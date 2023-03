Los pisos tiemblan en el rascacielos One Vanderbilt de Nueva York después de fallas en el ascensor externo

NUEVA YORK -- Hubo algunos nervios de punta en el segundo edificio de oficinas más alto de la Ciudad de Nueva York después de que un mal funcionamiento del ascensor hizo que los pisos temblaran en el interior, según funcionarios del edificio.

Las personas dentro de One Vanderbilt, el edificio de 93 pisos junto a Grand Central Terminal en el centro de Manhattan que abrió sus puertas en 2020, dijeron que podían sentir que el rascacielos temblaba el lunes por la tarde.

El Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que un mal funcionamiento del ascensor exterior provocó una sensación de temblor en el interior. El departamento dijo que los equipos estaban trabajando en un ascensor al aire libre en SUMMIT One Vanderbilt, la atracción turística y el área de la terraza parcialmente al aire libre en la parte superior del edificio con vistas panorámicas de la ciudad, cuando un problema mecánico hizo temblar varios pisos.

SUMMIT One Vanderbilt estaba cerrado al público en ese momento, dijeron las autoridades. No se reportaron heridos, y no hubo peligro para el edificio o los ocupantes.

Será necesario reparar el ascensor que estaba en mantenimiento, pero un funcionario de la construcción dijo que no había problemas importantes.