Colegio Comunitario. Juntos, estos programas complementarios crean un camino sin costo ni matrícula para obtener una licenciatura.

Al igual que con toda la ayuda financiera del estado de Nueva Jersey, los estudiantes deben demostrar Progreso Académico Satisfactorio (SAP) para seguir siendo elegibles para la ayuda. Para obtener más detalles sobre SAP y la información de elegibilidad, visita la Oficina de ayuda financiera de su institución.

Para más detalles del programa abre aquí.

El programa tiene como objetivo limitar la cantidad de deuda de los estudiantes para obtener una educación superior.

“La Garantía del Estado Jardín contribuirá en gran medida a garantizar que las familias de bajos ingresos en Nueva Jersey tengan acceso a una educación universitaria”, dijo Kathryn A. Foster, presidenta de The College of New Jersey en Ewing. “Una licenciatura es un poderoso impulsor de la movilidad económica y aplaudo al estado por invertir en sus ciudadanos de esta manera”.

Los estudiantes serán automáticamente considerados para el programa cuando completen la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes o la Solicitud de Ayuda Alternativa de NJ si el estudiante es un inmigrante no autorizado. "Este programa proporciona el 'último dólar', lo que significa que primero aplicaremos la ayuda federal y estatal y potencialmente cualquier otra beca institucional para la que el estudiante haya calificado", dijo Robert Heimrich, director de administración de inscripciones en la Universidad de Stockton en Galloway.

Heimrich señaló que GSG se basa en la Beca de Oportunidad de Universidad Comunitaria de Nueva Jersey que ofrece educación universitaria gratuita a estudiantes de ciertos ingresos, en cualquiera de las universidades del condado del estado.

"Garden State Guarantee brinda el mismo tipo de financiamiento a los estudiantes para que continúen su educación en una de las instituciones de cuatro años de Nueva Jersey", dijo.

Stockton ya ofrece una "Beca Promesa" a estudiantes elegibles por ingresos que están en su primer o segundo año de estudio.

El financiamiento para el programa se firmó con la aprobación del presupuesto por parte del gobernador Phil Murphy el 29 de junio.