Sorteo para los Premios Billboard de la Música Latina

Sorteo de Telemundo 47 y Associated Supermarket Group

Para los Premios Billboard de la Música Latina

Normas oficiales

Del 4 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019

Click here to read these terms in English.

INFORMACIÓN PRELIMINAR: No es necesaria la compra. La compra no aumentará sus probabilidades de ganar. No tendrá validez donde la ley lo prohíba. El Sorteo de Telemundo 47 y Associated Supermarket Group para los Premios Billboard de la Música Latina (“Sorteo”) comenzará el 4 de marzo de 2019 a las 9:00 a. m. hora del este, y finalizará el 31 de marzo de 2019 a las 11:59 p. m., hora del este (“Periodo del Sorteo”). Todos los horarios del Sorteo se expresan utilizando la hora del este de los EE. UU. (Eastern Time, “ET”). Las posibilidades de ganar dependen de la cantidad de Inscripciones elegibles que se haya recibido. El sorteo está sujeto a todas las leyes federales, estatales y locales aplicables.

ELEGIBILIDAD: En este Sorteo solo pueden participar los residentes permanentes y legales de los Estados Unidos (“EE. UU.”) que se encuentren físicamente en el área de visualización geográfica y terrestre en los condados de Bronx, Dutchess, Kings, Nassau, FLORIDA, Orange, Putnam, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk, Sullivan, Ulster y Westchester en el estado de FLORIDA; Bergen, Essex, Hudson, Hunterdon, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Somerset, Sussex, Union y Warren en estado de Nueva Jersey; Fairfield en el estado Connecticut; y Pike en estado de Pensilvania, y que tengan veintiún (21) años de edad o más para el comienzo del Período de Sorteo. Los funcionarios, directores y empleados de las entidades del sorteo (tal como se definen a continuación), los familiares directos de estos (cónyuges y/o padres, hijos y hermanos, y sus cónyuges, independientemente de dónde residan), y/o las personas que vivan en el mismo hogar que ellos (ya sean o no parientes) no son elegibles para participar o ganar el sorteo. Las Entidades del Sorteo, como se menciona en la presente, deben incluir WNJU, Telemundo 47, 2200 Fletcher Ave., Fort Lee, NJ. 07024 y Telemundo Network Group LLC, 2350 N.W. 117th Place, Miami, FL 33182, (conjuntamente “Patrocinadores”), Associated Supermarket Group, Broadcast Interactive Media, y sus correspondientes compañías matrices, subsidiarias y filiales y agencias administrativas, de publicidad y promoción y cualquier otra entidad involucrada en el desarrollo, administración, promoción e implementación del Sorteo.

CÓMO INSCRIBIRSE: Para ingresar al Sorteo, durante el Período de Sorteo:

1) siga a @AccesoTotalNY o a @associatedspmkt, @comparefoodmkt, @pioneerspmkt o @metfoods; y

2) ponga me gusta y comente la publicación del Sorteo (“Publicación”) utilizando la etiqueta #ASGSorteo (“Inscripción”).

La Inscripción debe incluir “#ASGSorteo” o la Inscripción por Instagram no será válida.

Si su cuenta de Instagram está establecida con la configuración de “Las publicaciones son privadas”, es probable que su Inscripción por Instagram no cumpla con los requisitos y sea rechazada como inadmisible para el Sorteo. Para ingresar al Sorteo a través de Instagram, se requiere una cuenta de Instagram. Si aún no tiene una cuenta de Instagram, puede ingresar a www.instagram.com para crear allí una cuenta gratuita. Si decide enviar una Inscripción por Instagram a través de su dispositivo móvil habilitado para la red, pueden aplicarse tarifas de datos. Consulte a su proveedor de servicio inalámbrico para conocer los detalles sobre tarifas y capacidades.

Todas las Inscripciones serán de propiedad de los Patrocinadores y no se responderán ni devolverán.

Mediante la inscripción al Sorteo, los participantes otorgan a los Patrocinadores la licencia no exclusiva, sin regalías e irrevocable de usar, reproducir, copiar, publicar, exponer, distribuir, realizar, traducir, adaptar, modificar y de otro modo explotar la Nominación, y de incorporar la Nominación en otros trabajos, en cualquier mercado y medio a nivel mundial, a perpetuidad sin compensación, notificación, permiso o aprobación adicional. Los participantes garantizan que tienen el derecho único y exclusivo de otorgar tal licencia a los Patrocinadores, y que la reproducción, publicación, exposición o cualquier otro uso de la Nominación por parte de los Patrocinadores no violará ningún derecho de terceros, incluidos, entre otros, el derecho de autor, marca comercial, privacidad o publicidad, ni darán lugar a reclamaciones por difamación, imagen falsa, apropiación indebida de ideas, imposición intencional o negligente de angustia emocional, o incumplimiento de contrato. Si alguna Nominación contiene material que sea violento, pornográfico, obsceno, ilegal, inapropiado, o racial o moralmente ofensivo, o si alguna Nominación no cumple con estas Normas Oficiales ni con los estándares de los Patrocinadores por cualquier motivo, según lo determinen los Patrocinadores a su entera discreción, dicha Nominación (y las Inscripciones relacionadas) podría ser rechazada por no ser elegible para su consideración o borrada de la página de Instagram de Telemundo47, según corresponda. Las Inscripciones deben cumplir con todas las leyes, normas y reglamentaciones vigentes. Los Patrocinadores no tendrán la obligación de copiar, publicar, exponer o de otro modo explotar la Nominación. Si el uso de la Nominación incurre cargos excesivos, que incluyen, entre otros, los pagos al Gremio, los Patrocinadores tiene derecho a descalificar tal Nominación (y la Inscripción relacionada).

Límite de una (1) Inscripción(es) por persona/correo electrónico durante el Período del Sorteo. Las Inscripciones Múltiples recibidas de parte de cualquier persona o dirección de correo electrónico o cuenta de Instagram que superen este límite anularán la totalidad de dichas inscripciones adicionales. Para resultar elegibles para el Sorteo, las Inscripciones deben recibirse antes del 31 de marzo de 2019 a las 11:59 p. m., hora del este. La computadora de los Patrocinadores será el cronometrador oficial para todas las cuestiones relacionadas con este Sorteo. Se descalificarán las Inscripciones generadas por un script, macros u otro medio automatizado. Las Inscripciones incompletas, confusas, viciadas o incomprensibles por cualquier motivo, incluidos, entre otros, los errores de funcionamiento o la congestión de las computadoras o las redes, son nulas y no serán aceptadas. En caso de una disputa respecto de la identidad de un participante, será considerado participante el titular autorizado de la cuenta de correo electrónico o de la cuenta de Instagram, según corresponda, utilizada para inscribirse. El “Titular autorizado de la cuenta” de un correo electrónico se define como la persona asignada a una dirección de correo electrónico por parte de un proveedor de acceso a Internet, un proveedor de servicios en línea u otra organización que sea responsable de asignar direcciones de correo electrónico para el dominio asociado con la dirección de correo electrónico enviada. El “Titular autorizado de la cuenta” de una cuenta de Instagram es la persona asignada a una cuenta de Instagram por parte del sitio web de Instagram. La Inscripción constituye un permiso (a menos que la ley estipule lo contrario) para utilizar el nombre, el nombre de usuario de Instagram, la ciudad, el estado, el retrato, la imagen o la voz del participante con fines publicitarios y promocionales por cualquier medio que exista en la actualidad o en el futuro, en todo el mundo y a perpetuidad, sin ninguna compensación, notificación, permiso o aprobación adicional.

SELECCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS GANADORES: El 1 de abril de 2019 o alrededor de esa fecha, un (1) posible ganador (“Ganador/a”) será seleccionado/a por los representantes de los Patrocinadores en un sorteo al azar de todas las Inscripciones elegibles recibidas durante el Período del Sorteo. Lo Patrocinadores deben compartir el nombre y la información de contacto del posible Ganador/a con las Inscripciones del Sorteo o con cualquier proveedor de premios, según corresponda, si es necesario. Los Patrocinadores harán dos (2) intentos de notificar al posible Ganador/a al número de teléfono y/o dirección de correo electrónico entregados al momento de la Inscripción, o dejarán un comentario con las instrucciones de contacto en dicha foto del Ganador/a en Instagram (según corresponda). Es posible que se solicite a los posibles Ganador(es/as) que firmen y entreguen una declaración jurada de elegibilidad, de exención de responsabilidad, y, a menos que se estipule lo contrario, de autorización de uso publicitario (conjuntamente, “Documentos del Sorteo”), en el plazo de dos (2) días a partir de dicha notificación. La falta de cumplimiento dentro de este plazo dará lugar a la descalificación, y, a exclusivo criterio de los Patrocinadores, se podrá seleccionar un posible Ganador/a alternativo/a entre las Inscripciones elegibles restantes. En el caso de que no fuese posible contactar a un/a posible ganador/a, si se determinara que no cumple las normas oficiales, si no cumpliera o no pudiese cumplir con estas Normas Oficiales o si el premio o la notificación de premio fuesen devueltos por ser imposibles de entregar, se descalificará al posible ganador/a y si hubiese tiempo suficiente, y a exclusivo criterio de los Patrocinadores, se podrá elegir un posible ganador/a alternativo/a entre las inscripciones elegibles restantes.

PREMIO: Habrá un (1) premio (“Premio”) para el/la Ganador/a, y consistirá en: un viaje para el/la Ganador/a y un (1) acompañante (“Acompañante”) a las Vegas, NV para asistir a los Premios Billboard de la Música Latina 2019 (“Evento”). El viaje consiste en un transporte aéreo de ida y vuelta en clase turista para el/la Ganador/a y su Acompañante desde un aeropuerto comercial principal cercano a la residencia del/la Ganador/a (según lo determine el Patrocinador a su entera discreción) hacia un aeropuerto comercial principal cercano Las Vegas, NV (según determine el Patrocinador a su entera discreción); alojamientos estándares en hotel (habitación simple o doble) para dos (2) noches (en un hotel según lo determine el Patrocinador a su entera discreción); dos (2) boletos para los Premios Billboard de la Música Latina 2019 cuya realización está programada para el 25 de abril de 2019; transporte terrestre de ida y vuelta para viajar del hotel al aeropuerto y del hotel al Evento. NO SE INCLUYE DINERO PARA GASTAR NI OTROS ELEMENTOS COMO PARTE DEL PREMIO.

El valor de venta estimado (estimated retail value, “ERV”) de este Premio es de tres mil dólares estadounidenses ($3000.00). El valor de venta vigente (actual retail value, “ARV”) de los Premios puede variar. No se otorgará ninguna diferencia que hubiera entre el ERV y el ARV establecidos. Si el Premio incluye un Viaje, el ARV puede variar, entre muchas otras cosas, en disponibilidad, tarifas existentes al momento de reservar, fechas del viaje, punto de partida. Para cualquier Premio con ARV de seiscientos dólares estadounidenses ($600) o más, los Patrocinadores proveerán un Formulario 1099 de la Dirección General Impositiva (Internal Revenue Service, IRS) para el Ganador/a a fin de cubrir el ARV del Premio en el año en que se ganó el Premio.

Los Patrocinadores determinarán todos los detalles del Premio a su entera discreción. Los Patrocinadores se reservan el derecho de sustituir el Premio (o una parte de este) por un premio similar (o elemento del premio) de un valor comparable o mayor. Cada Ganador/a es exclusivamente responsable de todos los impuestos y demás gastos, costos o aranceles asociados con la aceptación y/o el uso del Premio. Los/as Ganadores/as no pueden transferir ni sustituir el Premio, ni canjearlo por dinero; el Premio es válido únicamente para los fines detallados anteriormente. Si un Premio no se reclama dentro de un plazo razonable después de la notificación de los Patrocinadores, según lo determinen los Patrocinadores a su entera discreción, se perderá el derecho de recibirlo y, si el tiempo lo permite, podrá seleccionarse a un/a Ganador/a alternativo de las Inscripciones elegibles restantes, a la entera discreción de los Patrocinadores.

El/la Ganador/a debe poder viajar el 24 de abril de 2019 hasta el 26 de abril de 2019 (o en las demás fechas designadas por los Patrocinadores). El Viaje regalado al Ganador/a debe hacerse dentro de las fechas establecidas por los Patrocinadores o se perderá el derecho a recibir Premio. La organización del Viaje debe hacerse con los agentes de los Patrocinadores o con la compañía elegida por los Patrocinadores. Pueden aplicarse ciertas restricciones de viaje y fechas restringidas. Los Patrocinadores tiene el derecho a su sola discreción de sustituir el transporte terrestre por transporte aéreo dependiendo del lugar de residencia del/la Ganador/a. El/la Ganador/a y su Acompañante deben viajar en el mismo itinerario, incluida la misma fecha de salida, destino y fecha de regreso, y deben tener los documentos válidos para viajar (p. ej. identificación válida con fotografía emitida por un organismo gubernamental o pasaporte) antes de salir; el incumplimiento de estos requisitos puede causar la pérdida del derecho a recibir el Premio. Los Patrocinadores no reemplazarán ningún pasaje, cupón de viaje o certificados perdido o robado. Una vez que comience el viaje, no se permite hacer paradas no programadas; si se realizan tales paradas no programadas, se le cobrarán todos los gastos desde el punto de parada, los segmentos que restan del viaje, incluido el regreso. Los Patrocinadores no son responsables de ningún gasto incurrido como consecuencia de cancelación/demora de vuelos. EL viaje no puede combinarse con ninguna otra oferta y no cumple con los requisitos para recibir millas de viajeros frecuentes. Todo el viaje y el alojamiento estarán a riesgo del Ganador/a y del Acompañante. El Ganador es el único responsable de todos los gastos y costos asociados con la aceptación o uso del Premio no establecidos específicamente en la presente como parte del premio, incluyendo, entre otras cosas, cualquier y todos los impuestos y otros gastos, costos y honorarios asociados con la aceptación o uso del Premio, seguro de viaje, transporte terrestre (además de los descriptos anteriormente), cargos de seguridad y aeropuerto, impuestos, seguro, combustible, comida, propinas y recuerdos. Los Patrocinadores tendrán el derecho, pero no la obligación, de hacer cualquier deducción o retención que los Patrocinadores consideren necesario o deseable según las leyes, normas, regulaciones, códigos y ordenanzas impositivas federales, estatales y locales. Los/as Ganadores/as no pueden transferir ni sustituir el Premio, ni canjearlo por dinero; el Premio es válido únicamente para los fines detallados anteriormente. Los Patrocinadores se reservan el derecho de sustituir el Premio por un Premio similar (o elemento del Premio) de un valor comparable o mayor. Si un Premio no se reclama dentro de un plazo razonable después de la notificación de los Patrocinadores, según lo determinen los Patrocinadores a su entera discreción, se perderá el derecho de recibirlo y, si el tiempo lo permite, podrá seleccionarse a un/a Ganador/a alternativo/a de las Inscripciones elegibles restantes, a la entera discreción de los Patrocinadores.

Los Patrocinadores no serán responsables de cancelaciones, demoras ni de ningún otro cambio que realice cualquier compañía o persona que proporcione algún elemento del Premio, y tampoco serán responsables de los gastos asumidos en consecuencia. La fecha o el horario del Evento están sujetos a cambio. El Evento está sujeto a cancelación. Si el Ganador decide concurrir al Evento sin un Acompañante, los elementos restantes respecto del Premio constituirán la plena satisfacción de la obligación del Premio por parte de los Patrocinadores frente al Ganador, y no se otorgará ninguna compensación adicional. Se le pedirá al Acompañante, si lo hubiera, que firme y entregue una exención de responsabilidad y, excepto donde esté prohibido, autorizaciones de uso publicitario (conjuntamente, los “Documentos del Acompañante”), que se deben entregar junto con los Documentos del Sorteo; en caso contrario, se perderá el derecho de recibir la parte del Premio correspondiente al Acompañante. El Acompañante, si hay alguno, debe tener veintiún (21) años de edad o más al comenzar el Período del Sorteo.

CONDICIONES: Al inscribirse en el Sorteo, cada participante acepta, por sí y por parte de sus herederos, albaceas y administradores (a) eximir y mantener indemnes a las Entidades del Sorteo, a Instagram, a Facebook y a sus respectivos funcionarios, directores y empleados (conjuntamente, las “Partes eximidas”) de toda responsabilidad, enfermedad, lesión, muerte, pérdida, litigio o perjuicio que pudiera derivar, directa o indirectamente, ya sea con o sin negligencia, de la participación de dicho participante en el Sorteo o de su aceptación, posesión, uso o mal uso del Premio o de cualquiera de sus partes; (b) mantener indemnes a las Partes eximidas de toda responsabilidad que resulte o surja del Sorteo, y reconocer por el presente que las Partes eximidas no han realizado ni son responsables de manera alguna de ninguna garantía o declaración, expresa o implícita, conforme a los hechos o a la ley, relativa al Premio; (c) en caso de ser seleccionado como Ganador/a, aceptar la publicación del nombre del participante o usuario de Instagram en www.telemundo.com (el “Sitio Web”) y el uso por parte de las Partes eximidas de su nombre, voz, imagen o retrato con fines publicitarios, promocionales e informativos, por cualquier medio que exista en la actualidad o en el futuro, en todo el mundo y a perpetuidad, sin compensación, notificación, permiso o aprobación adicionales y, a solicitud, otorgar el consentimiento por escrito para dicho uso; y (d) someterse a estas Normas Oficiales y renunciar a todo derecho de reclamar por cualquier ambigüedad o error en ellas o en el Sorteo en sí, y someterse a todas las decisiones de los Patrocinadores, las cuales son vinculantes y definitivas. El incumplimiento de estas condiciones podrá dar lugar a la descalificación del sorteo, a exclusivo criterio de los patrocinadores.

TÉRMINOS ADICIONALES: Los Patrocinadores se reservan el derecho de descalificar permanentemente de cualquier promoción a toda persona que consideren ha violado estas Normas Oficiales de manera intencional. Cualquier intento de perjudicar deliberadamente el Sorteo o su funcionamiento es ilegal y se encuentra sujeto a las acciones legales correspondientes por parte de los Patrocinadores, quienes pueden solicitar una indemnización por daños y perjuicios en la máxima medida permitida por la ley. El incumplimiento por parte de los Patrocinadores de cualquier disposición de estas Normas Oficiales por caso fortuito, un huracán, una guerra, un incendio, una rebelión, un terremoto, un acto de terrorismo, un acto de enemigos públicos, acciones de las autoridades gubernamentales fuera del control de los Patrocinadores (excepto el cumplimiento de los códigos y reglamentaciones vigentes) u otros eventos de fuerza mayor no serán considerados un incumplimiento de estas Normas Oficiales. Las Partes Eximidas no asumen responsabilidad alguna por cualquier lesión o daño a la computadora de los participantes o de cualquier otra persona, relacionados con la inscripción o la descarga de materiales o software vinculados con el Sorteo, o que resulten de dicha inscripción o descarga. Las partes eximidas no son responsables de las fallas en las telecomunicaciones, redes o computadoras, ni de las fallas electrónicas o técnicas de ninguna clase; de los errores en la transcripción de la información de las inscripciones; de los errores en cualquiera de los materiales de promoción o comercialización, ni de los errores en estas normas oficiales; de cualquier error humano o electrónico; ni de las inscripciones que sean robadas, dirigidas a otra dirección, confusas, demoradas, perdidas, tardías, dañadas o devueltas.

Los Patrocinadores se reservan el derecho de cancelar, modificar o suspender el sorteo o cualquier elemento de este (incluidas, entre otros, estas normas oficiales) sin previo aviso, de cualquier forma y por cualquier motivo (incluso, entre otros, en el caso de cualquier acontecimiento imprevisto que no se encuentre contemplado totalmente en estas normas oficiales). En caso de cancelación, modificación o suspensión, los Patrocinadores se reservan el derecho de seleccionar al Ganador/a en un sorteo al azar a partir de todas las inscripciones elegibles no sospechosas que se hubiesen recibido antes del evento que justifique la cancelación, modificación o suspensión. En el Sitio Web, se publicará el aviso de dicha cancelación, modificación o suspensión. Los patrocinadores podrán prohibir que un participante o posible participante participe en el sorteo, si dicho participante o posible participante no cumple con estas normas oficiales; actúa con intención de molestar, abusar, amenazar o acosar a otro participante, a los patrocinadores o a los agentes o representantes de los patrocinadores, o si tiene algún otro comportamiento perturbador (según lo determinen los patrocinadores a su entera discreción). Los Patrocinadores se reservan el derecho de modificar estas normas con fines aclaratorios, sin alterar sustancialmente los términos y condiciones de los Sorteos.

DISPUTAS: El Sorteo está regido por las leyes del Estado de FLORIDA y será interpretado conforme a estas. El foro y la jurisdicción de cualquier disputa serán en MIAMI, FLORIDA. Si LA controversia o reclamación no se resuelve de otro modo a través de conversaciones directas o mediación, ENTONCES se resolverá mediante arbitraje FIRME Y vinculante administrado por JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC., de conformidad con sus Normas y Procedimientos de Arbitraje Abreviado o sus versiones subsiguientes (“Normas de JAMS”). Deben respetarse las Normas de JAMS para la selección de un árbitro, con la excepción de que el árbitro deberá contar con experiencia y autorización para ejercer el derecho en FLORIDA. Todos los procedimientos que surjan en virtud de este párrafo se llevarán a cabo en el Condado de MIAMI-DADE. EL RECURSO DE REPARACIÓN PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN SE LIMITARÁ A COMPENSACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS EFECTIVAMENTE SUFRIDOS Y, EN NINGÚN CASO, NINGUNA PARTE PODRÁ PERCIBIR INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS PUNITIVOS, EJEMPLARES, EMERGENTES O INCIDENTALES, INCLUIDOS LOS HONORARIOS DEL ABOGADO U OTROS COSTOS RELACIONADOS POR PRESENTAR UNA DEMANDA, NI RESCINDIR ESTE ACUERDO NI SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, NI OTRAS MEDIDAS EQUITATIVAS.

ANUNCIO DEL GANADOR: Para conocer los nombres del Ganador, que estará disponible después del 15 de abril de 2019, envíe un sobre con dirección y franqueo pago, que deberá recibirse antes del 15 de junio de 2019, a la atención de: Sorteo de Telemundo 47 y Associated Supermarket Group para los Premios Billboard de la Música Latina “NOMBRE DEL GANADOR/A” WNJU, Telemundo 47, 2200 Fletcher Ave., Fort Lee, NJ. 07024.

Este Sorteo no está patrocinado, respaldado o administrado o asociado de ninguna manera con Instagram. Los participantes proveen información a los Patrocinadores y no a Instagram.

Este sorteo no está patrocinado, aprobado o administrado por Facebook, ni es el Facebook relacionado con este sorteo de ninguna manera. Cualquier pregunta, comentario o quejas con respecto a este sorteo deben dirigirse a los Patrocinadores, y no a Facebook.