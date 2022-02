Arresto de adolescente negro con supuesto sesgo racial pone en la mirilla a la policía de NJ

El gobernador Phil Murphy, y el capítulo de Nueva Jersey de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP, por sus siglas en inglés), expresaron su preocupación por la respuesta de los agentes de policía a una pelea entre dos adolescentes en un centro comercial local.

En el video del enfrentamiento se puede ver a dos oficiales que inmovilizan y esposan a un adolescente negro, de 14 años, mientras que el otro, que no es de color, permanece sentado y observa desde un sofá cercano.

“Aunque una investigación aún está reuniendo los hechos sobre este incidente, estoy profundamente perturbado por lo que parece ser un trato racialmente dispar en este video. Estamos comprometidos a aumentar la confianza entre las fuerzas del orden público y las personas a las que sirven”, tuiteó Murphy tras revelarse el video el sábado.

En las imágenes se ve a los dos adolescentes discutiendo en el Bridgewater Commons Mall antes de lanzarse puñetazos uno contra el otro. Luego, los dos caen en un sofá cercano. Llegan dos oficiales e intervienen para detener la pelea.

Los uniformados sientan a uno de los adolescentes en el sofá, mientras que el otro adolescente, que es negro, es sometido y sujetado contra el suelo por un oficial. Luego, el segundo oficial se une y ambos se arrodillan sobre la espalda del adolescente mientras lo esposan.

Se puede escuchar a los testigos decir "tiene motivos raciales" mientras los oficiales levantan del suelo al adolescente negro esposado.

La respuesta de la policía generó un aluvión de críticas en el estado. La NAACP de Nueva Jersey emitió un comunicado el miércoles.

"Estamos decepcionados de ver otra acción policial que muestra de manera irrefutable el trato desigual de los afroamericanos en nuestras instituciones policiales", señala la declaración.

El grupo pidió que ambos oficiales fueran retirados de la fuerza en espera de una investigación.

El Departamento de Policía de Bridgewater abordó el incidente el lunes en un comunicado en su página de Facebook. La uniformada dijo que sabe que la comunidad está "molesta" y solicitó que la oficina del fiscal del condado de Somerset ayude en la investigación del incidente.

“Reconocemos que este video ha molestado a miembros de nuestra comunidad y estamos pidiendo una investigación de asuntos internos”, según el comunicado.

La policía urgió a cualquier persona que tenga un video del incidente a que lo comparta con el departamento y solicitó que la Oficina del Fiscal del Condado de Somerset realice una revisión independiente de la conducta de los oficiales.

El alcalde de Bridgewater Township, Matthew Moench, también se expresó sobre el incidente.

El alcalde señaló que las reglas que rigen el uso de la fuerza por parte de los agentes de policía en Nueva Jersey están codificadas por la Oficina del Fiscal General.

“Estoy completamente seguro de que la revisión del Fiscal será imparcial, objetiva y exhaustiva”, dijo Moench. “Quiero agradecer al público por su paciencia al abstenerse de sacar conclusiones precipitadas mientras una investigación está pendiente”.