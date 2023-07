Banda femenina gana la primera competición de la MTA que reconoce la música en el metro

What to Know La ciudad inauguró la primera edición del Riders' Choice Award para reconocer el el nuevo grupo de artistas que se une al prestigioso programa Music Under New York de la MTA.

La banda femenina Brass Queens se llevó a casa el primer lugar.

Su música combina las tradiciones musicales de instrumentos de viento de Nueva Orleans con la energía animada de Nueva York.

NUEVA YORK -- !Los neoyorquinos han elegido un ganador!

Después de una competencia entre los tres grupos musicales del metro seleccionados como finalistas en la primera edición del MTA Music Under New York Riders' Choice Award, la banda femenina Brass Queens se llevó el primer lugar.

El Riders' Choice Award fue inaugurado por la ciudad y patrocinado por la campaña WE❤️NYC en un intento por reconocer el nuevo grupo de artistas que se unió al prestigioso programa Music Under New York de la MTA.

El jueves, la gobernadora Kathy Hochul y la MTA anunciaron a Brass Queens como el grupo ganador, llevándose a casa el mayor reconocimiento tras conseguir 55.7 % de más de 55,000 votos. De esta manera, derrotaron a los otros dos finalistas, la banda de música soul afrocaribeña Afro Dominicano y al saxofonista Augie Bello, así como a los otros 125 intérpretes que postularon inicialmente a la competición.

“Haber sido elegidas para ser parte del Music Under New York fue un sueño hecho realidad y haber recibido este reconocimiento adicional por nuestros compañeros significa mucho”, dijo Alex Harris, trompetista y cofundadora de Brass Queens, a nuestra cadena hermana NBC 4 New York. “No podríamos haber hecho esto sin nuestros amigos, familiares y fanáticos así que queremos agradecer a Queendom por todo su amor y apoyo”.

Desde su debut a principios de 2019, Brass Queens, con origin en Brooklyn, ha celebrado el talento de las artistas femeninas, compuesta exclusivamente por mujeres. Su música combina las tradiciones musicales de instrumentos de viento de Nueva Orleans con la energía animada de Nueva York, adoptando una combinación única de funk, soul y hip-hop.

Junto con esta distinción, la banda recibirá una sesión en un estudio de grabación con la disquera Atlantic Records.

“¡Aún estamos decidiendo qué grabar! Estamos pensando que sería una gran oportunidad para grabar más música original”, Harris dijo.

Este honor tiene el potencial de llevar a Brass Queens al éxito total.

“Les garantizo que las impulsará al estrellato y a la fama empezando aquí en la Ciudad de Nueva York”, dijo Hochul.