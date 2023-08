Alimentando a Nuestras Familias: encuentra un Stop & Shop cerca de ti y dona

NUEVA YOR - Telemundo 47, NBC 4 New York y los supermercados Stop & Shop se unen en una nueva entrega de Feeding Our Families / Alimentando a Nuestras Familias, una campaña para recolectar alimentos en apoyo a varios bancos de alimentos del área triestatal.

La campaña inicia oficialmente este lunes, 28 de agosto, con un evento de recolección a gran escala el sábado 9 de septiembre, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

DÓNDE:

Los que deseen partiicpar pueden visitar casi 200 establecimientos Stop & Shop de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut y depositar los artículos donados en contenedores de recogida claramente etiquetados. También pueden hacer una donación económica in situ a su banco de alimentos local. Visite telemundo47.com/ayuda o NBCNewYork.com/fooddrive para más información.

Consulta el mapa interactivo debajo y encuentra el Stop & Shop más cercano a ti:

El magno evento beneficiará al Community Food Bank of New Jersey, Connecticut Foodshare, Feeding Westchester, Food Bank for New York City, Food Bank of the Hudson Valley, Fulfill Food Bank, Island Harvest Food Bank y Long Island Cares Food Bank.