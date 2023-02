Detalles sombríos surgen en la investigación de la muerte de maestra dominicana desaparecida en Nueva Jersey

What to Know El Departamento de Policía de Jersey City realizó el martes un control de bienestar en la calle Van Horne con respecto al informe de una persona desaparecida, dijo la fiscal del Condado Hudson, Esther Suárez.

Durante el curso de la investigación, la Unidad de Homicidios localizó una aparente tumba poco profunda en el área de Central Avenue y Third Street en Kearny, donde se encontró el cuerpo de una mujer, dijo Suárez.

Según la fiscalía, la muerte se considera sospechosa y la víctima ha sido identificada tentativamente como Luz Hernández, de 33 años, de Jersey City.

NUEVA JERSEY -- Una maestra dominicana de 33 años de Nueva Jersey cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda un día después de que se reportó su desaparición esta semana murió por un traumatismo contundente y compresiones en el cuello, dijeron los fiscales el jueves al confirmar que el caso se había convertido en una investigación de homicidio.

La oficina del fiscal del condado de Hudson compartió los resultados de la autopsia del jueves en el caso de Luz Hernández el mismo día que se realizó el procedimiento. También confirmó su identidad, que había sido tentativa a la espera de la confirmación del forense.

Si bien saben cómo aparentemente murió la amada maestra, los investigadores aún están buscando al culpable. No se han realizado arrestos en el caso, que se inició el lunes cuando se presentó un informe de persona desaparecida. Hernández no se presentó a trabajar ese día, lo que llevó a su familia, que ya había entrado en pánico cuando no supieron nada de ella durante el fin de semana, a llamar a la policía.

Los oficiales de policía de Jersey City realizaron un control de bienestar en la casa de Hernández en la calle Van Horne el martes. No está claro qué encontraron, pero los fiscales dijeron que fue suficiente para que los policías se pusieran en contacto con su oficina para obtener ayuda.

En el transcurso de la investigación, los detectives de homicidios encontraron lo que parecía ser una tumba poco profunda cerca de Central Avenue y Third Street, un área remota cercana a Kearny. El cuerpo de Hernández fue recuperado poco tiempo después.

La madre de tres hijos fue declarada muerta en la escena.

La familia de Hernández quedó devastada y "desconsolada" por la noticia.

"La amamos a ella, a su familia, a los amigos. Era una chica increíble y es muy injusto que alguien le quite la vida. ¿Por qué?", dijo un primo que no deseaba ser identificado por su nombre. "Era una de las mejores maestras, todos la quieren, todos los niños. Es tan complicado pensar en esto. Solo queremos justicia".

Su hermana habló sobre la persona que cree podría estar detrás de lo ocurrido y se refirieron al padre de sus hijos.

“Si teníamos a veces un poco de miedo porque mi hermana nos llegó a comentar que tenía miedo por esa persona, pero nosotras nunca nos imaginamos que llegara a hacerlo, ella tenía su poco de miedo pero nosotros le decíamos no va a estar todo bien, nosotros no creemos que sea capaz de eso”, dijo la hermana a Telemundo 47. “Quiero que se haga justicia, quiero que todo el mundo nos ayude a difundir la noticia que si alguien sabe algo, que no se quede callado, que nos ayude, porque es una persona que no se iba a morir de esa manera”.

La escuela donde enseñaba estuvo cerrada el miércoles para permitir que quienes la conocían la recordaran. Se construyó un altar improvisado para la popular maestra, donde un alumno de 6 años de Hernández dejó una tarjeta que decía "Te amo".

Las autoridades instan a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la Oficina del Fiscal del Condado de Hudson al 201-915-1345 o en http://www.hudsoncountyprosecutorsofficenj.org/homicide-tip/