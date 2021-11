P&G retira ciertos desodorantes Old Spice y Secret tras detección de cancerígeno

The Procter & Gamble Company (P&G) está retirando voluntariamente todos los lotes con fecha de vencimiento hasta septiembre de 2023 de ciertos desodorantes en aerosol marcas Old Spice y Secret, así como productos en aerosol Old Spice Below Deck vendidos en los Estados Unidos, debido a la presencia detectada de benceno, un cancerígeno humano.

Hasta la fecha, P&G afirmó que no ha recibido ningún informe de eventos adversos relacionados con este retiro y lo está llevando a cabo por precaución.

Los productos afectados se utilizan como antitranspirantes y productos de higiene y se envasan en latas de aerosol.

A continuación, te presentamos la lista completa de los productos que están bajo el retiro voluntario con fecha de vencimiento hasta septiembre de 2023:

UPC Descripción del producto 012044001912 Old Spice High Endurance AP Spray Pure Sport 12/6oz 012044044759 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 3.8oz 037000729747 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Pure Sport Plus 12/3.8oz 037000730347 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Stronger Swagger 12/3.8oz 037000749479 Old Spice Hardest Working Collection Inv Spray Ult Captain 12/3.8oz 037000695714 Old Spice Below Deck Powder Spray Unscented 12/4.9oz 037000695707 Old Spice Below Deck Powder Spray Fresh Air 12/4.9oz 037000586906 Secret Aerosol Powder Fresh Twin Pack 037000711087 Secret Aerosol Powder Fresh 12/6OZ 037000711094 Secret Aerosol Powder Fresh 12/4OZ 037000723721 Secret Fresh Collection Inv Spray Waterlily 3.8oz 037000729860 Secret Fresh Collection Inv Spray Lavender 12/3.8oz 037000729914 Secret Fresh Collection Inv Spray Water Lily 12/3.8oz 037000729921 Secret Fresh Collection Inv Spray Light Essentials 12/3.8oz 037000798842 Secret Fresh Collection Inv Spray Rose 12/3.8oz 037000747642 Secret Outlast Inv Spray Completely Clean 12/3.8oz 037000747727 Secret Outlast Inv Spray Protecting Powder 12/3.8oz 012044048535 Old Spice Pure Sport 2021 Gift Set Fuente: FDA

Los productos retirados del mercado se distribuyeron en los Estados Unidos a través de tiendas minoristas y en línea. Si tiene alguno de estos productos en su hogar, debe dejar de usarlo y desecharlo adecuadamente.

Para más información y para solicitar un reembolso de un producto afectado marca Old Spice, haz clic aquí.

Para más información y para solicitar un reembolso de un producto afectado marca Secret, haz clic aquí.

Conforme a P&G, todos los demás productos de Old Spice y Secret no se ven afectados por este problema y pueden seguir utilizándose según lo previsto. Esto representa la gran mayoría de nuestros productos, incluidos los productos en aerosol corporal, barras sólidas, sólidos suaves y productos antitranspirantes y desodorantes en gel.

De acuerdo con el anuncio publicado en la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), la exposición al benceno puede ocurrir por inhalación, por vía oral y a través de la piel y puede resultar en cánceres como leucemia y cáncer de la médula ósea y trastornos sanguíneos que pueden poner en peligro la vida.

Según el modelo de exposición y las evaluaciones de riesgo de cáncer publicadas por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) (base de datos de IRIS), no se esperaría que la exposición diaria al benceno en los productos retirados a los niveles detectados en sus pruebas cause consecuencias adversas para la salud.

Conforme a la FDA, el benceno está omnipresente en el medio ambiente y los seres humanos de todo el mundo se exponen diariamente a él en interiores y exteriores a partir de múltiples fuentes.