Alerta al consumidor: retiran del mercado el producto “Licorice Flavor Olive” por presencia de sulfitos

El comisionado de agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, alertó el lunes a los consumidores que el mayorista A&C Best Food Trading Inc. está retirando del mercado "Licorice Flavor Olive" debido a la presencia de sulfitos no declarados.

El mayorista está ubicado en 36-08 Review Ave en Long Island City, Nueva York 11101.

Las personas que tienen una sensibilidad severa a los sulfitos pueden correr el riesgo de sufrir reacciones graves o potencialmente mortales si consumen este producto. Hasta la fecha, no se han informado enfermedades a este Departamento en relación con este producto.

La "oliva con sabor a regaliz", o Licorice Flavor Olive, retirada del mercado está empacada en un frasco de plástico transparente que pesa aproximadamente una libra.

El producto tiene el código "2021/10/15" estampado en la parte inferior del frasco y tiene un código UPC de "588552-331090". El producto se distribuyó a nivel nacional.

El muestreo de rutina realizado por los inspectores de alimentos del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York y el análisis posterior del producto por parte del personal del Laboratorio de Alimentos del Estado de Nueva York reveló que el producto contenía altos niveles de sulfitos que no estaban declarados en la etiqueta. Se ha informado que el consumo de 10 miligramos de sulfitos por porción provoca reacciones graves, incluido el shock anafiláctico, en algunos asmáticos e individuos sensibles.

Los consumidores que son sensibles a los sulfitos y han comprado “Licorice Flavor Olive” no deben consumirlo. Los consumidores que tengan preguntas sobre el producto retirado pueden comunicarse con Allen Lin al (917) 418-1115 o pueden enviar un correo electrónico al distribuidor a hengwen315701@gmail.com.