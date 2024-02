Arresto dentro de refugio de migrantes en NYC termina con violenta agresión a policías

Lo que debes saber Las autoridades arrestaron a un hombre tras un violento incidente el jueves pasado dentro de un refugio de migrantes en la Ciudad de Nueva York, en la que los algunos policías fueron agredidos.

El hecho ocurrió en la mañana de ese jueves en el albergue ubicado en Randall’s Island, que ha sido escenario de controversias desde que se inauguró con una tienda de campaña. Uno de esos incidentes ocurrió con la muerte a puñaladas de un inmigrante donde tres hombres fueron acusados de homicidio.

Un video del incidente del jueves se volvió viral en las redes sociales y muestra cómo a los agentes les lazan objetos como cajas de cartón, una mochila y hasta muletas. Según la policía, los oficiales llegaron al refugio tras responder a una llamada hecha al 9-1-1 acerca del comportamiento desordenado de uno de los solicitantes de asilo.

Por su parte, una residente del lugar señaló cuál fue el detonante de la pelea en la que los oficiales de la policía fueron agredidos. Según ella, a la persona se le había acabado los 30 días para poderse quedar en el albergue.

“A la persona le dieron 30 días, lo levantaron a las dos de la mañana y no se quiso salir. Luego, supuestamente a las 10 de la mañana regresaron por él y bueno llamaron a la policía y el muchacho no se quería salir. Entonces él grito que grabaran lo situación porque no era justo que lo sacaran así”, dijo Eveli Velázquez, residente del albergue.

La política es que después de 30 días los hombres solteros deben volver a solicitar cupo en un refugio. Para familias son 60 días.

Por su parte, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que los oficiales hicieron su trabajo usando fuerza mínima y añadió que luego de ver el video ordenó tomar acciones para la seguridad de los policías al igual que de los residentes del albergue.

Ningún oficial resultó herido.