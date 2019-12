NBC 4 New York y Telemundo 47 presentan la 6ta Exposición Anual de Salud y Bienestar

NBC 4 NEW YORK Y TELEMUNDO 47 PRESENTAN LA SEXTA EXPOSICION ANUAL DE SALUD Y BIENESTAR AUSPICIADA POR QUEST DIAGNOSTICS EL 23 Y 24 DE JUNIO EN EL ESTADO METLIFE

Uno de los eventos de salud más grande en el área tri-estatal que atrae sobre 50,000 visitantes todos los años

Los anfitriones de la Exposición del 2018 serán Bruce Beck, presentador de deportes de NBC 4 New York, Verónica Contreras, presentadora de deportes de Telemundo 47 y el jugador de los New York Giants Landon Collins

El público tendrá la oportunidad de conocer varios jugadores – activos y retirados - de los Giants, visitar el vestuario del equipo y participar en varias actividades en la cancha del estadio MetLife

Quest DiagnosticsTM proveerá exámenes de salud gratuitos

EAST RUTHERFORD, NJ –23 de mayo de 2018 – NBC 4 New York / WNBC y Telemundo 47 Nueva York / WNJU se unen al equipo ganador de cuatro Super Bowls, los New York Giants, para presentar la sexta Exposición Anual de Salud y Bienestar auspiciada por Quest Diagnotics. Este gran evento de salud abierto al público es considerado uno de los más grandes en el área tri-estatal. La Exposición se llevará a cabo en el estadio MetLife el sábado, 23 de junio y el domingo, 24 de junio de 10:00 AM a 4:00 PM cada día. Para obtener una invitación para su calendario entre aquí (here).

Bruce Beck, presentador de deportes de NBC 4 New York y Verónica Contreras, presentadora de deportes de Telemundo 47 se unen a el jugador de los New York Giants Landon Collins, como los anfitriones de este gran evento, el cual atrae más de 50 mil visitantes durante el transcurso de dos días. Beck, Contreras, Collins y los presentadores y reporteros de NBC 4 New York y Telemundo 47, al igual que jugadores - activos y retirados - de los Giants, estarán disponibles durante el fin de semana para interactuar con el público y firmar autógrafos.

“La Exposición de Salud y Bienestar es un evento gratuito y repleto de un sinnúmero de actividades para toda la familia diseñadas para promover una vida saludable. En colaboración con los New York Giants, el Expo es también el único evento donde los televidentes tendrán la oportunidad de visitar el vestuario de los Giants, conocer al equipo de los presentadores y reporteros de WNBC y viajar por dos ‘Ziplines’ desde una zona final a la siguiente,” dijo Eric Lerner, presidente y gerente general de NBC 4 New York.

Los visitantes de la exposición también tendrán la oportunidad de caminar en la cancha donde juegan sus jugadores favoritos y visitar los vestuarios de los NY Giants. En la cancha de juego, los participantes podrán disfrutar de dos ‘Ziplines’ y participar en varias actividades diseñadas con su salud en mente, incluyendo escalar una pared de piedras, correr carreras de 40 yardas y participar en la ‘Experiencia de los Giants’ presentada por Verizon. Los participantes también podrán realizar actividades relacionadas con el futbol americano en la cancha del estadio MetLife.

Nuevo para el 2018, y en colaboración con la Copa Mundial de la FIFA Rusia® 2018TM, el Expo contará con una zona especial de la Copa Mundial de Telemundo 47 destacada por celebraciones en vivo para los concursos del fin de semana. Por medio de El Campeón En Tí de la cadena Telemundo, los participantes podrán practicar sus destrezas del futbol y tratar alcanzar su mejor gol en una meta especial. Expertos en futbol del área tri-estatal estarán disponibles para facilitar clínicas instructivas a los participantes.

“Como el canal oficial de la Copa Mundial de la FIFA Rusia ® 2018TM, la salud y el bienestar son importantes para nuestros televidentes, al igual que las comunidades de habla hispana que servimos en el área tri-estatal. Por eso hemos desarrollado un evento interactivo de futbol donde los participantes tendrán la oportunidad de practicar sus destrezas y tratar de alcanzar un gol. Anticipamos poder proveerles un fin de semana lleno de actividades diseñadas con su salud en mente”, dijo Cristina Schwarz, presidenta y gerente general de Telemundo 47.

Además, todos los visitantes podrán obtener un ‘Pasaporte de Salud presentado por Quest Diagnostics’ una vez completen una serie de actividades en el estadio Metlife, como exámenes del estado físico y de la salud. Los participantes que completen todas las actividades sugeridas en el pasaporte serán elegibles para ganar regalos y premios especiales, los cuales serán otorgados durante la exposición.

Por sexto año consecutivo, Quest Diagnostics regresa como presentador de la Exposición de Salud y Bienestar de NBC 4 y Telemundo 47 en el estadio MetLife. Quest proveerá exámenes de salud gratuitos a todos los participantes mayores de 18 años en el Quest Diagnostics Health Center, situado en el “MetLife 50 Club” dentro del salón principal del estadio, Great Hall. El equipo médico de Quest realizará exámenes de niveles de colesterol, vitamina D, la función de los riñones y el nivel de azúcar en la sangre. Cada participante que realice un examen gratis recibirá los resultados directamente por medio de la aplicación de teléfono MyQuest y un sistema administrativo de salud digital.

Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer sus anclas y reporteros favoritos en una villa especial que ha sido rediseñada, “NBC Village”. La Villa incluirá una nueva zona interactiva del clima donde los visitantes tendrán la oportunidad de probar sus habilidades de pronosticar el tiempo y al mismo tiempo conocer los presentadores que reportan el estado del tiempo para las dos estaciones televisivas. Los visitantes también podrán disfrutar de los dos vehículos del clima de NBC 4 Nueva York / Telemundo 47 Nueva York: CazaTormentas 47 con radar doppler y BuscaTormentas 47 cual puede viajar dentro de las tormentas. Además, los visitantes al “NBC Village” podrán tomarse una foto en la mesa de “TODAY Show” y en el famoso asiento de los concursantes del programa “The Voice”.

Una nueva tarima, “Inspire Wellness Stage”, la cual incluirá presentaciones de motivación e información durante el fin de semana, estará localizada en el “Commissioners Club” con asientos disponible para 100 visitantes. Entre los presentadores confirmados estará la reconocida actriz Fran Drescher, la estrella del programa “The Nanny”, programa que se televisa por COZI TV. Además, Drescher es una sobreviviente de cáncer y la presidenta de “Cancer Schmancer”, una organización sin fines de lucro dedicada a promover la prevención y detección temprana del cáncer.

Otras tarimas incluyen el reto de “FitnessAge” y la zona “UniversalKids Family Fun” con ejercicios diseñados para los niños y sus familias. El “NFL Play Football Summer Season” hará demostraciones de su programa “Heads-Up Football”, donde enseñarán técnicas seguras de ‘tackling’ y de ajuste apropiado del equipo de futbol americano en el campo.

Otra vez, los visitantes podrán disfrutar de demostraciones de cocina saludable durante todo el fin de semana y reunirse con expertos para recibir consejos sobre la prevención de enfermedades, dietas saludables e información nutricional. La actividad de mega-yoga, "Zen in the Zone", presentada por Hackensack Medirian Health, también invita a un grupo de 1,000 personas a practicar yoga en el estadio MetLife por el quinto año consecutivo.

Otros servicios ofrecidos para la comunidad del área tri-estatal:

NBC 4 New York y Telemundo 47 ofrecerán un número limitado de cabinas gratis para organizaciones sin fines de lucro del área tri-estatal. Aquellos interesados en obtener un formulario deben contactar a John Durso, Jr, vicepresidente de comunidad y comunicaciones para NBC 4 New York y Telemundo 47.

En conjunto con la iniciativa comunitaria “El Poder en Ti” de Telemundo 41, la Hispanic Federation le ofrecerá a las familias orientación sobre cómo obtener la ciudadanía, inmigración y registrarse para votar. Esto incluirá información sobre recursos a bajo costo disponibles en la comunidad para familias en el área tri-estatal.

En conjunto con el programa popular “Desocupar los Albergues”, NBC 4 Nueva York y Telemundo 47, la iniciativa de adopción de mascotas Tri-State, St. Hubert’s Animal Welfare Center estará presente en el estadio MetLife ambos días de la Exposición. Por medio de su unidad ambulante de adopción, St. Hubert’s le ofrecerá a los participantes la oportunidad de adoptar una mascota en busca de un hogar.

La Exposición cuenta con estacionamiento gratuito durante ambos días del evento. El servicio de transporte público de la Autoridad de Puertos (Port Authority) proveerá transportación de ida y vuela al evento. El autobús #351 correrá cada hora el sábado 23, de junio y el domingo 24, de junio desde las 9:00 AM hasta las 4:00 PM. Los autobuses saldrán del terminal de autobuses de Nueva York (puertas 410, 411, y 413) al estadio de MetLife lote K.

La Exposición de Salud y Bienestar de NBC 4 Nueva York y Telemundo 47 en el estadio MetLife será producida y gestionada por Network Events, una compañía que desarrolla y maneja eventos, mercadeo y ventas, especializándose en la producción de eventos enormes de consumidores para asociados de medios y equipos profesionales deportivos. Para más información acerca de Network Events, Inc., por favor visite www.networkevents.tv.

La información actualizada sobre la Exposición de NBC 4 Nueva York y Telemundo 47, presentada por Quest Diagnostics, estará disponible en las próximas semanas. Para más información, por favor visite www.telemundo47.com/expo o www.nbcnewyork.com/expo.

Sobre NBC 4 New York

NBC 4 New York / WNBC es la estación principal de NBC Owned Television Stations, sirviendo el área triestatal de Nueva York con un compromiso incomparable a la excelencia periodística por casi 75 años. La estación cuenta con el equipo investigativo más grande de Nueva York (I-Team) e incluye periodistas galardonados con los premios Edward R. Murrow y Emmy quienes satisfactoriamente ha conseguido las respuestas a la preguntas de los televidentes. El equipo del clima de la estación, Storm Team 4, está comprometido a brindarles y mantener a los televidentes del área tri-estatal informados y seguros. Además del canal principal de NBC 4, otros medios de programación incluye COZI TV, el canal de multidifusión, y otras plataformas de fuera del hogar que incluye pantallas de televisión en taxis y en los trenes de NJ PATH. Para obtener más información, visite nuestra página www.nbcnewyork.com

Sobre Telemundo 47

Telemundo 47 / WNJU es la estación insignia de la costa del este de Telemundo, que sirve a la comunidad de habla hispana en el área tri-estatal de Nueva York. De propiedad de NBCUniversal, Telemundo 47 ha transmitido noticias locales, información y entretenimiento a televidentes en Nueva York, New Jersey y Connecticut por más de 50 años. Telemundo 47 Nueva York / WNJU transmite La Autoridad en El Tiempo con el único equipo de meteorólogos bilingües en el área y la unidad investigativa Telemundo Responde, la cual ofrece protección y ayuda al consumidor que ha recuperado millones de dólares para televidentes locales. El programa Acceso Total es también el único programa local de entretenimiento para el mercado hispanohablante local. Los televidentes pueden sintonizar Telemundo 47 para ver noticias locales de último minuto, los pronósticos del clima y titulares de deportes en diversas plataformas, incluyendo el internet a Telemundo47.com y por los medios sociales y móviles. Actualmente, Telemundo 47 produce más de 27 horas de noticias locales y programación cada semana, y demuestra su compromiso con la comunidad cultivando asociaciones locales que reflejan la diversidad del mercado hispano.

Sobre los New York Giants

Una franquicia de más alta importancia de la Liga Nacional del Futbol Americano, los Giants de Nueva York empezaron a jugar en el 1925. Con ocho campeonatos, incluyendo la victoria sobre los Patriots de Nueva Inglaterra en el Súper Tazón XLVI, su segundo en cinco temporadas, los Giants son la única franquicia en la NFL ganadora un Súper Tazón en cada una de las últimas cuatro décadas. El centro Quest Diagnostics de entrenamiento de los Giants, está localizado en East Rutherford, Nueva Jersey. Los Giants empiezan sus temporada 94 este otoño. Para más información sobre los Giants, visite www.giants.com.

Sobre Quest Diagnostics

Quest Diagnostics le ofrece herramientas y consejería a las personas para mejorar su salud. Sus diagnósticos y el tratamiento de enfermedades provienen de la más grande base de datos de resultados de laboratorios clínicos. Su misión es inspirar comportamientos saludables y mejorar la asistencia médica. Quest le da servicios a uno de cada tres adultos y a la mitad de los doctores y hospitales en Estados Unidos. Sus 45 mil empleados entienden que en las manos y el contexto correcto, los diagnósticos pueden transformar vidas. Para más información visite QuestDiagnostics.com