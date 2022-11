Legislación de Nueva Jersey agiliza los pagos del seguro de desempleo

NUEVA JERSEY -- Una nueva legislación de Nueva Jersey firmada por el gobernador Phil Murphy a inicios de este mes aumenta la eficiencia del sistema de seguro de desempleo, conocido como UI, y acelera los pagos de beneficios oportunos.

Esta ley, conocida como S2357, beneficiará a miles de residentes en el Estado Jardín que pidieron beneficios de desempleo durante la pandemia luego que las demoras de esos pagos causaron una ola de críticas.

“Mientras trabajamos para mejorar el sistema de UI, debemos asegurarnos de que el proceso sea oportuno y transparente de principio a fin”, dijo el gobernador Murphy. “Las revisiones enviadas a la Legislatura aseguran el cumplimiento de la ley federal y felicito a los patrocinadores del proyecto de ley por su dedicación para mejorar el sistema de UI de nuestro Estado. Todos los beneficiarios que califiquen a los beneficios de desempleo merecen recibir asistencia de la manera más rápida y eficiente posible”.

La Legislatura estuvo de acuerdo con el veto condicional del gobernador a una versión anterior de la legislación, ya que Murphy había recomendado los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley federal.

Las recomendaciones descritas en el veto condicional incluyen revisiones para garantizar que los beneficios se paguen de conformidad con la ley federal. Estas revisiones autorizan a la División de Seguro de Desempleo y Discapacidad Temporal del Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral a permitir que un empleador comunique información a la División por métodos distintos a la comunicación electrónica en aquellas circunstancias limitadas en las que un empleador haya demostrado una incapacidad para comunicarse electrónicamente.

Los cambios recomendados también aclaran que los sobrepagos pagados en virtud de la Ley federal CARES solo se pueden eximir si la división determina que el sobrepago no fue culpa del reclamante y que el reembolso sería contrario a la equidad y la buena conciencia. Las revisiones también especifican que, de conformidad con la ley y los reglamentos federales, los beneficios no se pueden pagar a un reclamante por un período de descalificación anulado por cualquier semana durante la cual el reclamante no haya proporcionado a la división una certificación semanal que demuestre que cumple los requisitos del reclamante para los beneficios.

Específicamente, la ley extiende el plazo para que los residentes apelen un cambio en sus beneficios de 10 a 21 días. Y esos residentes continuarían recibiendo el monto inicial hasta que se resuelva su apelación.

La ley también impone sanciones más fuertes a los empleadores que no proporcionen información sobre reclamos de desempleo dentro de los siete días al Departamento de Trabajo del estado, aumentando las multas de $25 cada 10 días a $500 diarios.

Además, la ley cambia lo que sucede cuando a un trabajador en Nueva Jersey se le paga en exceso por error. Anteriormente, las personas a las que se les pagaba mal, aunque no fuera por su culpa, tenían que devolver el dinero. Pero bajo esta legislación, si los trabajadores son pagados en exceso debido a errores cometidos por el estado o el empleador, el trabajador solo tendrá que devolver hasta el 50% del monto.