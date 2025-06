Los Knicks despiden al entrenador Tom Thibodeau después de su mejor temporada en 25 años

NUEVA YORK -- Los Knicks anunciaron el martes la salida del entrenador Tom Thibodeau, quien llevó a Nueva York a su primera final de la Conferencia Este en décadas y a cuatro playoffs en cinco años.

El reportero de ESPN @ShamsCharania publicó la noticia por primera vez en X. Poco después, el equipo emitió un comunicado del presidente de los Knicks, Leon Rose, confirmando la noticia.

"Nuestra organización está centrada exclusivamente en ganar un campeonato para nuestros aficionados. Este objetivo nos llevó a la difícil decisión de informar a Tom Thibodeau que hemos decidido tomar otra dirección", comenzaba el comunicado. "No podemos agradecerle lo suficiente a Tom por su dedicación incondicional cada día como entrenador de los New York Knicks. Nos guió no solo con clase y profesionalismo durante las últimas cinco temporadas, sino también hacia un tremendo éxito en la cancha, con cuatro puestos en los playoffs y cuatro victorias en series de playoffs".

"Finalmente, tomamos la decisión que consideramos mejor para nuestra organización de cara al futuro", continuaba. "Tom siempre será parte de nuestra familia Knicks y realmente le deseamos lo mejor en el futuro".

Los Knicks fueron eliminados por los Indiana Pacers el sábado, dejándolos sin un campeonato desde 1973. El equipo llegó más lejos que en 25 años, pero no tanto como esperaban.

Dieron señales de que iban en serio con la idea de aspirar al título de la NBA cuando ficharon a Mikal Bridges en verano y luego a Karl-Anthony Towns en una pretemporada espectacular, añadiendo un defensor perimetral de primer nivel y un pívot All-Star a una alineación encabezada por Jalen Brunson.

Sus fichajes a todo riesgo no los llevaron hasta el final.

Tras la victoria aplastante de Boston en 2024 y el regreso de todos sus jugadores clave, los Celtics eran considerados los claros favoritos en el Este. Sin embargo, tras un crecimiento gradual desde la llegada de Leon Rose como presidente del equipo en 2020, los Knicks no concedían nada a los campeones.

Renovaron a OG Anunoby con el contrato más cuantioso en la historia del equipo y luego intercambiaron cinco selecciones de primera ronda para adquirir a Bridges de Brooklyn. Justo cuando se disponían a comenzar el campamento de entrenamiento, los Knicks traspasaron a dos titulares: el All-Star Julius Randle y Donte DiVincenzo, quien acababa de establecer su récord de triples en una sola temporada, para adquirir a Towns de Minnesota.

Los movimientos hicieron que los Knicks fueran lo suficientemente buenos como para superar a los Celtics en la segunda ronda. Pero resultó que no era la plantilla adecuada contra los profundos y veloces Pacers, que los eliminaron por segunda temporada consecutiva.

"Se hacen los movimientos para ganar, así que duele no poder darle a la ciudad la oportunidad de ganar un campeonato", dijo Towns. "Tenemos un montón de grandes jugadores en el vestuario y el plan ahora es simplemente ponernos en esta posición de nuevo y triunfar la próxima vez".

Primero, Rose y la directiva tendrán que evaluar qué tan cerca están realmente los Knicks.

Su récord de 51-31 los dejó en un distante tercer lugar en el Este, detrás de Cleveland y Boston, y tuvieron un récord combinado de 0-8 contra esos equipos en la temporada regular antes de liquidar a los Celtics en la segunda ronda después de que Jayson Tatum se rompiera el tendón de Aquiles en el cuarto partido.

Con dos selecciones All-NBA como Brunson y Towns, la alineación titular es una de las más sólidas de la NBA. La banca necesita un refuerzo, ya que los Knicks carecen de la sólida profundidad de los Cavaliers y los Celtics, y sin duda de los Pacers.

Aun así, tras dos décadas prácticamente a kilómetros de distancia, los Knicks se han convertido en un contendiente. Han ganado 50 partidos en temporadas consecutivas y han llegado a los playoffs en cuatro de cinco con Thibodeau. Incluso después de la derrota del sábado, se creía que los Knicks tendrían otra oportunidad pronto.