Fervor guadalupano: Tributo a la Patrona de México

NUEVA YORK – La devoción por la Emperatriz de las Américas no es exclusiva de su pueblo mexicano en la Ciudad de Nueva York y en el área triestatal, pues inmigrantes de diversas nacionalidades también conmemoran su aparición el 12 de diciembre de 1531 en la cumbre del cerro del Tepeyac, según el relato de la Iglesia Católica.

La Patrona de México se habría aparecido en cuatro ocasiones a Juan Diego, un indígena nativo de Cuautitlán que con desespero buscaba ayuda para su tío enfermo. Según historiadores, la primera celebración oficial se registró en 1667 por orden del Papa Clemente IX, quien instituyó el 12 de diciembre como Día de Fiesta en Honor a la Virgen de Guadalupe.

LAS DOS GRANDES CELEBRACIONES GUADALUPANAS

ASOCIACIÓN TEPEYAC

CARRERA ANTORCHA GUADALUPANA, EL CONSUELO DE LOS MIGRANTES

La Asociación Tepeyac, fundada en la Gran Manzana en 1997 por los comités guadalupanos de nuestra área, organizó la primera Carrera de Antorcha Guadalupana México-Nueva York en 2002, durante un período de 45 días. En ese año, los corredores partieron de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México con destino final a la Catedral de San Patricio, en Nueva York.

Joel Magallan, fundador y presidente de Asociación Tepeyac, explicó que la Antorcha va más allá de la tradición religiosa, pues su objetivo final es impulsar una reforma migratoria incluyente y humanitaria. El recorrido de 4 mil millas entre la Ciudad de México y Nueva York busca sumar apoyo al movimiento por la legalización de migrantes indocumentados y reafirmar la defensa de sus derechos humanos, laborales y civiles.

La antorcha no solo representa la fe en la Patrona de México, también la esperanza de las comunidades inmigrantes en la Gran Manzana y en toda la nación.

RECORRIDO DE LA ANTORCHA

Este año, el recorrido de la carrera Antorcha Guadalupana inició en septiembre en los estados mexicanos de Veracruz, Puebla, Guerrero y Tamaulipas hasta llegar en octubre a la frontera de Nuevo Laredo, para luego cruzar a Laredo Texas con destino a Nueva York el 12 de diciembre.

Debido a que la Asociación Tepeyac es una asociación sin fines de lucro, esta se apoya voluntarios y patrocinadores, entre ellos la empresa Goya.

CENTRAL PARK, DESTINO FINAL DESDE 2014

Era una tradición que la Antorcha Guadalupana fuera recibida por el arzobispo de Nueva York en la Catedral de San Patricio, donde se celebraba una misa. Sin embargo, debido a la gran cantidad de fieles que buscan el resplandor del fuego que viene desde México, desde 2014 la Antorcha se recibe en Central Park y de ahí parte a la sede de la ONU, donde se imparte la bendición a los corredores que se prepararon por meses para el gran evento.

NUEVA JERSEY ENTREGA EL FUEGO DE MÉXICO A NUEVA YORK

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE

La Antorcha llega a las 6:30 p.m. a la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en 615 8th St., Union City, NJ 07087.

A las 7:30 p.m. se celebra una misa. Tras la eucaristía, se realizará un evento cultural.

A las 11:00 p.m. inician las mañanitas con música de banda y mariachi.

JUEVES 12 DE DICIEMBRE

La Antorcha parte de la iglesia San Antonio de Padua a las 3:00 a.m. rumbo a la Ciudad de Nueva York.

Los corredores llegan a las 5:30 a.m. al puente George Washington del lado de Nueva Jersey. El grupo tiene previsto cruzar a las 6:00 a.m. para estar a las 6:30 a.m. en Manhattan.

7:00 a.m. Alrededor de 2,000 corredores comenzarán a caminar por Riverside Drive y tomarán turnos para hacer llegar la antorcha hasta Central Park.

8:30 a.m. La Antorcha llegará a Central Park, en el área de conciertos de Naumburg Bandshell.

8:30 a.m. Inicia la Ceremonia Ancestral Azteca de purificación. Decenas de Danzantes se reunirán para el ritual.

9:30 a.m. Inicia la formación para la procesión con salida por la Quinta Avenida y 59th Street.

10:00 a.m. Inicia la procesión en Army plaza, en la cual se unen las bandas de música y otros grupos culturales.

La procesión da comienzo en 59th Street hacia Park Avenue, para después continuar sobre Park Avenue, hasta la 46th Street. De ese punto se dirige a la Segunda Avenida hasta alcanzar el Dag Hammarskjöld Plaza.

12:00 p.m. Los corredores llegan con la antorcha frente a la sede de la ONU. A esta hora, los participantes harán su oración personal, tocando la imagen de la Virgen y la Antorcha, además de tomar tiempo para comer y descansar.

12:45 p.m. La Antorcha que viene desde México enciende todas las Antorchas locales que llevarán el fuego a sus comunidades en Up State New York, Brooklyn, Queens y El Bronx.

1:00 p.m. Salen los corredores hacia las distintas comunidades.

CASA PUEBLA

MIÉRCOLES 11 DE DICIEMBRE

Mañanitas a la Virgen de Guadalupe

La organización Casa Puebla New York-New Jersey y el Comité Guadalupano de la Arquidiócesis de Nueva York celebran las tradicionales mañanitas desde el miércoles 11 de diciembre de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. en la Catedral de San Patricio, ubicada en la Quinta Avenida entre las calles 50 y 51.

JUEVES 12 DE DICIEMBRE

Procesión de la Antorcha Guadalupana de la Arquidiócesis de Nueva York

Casa Puebla y el Comité Guadalupano de la Arquidiócesis de Nueva York conmemorarán a la Patrona de México el jueves 12 de diciembre a las 7:30 a.m. partiendo del Santuario de la Virgen de Guadalupe de San Bernardino, ubicada en 328 West de la 14 Street. El recorrido culmina en la Catedral de San Patricio.

Misa de la Antorcha Guadalupana de la Parroquia

Está pautada para el 12 de diciembre a las 10:00 a.m. en la Catedral de San Patricio.

MISA DE LA FAMILIA

La celebración religiosa está programada para el 12 de diciembre a las 7:00 p.m. en la Catedral de San Patricio.