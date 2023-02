Adultos pueden obtener créditos universitarios por su educación previa en Nueva York: aquí cómo

NUEVA YORK -- Estudiantes adultos en Nueva York puede obtener los créditos universitarios por aprendizaje previo, que son conocimientos ya adquiridos, para poder terminar una carrera, gracias a varios programas de CUNY en la La Escuela de Estudios Profesionales.

La Escuela de Estudios Profesionales de CUNY (CUNY SPS) entiende que el conocimiento adquirido fuera del salón de clases es extremadamente valioso. Como resultado, ofrece una serie de oportunidades de Crédito por Aprendizaje Previo que le permiten obtener crédito por su educación previa, experiencia laboral y aprendizaje fuera del aula.

El crédito por aprendizaje previo acelera la finalización de su licenciatura al permitirle obtener crédito por el aprendizaje de nivel universitario adquirido a través de su amplia experiencia laboral.

¿Cómo funciona?

"Funciona en base de que el estudiante pueda tomar una prueba que demuestre que tiene un conocimiento, todo eso lo consideramos para dar un crédito académico, es decir, que el estudiante tome esa prueba y si la pasa con el promedio requerido, recibirá el crédito", dijo Jorge Silva Puras, representante de CUNY, a telemundo 47.

¿Cuáles son los programas?

Transferir crédito:

Los candidatos a una licenciatura cumplen los requisitos para transferir hasta 105 créditos académicos de instituciones educativas anteriores y de las opciones que se enumeran a continuación.

Crédito por exámen:

La Escuela de Estudios Profesionales de CUNY (CUNY SPS) permite a los estudiantes ahorrar dinero y tiempo al obtener créditos universitarios a través de exámenes de nivel universitario. No se aceptan todos los exámenes y se aplican requisitos de puntuación. Los estudiantes deben consultar con su asesor antes de programar un examen para asegurarse de que el examen cumpla con un requisito de grado.



"Por ejemplo, si un estudiante es bilingüe, este puede tomar una prueba de español y nosotros tenemos una sociedad con varias entidades sin fines de lucro que ofrecen esa prueba gratuitamente, para que ese estudiante reciba hasta 9 créditos", dijo Puras.

CUNY SPS reconoce varios programas de exámenes de nivel universitario que ofrecen exámenes de áreas temáticas reconocidos a nivel nacional.

Crédito por Evaluación por Portafolio

La Escuela de Estudios Profesionales de CUNY (CUNY SPS) ofrece una evaluación de Crédito por Portafolio para brindar a los estudiantes orientación y estructura para preparar portafolios que reflejen el conocimiento y la experiencia aprendidos fuera del salón de clases.

Es preparar portafolios que reflejen el conocimiento y la experiencia que ha adquirido fuera del aula.

Para crear un portafolio, inscríbase en PLA 300 - Desarrollo de portafolios para la evaluación del aprendizaje previo, un curso en línea CUNY SPS College Option de tres créditos y siete semanas. Para inscribirse en PLA 300, el coordinador de PLA debe dar permiso y contar con la aprobación de un asesor antes de que los estudiantes puedan comenzar sus carpetas. PLA no se puede tomar en el último semestre en CUNY SPS.

"En este caso, el estudiante presenta un portafolio de sus experiencias de trabajo y todo eso se evalua con expertos en la materia para determinar si se puede tomar como crédito académico", explicó Puras.

Crédito por aprendizaje no universitario

El crédito por aprendizaje no universitario es una recomendación de crédito por aprendizaje de nivel universitario adquirido fuera de un colegio o universidad.

Cientos de cursos formales, certificaciones profesionales y exámenes que se realizan fuera de los programas de grado tradicionales han sido evaluados para obtener créditos universitarios.

NOTA

La herramienta de predicción de créditos ayuda a los estudiantes a identificar el aprendizaje previo de experiencias militares, laborales o de voluntariado que pueden calificar para créditos universitarios.

El total de créditos de aprendizaje previo de evaluación de portafolio, examen, aprendizaje no universitario y capacitación militar o corporativa no puede exceder los 45 créditos. El total de todo el crédito de aprendizaje previo, incluido el crédito de transferencia, no puede exceder los 105 créditos. Para obtener una licenciatura de CUNY SPS, los estudiantes deben completar 15 créditos de cursos de CUNY SPS.

¿Cuáles son los requitios para estos programas?

El requisito típico es que tenga un promedio de 2.5 o más dentro de su previa carrera académica. Sin embargo, hay muchos estudiantes que si no llegan a ese promedio pueden solicitar el programa que se llama Jump Start.

Jump Start es un proceso de solicitud basado en el desempeño para quienes buscan un título, independientemente de su GPA. En lugar de centrarse en los requisitos académicos tradicionales, este nuevo enfoque de admisión le permite crear un portafolio que demuestre las habilidades y el conocimiento de nivel universitario que ha desarrollado dentro o fuera de un salón de clases universitario en áreas como liderazgo, investigación, habilidades técnicas, profesional escritura y lenguas.

Puede obtener la admisión a CUNY SPS y terminar su título más rápido con Jump Start.

¿Dónde puedo encontrar más información?

Para más información puedes visitar este sitio web.

También puedes llamar al (332) 208-4097 de lunes viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. o enviar un correo a pla@sps.cuny.edu.