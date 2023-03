Trump pide a sus seguidores que protesten tras posible acusación en su contra

What to Know El ex presidente Donald Trump afirmó el sábado que su arresto es inminente y emitió un llamado extraordinario para que sus seguidores protesten.

Y es que todos los ojos están sobre Manhattan esta semana por la posibilidad de que Trump pueda ser acusado por un gran jurado que investiga los pagos de dinero secreto a mujeres que alegaron encuentros sexuales con el expresidente.

Las agencias de aplicación de la ley han estado realizando evaluaciones preliminares de seguridad, dijeron el viernes cinco altos funcionarios familiarizados con las discusiones, para discutir posibles planes para el Tribunal Penal de Manhattan y sus alrededores.

NUEVA YORK -- El ex presidente Donald Trump afirmó el sábado que su arresto es inminente y emitió un llamado extraordinario para que sus seguidores protesten.

Incluso cuando el abogado y portavoz de Trump dijo que no había habido comunicación de los fiscales, Trump declaró en una publicación en su plataforma de redes sociales que espera ser detenido el martes.

Su mensaje parecía diseñado para adelantarse a un anuncio formal de los fiscales y para impulsar la indignación de su base de seguidores antes de los cargos ampliamente anticipados. En cuestión de horas, su campaña enviaba solicitudes de recaudación de fondos a sus seguidores, mientras republicanos influyentes en el Congreso e incluso algunos candidatos declarados y posibles rivales emitían declaraciones en su defensa.

En una publicación posterior que fue más allá de simplemente exhortar a los leales a protestar por su peligro legal, el candidato presidencial de 2024 dirigió su ira general en letras mayúsculas a la administración de Biden y planteó la posibilidad de disturbios civiles: "¡¡¡ES HORA!!!" el escribio. “YA NO PODEMOS PERMITIR ESTO. ESTÁN MATANDO NUESTRA NACIÓN MIENTRAS NOS SENTAMOS Y MIRAMOS. ¡DEBEMOS SALVAR AMÉRICA! ¡¡¡PROTESTA, PROTESTA, PROTESTA!!!”

Todo evocó, de manera ominosa, la retórica que usó poco antes de la insurrección en el Capitolio de los EE.UU. el 6 de enero de 2021. Después de escuchar al entonces presidente en un mitin en Washington esa mañana, sus seguidores marcharon hacia el Capitolio e intentaron detener la certificación del Congreso de la victoria en la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, rompiendo puertas y ventanas del edificio y dejando a los oficiales golpeados y ensangrentados.

Se cree que el fiscal de distrito Alvin Bragg está considerando cargos en la investigación del dinero secreto y recientemente le ofreció a Trump la oportunidad de testificar ante el gran jurado. Los funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley se están preparando para las ramificaciones de seguridad pública de un enjuiciamiento sin precedentes de un expresidente estadounidense.

Las agencias de aplicación de la ley han estado realizando evaluaciones preliminares de seguridad, dijeron el viernes cinco altos funcionarios familiarizados con las discusiones, para discutir posibles planes para el Tribunal Penal de Manhattan y sus alrededores.

Cualquier plan incluiría seguridad perimetral alrededor del juzgado y varios cientos de oficiales adicionales disponibles para ayudar a manejar cualquier posible protesta en lugares de la ciudad.

Los funcionarios enfatizan que las conversaciones y la planificación interinstitucional son de carácter precautorio porque no se han presentado cargos. Las agencias involucradas incluyen la policía de Nueva York, los oficiales de la corte del estado de Nueva York, el Servicio Secreto de EE. UU., la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI y la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, dicen las autoridades.

Se espera que el lunes se lleve a cabo una reunión de seguridad entre las agencias en previsión de una posible acusación dictada en los próximos días.

Nuestra emisora hermana NBC News se ha comunicado con todas esas agencias en busca de comentarios, pero todas se han negado a comentar.

En un correo electrónico interno después de las declaraciones de Trump, Bragg dijo que las fuerzas del orden se asegurarían de que las 1,600 personas que trabajan en su oficina permanecieran seguras y que se investigaría “cualquier amenaza específica o creíble”.

“No toleramos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el estado de derecho en Nueva York”, escribió, y agregó: “Mientras tanto, al igual que con todas nuestras investigaciones, continuaremos aplicando la ley de manera equitativa y justa, y hablar públicamente solo cuando sea apropiado”.

No ha habido ningún anuncio público de ningún plazo para el trabajo secreto del gran jurado en el caso. Se espera que testifique al menos un testigo adicional, lo que indica además que aún no se ha votado para acusar, según una persona familiarizada con la investigación que no estaba autorizada para discutir públicamente el caso y habló bajo condición de anonimato.