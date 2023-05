¿Cómo presentar una queja si soy víctima de robo de salarios?

NUEVA YORK -- El miércoles 31 de agosto, Nueva York recuperó $271,527 en salarios para una trabajadora doméstica colombiana tras una investigación realizada por la División de Normas Laborales que encontró que le pagaron menos en el transcurso de tres años, anunció el Departamento de Trabajo del estado, (NYSDOL, por sus siglas en inglés).

Esta fue una de las mayores recuperaciones en la historia de NYSDOL para un solo trabajador.

Por este motivo, el Departamento de Trabajo recuerda a los neoyorquinos que pueden presentar una queja cuando su empleador les paga menos de su salario o no reciben sus pagos.

Aquí te explicamos cómo reportarlo.

¿En qué ayuda el Departamento del Trabajo?

El Departamento de Trabajo ayuda a cobrar los salarios adeudados a los trabajadores que no han recibido el salario mínimo, una vez que presentan una queja. La División de Normas Laborales investiga y se esfuerza por cobrar las reclamaciones por:

Salarios no pagados.

Salarios retenidos.

Deducciones ilegales.

También hacen cumplir las normas que prohíben a los empleadores:

Tomar sobornos ilegales de los salarios.

Consejos de apropiación.

El equipo también investiga y se esfuerza por cobrar reclamos por cualquier beneficio no pagado o suplementos salariales que el empleador haya acordado proporcionar. Un empleador es culpable de un delito menor si no proporciona a los empleados los beneficios y complementos salariales que se acordaron.

Los suplementos salariales incluyen:

Pago de vacaciones.

Licencia por enfermedad pagada.

Reembolso de gastos.

Otros artículos similares

Se requiere que todo empleador notifique a los empleados por escrito o publicando la política del empleador sobre licencia por enfermedad, vacaciones, licencia personal, feriados y horas de trabajo.

Sección 198c de la Ley Laboral del Estado de Nueva York, Beneficios o Suplementos Salariales.

¿Qué tipo de quejas puedo presentar?

Para presentar un reclamo, la persona debe completar un formulario para reclamar salarios no pagados, suplementos salariales, salario mínimo/horas extra y varios artículos no relacionados con el salario, si la situación cumple con los criterios a continuación.

Salarios no pagados:

Su empleador no le pagó por todas las horas trabajadas (incluida la capacitación en el trabajo).

Su cheque de pago rebotó debido a "fondos insuficientes" (NSF).

No recibiste todas tus propinas.

Su tasa de pago fue reducida sin previo aviso.

Complementos salariales impagos:

Su empleador le prometió (verbalmente o por escrito), pero no le proporcionó:

Pago de vacaciones.

Pago de festivos.

Bonos.

Si su empleador nunca prometió pagar suplementos salariales, la ley no exige que su empleador los pague.

Salario mínimo/horas extras:

Su empleador le pagó menos del salario mínimo actual.

Su empleador no pagó una tarifa de horas extras por las horas trabajadas más de 40 en una semana. (A la mayoría de los empleados se les debe pagar el tiempo y la mitad de su tasa de pago por más de 40 horas trabajadas, pero hay algunas excepciones).

Elementos no salariales:

Su empleador no proporcionó el período de comida requerido, el día de descanso, el talón de pago, el aviso de pago, el pago oportuno de los salarios o tomó una acción negativa en su contra por presentar una queja relacionada con la Ley Laboral.

¿Dónde puedo presentar una queja?

Envíe los formularios de queja completos a:

NYS DOL

Division of Labor Standards

State Office Campus

Building 12, Room 266B Albany, NY 12226

Los residentes de Nueva Jersey también pueden presentar quejas por robo de salarios en línea

Si trabaja en Nueva Jersey y cree que su empleador no le pagó adecuadamente, o si tiene una queja contra un empleador por violar una Ley Laboral de Nueva Jersey aplicada por la División de Cumplimiento de Horas y Salarios, puede presentar una queja salarial siguiendo las instrucciones de su página.

Las quejas también se pueden enviar por correo a:

New Jersey Department of Labor and Workforce Development

Division of Wage and Hour Compliance

P.O. Box 389

Trenton, NJ 08625-0389

Las quejas también se pueden presentar ante el Departamento de Trabajo de EEUU aquí.

Quejas inaceptables

La División de Normas Laborales no puede aceptar todas las reclamaciones.

No aceptará quejas si usted:

Trabajó fuera del estado de Nueva York.

Presentó una acción para recuperar su salario en un tribunal de reclamos menores o civil.

Están reclamando comisiones de las ventas.

Se le deben salarios de una agencia gubernamental, pueblo, condado o ciudad.

Estaba en el negocio por su cuenta, o era realmente un contratista independiente.

Se le adeudan salarios de más de tres años desde la fecha en que ganó los salarios o suplementos que se le adeudan.

Están haciendo un reclamo por salarios o beneficios que están sujetos al procedimiento de quejas y arbitraje de un sindicato.

Tener una política de beneficios del empleador que lo excluya de cobrar los beneficios acumulados por un motivo específico (por ejemplo, renunciar sin previo aviso).

Se les debe un complemento de salario, pero no han transcurrido 30 días desde su vencimiento.

Trabajó como empleado ejecutivo, administrativo o profesional y ganó más de $ 900 por semana.

Trabajó en obra publica.

Dónde encuentro más información

Para más información ir aquí o también a la página principal aquí.

Puede llamar al Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York al (888) 469-7365.

Por otro lado, si necesita ayuda con las Políticas y Asuntos de Inmigrantes o desea solicitar información adicional, llame a la línea directa de DIPA al: 877-466-9757 o visite su página de inicio. La División de Políticas y Asuntos de Inmigrantes (DIPA) garantiza que los servicios, programas y protecciones del Departamento de Trabajo estén disponibles para todos los trabajadores, incluido el grupo grande y creciente de personas que trabajan en Nueva York o se mudan a Nueva York desde otro país. La misión es apoyar y proteger a los inmigrantes cuando sea necesario, ayudar a integrar a los inmigrantes en el tejido económico del estado y apoyar a las empresas con el cumplimiento y otros servicios.

Comuníquese con el DOL en línea o llame al 1-866-487-9243 para más ayuda también.