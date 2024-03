Trabajadores de diferentes sectores en Estados Unidos reciben con mayor frecuencia una parte o la totalidad de sus ingresos a través de aplicaciones. Eso incluye a tutores, diseñadores gráficos, estilistas y todo tipo de trabajadores independientes y propietarios de negocios, así como comerciantes que venden productos en línea a través de Etsy, eBay, Amazon y otros sitios. Pero la legislación fiscal todavía no está al día en lo que respecta a la mejor manera de declarar estos ingresos.

Si usted es un profesional independiente o un trabajador por proyecto que recibe pagos a través de apps como Venmo, Zelle, Cash App o PayPal, sus requisitos de declaración de impuestos cambiarán para el año fiscal 2024. La ley no afectará la cantidad de impuestos adeudados, pero sí la forma en que declara sus ingresos con los formularios 1099-K.

Se suponía que los cambios entrarían en vigencia para el año fiscal 2023, pero fueron postergados. El plazo para la presentación de impuestos vence el 15 de abril.

Para el año fiscal actual, los trabajadores independientes y los propietarios de pequeños negocios todavía necesitan usar sólo el formulario 1099-K para informar los pagos a través de aplicaciones de terceros o plataformas externas por un total de $20,000, y todos los pagos superiores a $200. Pero a partir del próximo año, ese umbral será de sólo $5,000, cifra que a la larga se reducirá a $600. Se suponía que los cambios entrarían en vigor para el año fiscal 2023, pero han sido postergados.

Algunos en el medio dicen que la nueva ley beneficiará tanto a los trabajadores independientes como al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) al mejorar la recopilación de información, especialmente para las personas que trabajan por cuenta propia y los comerciantes que venden en línea.

Los trabajadores independientes, quienes trabajan por proyecto y los vendedores vía internet deben pagar impuestos sobre sus ingresos sin importar si cumplen con el mínimo a declarar para utilizar los formularios 1099-K, pero puede resultar difícil dar seguimiento a cada pago, especialmente al recibirlos a través de diferentes sitios y aplicaciones. Esto puede generar confusión y pagos insuficientes, según los expertos.

El eventual cambio afectará a las plataformas, las empresas y los individuos, y es bueno comenzar a prepararse desde ahora. Esto es lo que necesita saber:

¿QUÉ DEBO HACER PARA PREPARARME PARA EL NUEVO UMBRAL DE DECLARACIÓN 1099-K?

Si usted ya realiza un seguimiento preciso de sus ingresos como trabajador independiente que recibe pagos a través de Venmo, Zelle, Cash App, PayPal y otros sitios, va por buen camino. La principal diferencia será que estas plataformas le emitirán formularios adicionales por cada transacción. Esto debería facilitar aún más la presentación de informes correctos al IRS, aunque implicará más papeleo.

Actualmente, si alguien que le paga a un trabajador independiente a través de Venmo, Zelle o CashApp envía un formulario al IRS para informar de ese pago, pero el trabajador independiente no declara los ingresos con el mismo formulario, ello crea un “error de concordancia” para el IRS. El cambio garantizará que los contribuyentes reciban los reembolsos que les corresponden y que el IRS reciba el pago adecuado.

En algunos casos, en parte debido al cambio de directrices, las plataformas pueden enviar a los contribuyentes formularios 1099-K por error este año, tales como para transacciones entre familiares y amigos o para compartir gastos entre compañeros de habitación, según el IRS.

Lo primero que debe hacer es intentar obtener un formulario actualizado tras comunicarse con la empresa que emitió el formulario incorrectamente. Si no puede obtener uno de manera oportuna, el IRS indica que debe ajustar a cero los ingresos en su declaración de impuestos con la descripción “Formulario 1099-K recibido por error”. La línea aparece en el Formulario 1040: Ingresos Adicionales y Ajustes a los Ingresos. Allí deberá escribir lo siguiente: “Parte I — Línea 8z — Otros ingresos — Formulario 1099-K recibido por error”.

El cambio, que debía entrar en vigor este año, fue postergado nuevamente en noviembre. El IRS decidió darles a los contribuyentes otro año para adaptarse a los nuevos requisitos de presentación de informes.

“Adoptar este enfoque gradual es lo correcto a efectos de la administración tributaria, y evita confusiones innecesarias”, dijo en noviembre Danny Werfel, comisionado del IRS. “Es claro que un retraso adicional para el año fiscal 2023 evitará problemas a los contribuyentes, profesionales fiscales y otros en esta área”.

A medida que el IRS comienza a aceptar declaraciones de impuestos, te explicamos cómo puedes verificar el estado de tu reembolso.

¿QUÉ CONSEJOS Y RECOMENDACIONES DA EL IRS A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS?

El IRS tiene en línea un Centro de Ayuda Tributaria para Individuos que Trabajan por Cuenta Propia, el cual se enfoca específicamente en las preguntas y necesidades tributarias de los trabajadores independientes y otros trabajadores de la economía informal. El sitio aborda inquietudes y dificultades comunes.

¿QUÉ OCURRE SI COMETO UN ERROR AL DECLARAR LOS INGRESOS EN LOS FORMULARIOS 1099-K?

El IRS se pondrá en contacto si ve discrepancias entre los ingresos declarados por los contribuyentes en los formularios 1099-K y las empresas que los emitieron, tanto este año como el próximo. Es importante tener en mente que los ingresos en todas las plataformas —incluidas cosas como pagos por anuncios de YouTube y por suscripciones de Patreon— deben declararse de esta manera.

Una forma de asegurarse de que todos los ingresos se capturen con precisión es transferir la totalidad de los pagos de sus cuentas de PayPal, Venmo y Cash App a una cuenta bancaria tradicional, en lugar de mantenerlos en plataformas de terceros.

The Associated Press recibe apoyo de la Fundación Charles Schwab para producir reportajes educativos y explicativos que mejoren el conocimiento financiero. La fundación independiente está separada de Charles Schwab and Co. Inc. La AP es la única responsable de su periodismo.