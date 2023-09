Una afluencia de niños migrantes pone a prueba la preparación de las escuelas de NYC

Qué saber La Ciudad de Nueva York ha acogido a 112,000 personas desde la primavera de 2022, de las cuales casi 60,000 viven temporalmente en refugios gubernamentales.

Varias ciudades importantes de Estados Unidos han luchado con la afluencia de miles de solicitantes de asilo que han llenado los refugios para personas sin hogar después de ingresar a Estados Unidos.

El enorme sistema de escuelas públicas tiene alrededor de 3,400 maestros con licencia para enseñar inglés como segundo idioma y más de 1,700 maestros bilingües certificados que dominan el español, el idioma hablado por la mayoría de las familias inmigrantes, según el Canciller de Educación, David C. Banks.

NUEVA YORK -- Damien, de 5 años, estaba mareado de emoción cuando salió de un refugio para personas sin hogar en Manhattan, a veces corriendo y saltando por la acera acompañado por su melancólica madre, una migrante de Ecuador.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

“Lo que quiero para él es un futuro”, dijo Kimberly Carchipulla en español sobre su hijo, uno de los casi 800,000 estudiantes de escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York que se dirigieron a clases el jueves para su primer día del nuevo año escolar.

Eso es lo que también quieren los funcionarios escolares, mientras las aulas de la ciudad trabajan para albergar a casi 20,000 niños inmigrantes recién llegados a Estados Unidos, una cifra que podría aumentar a medida que un número récord de familias cruza la frontera desde México con la esperanza de obtener asilo.

Varias ciudades importantes de Estados Unidos han luchado con la afluencia de miles de solicitantes de asilo que han llenado los refugios para personas sin hogar después de ingresar a Estados Unidos.

El sistema de refugios de la Ciudad de Nueva York se ha visto especialmente abrumado, pero el alcalde Eric Adams ha tratado de asegurar a los padres y grupos comunitarios que las casi 1,900 escuelas de la ciudad, que tienen un largo historial de dar la bienvenida a inmigrantes con conocimientos limitados de inglés, están bien preparadas para recibir a niños inmigrantes en las aulas.

El enorme sistema de escuelas públicas tiene alrededor de 3,400 maestros con licencia para enseñar inglés como segundo idioma y más de 1,700 maestros bilingües certificados que dominan el español, el idioma hablado por la mayoría de las familias inmigrantes, según el Canciller de Educación, David C. Banks. Algunas escuelas que se esperaba que recibieran una mayor proporción de estudiantes que viven en refugios están recibiendo más fondos, con $110 millones asignados para necesidades inmediatas.

“Damos la bienvenida a todas estos nuevos estudiantes inmigrantes a nuestras escuelas con los brazos abiertos”, dijo Banks el jueves durante una ceremonia del primer día de clases en una escuela pública del Bronx. “Sabemos que es un tema político más amplio y el alcalde y otros tienen que lidiar con él. Pero cuando aparezcan en nuestras escuelas, obtendrán lo mejor que tenemos”.

Esas son noticias alentadoras para Carchipulla y su hijo.

En sus momentos más tranquilos, mientras se dirigía a la escuela, a Damien le preocupaba si podría entender a su maestro o hacer amigos fácilmente.

Durante los últimos dos meses, su familia ha estado viviendo en una habitación del histórico Hotel Roosevelt de Manhattan, que después de años de estar cerrado se convirtió este año en un refugio administrado por la ciudad para inmigrantes recién llegados que esperan encontrar trabajo y una vida mejor para sus niños.

La preocupación inmediata de Carchipulla era lograr que Damien llegara temprano a clase, viajando en autobús urbano y a pie para llegar a su escuela a 75 cuadras de distancia en East Harlem. Decenas de otras familias se reunieron en las puertas de la escuela esperando que las dejaran entrar.

En las últimas semanas, su madre, de 22 años, ha oscilado entre la euforia y la preocupación, especialmente preocupada por la capacidad de su hijo para seguir el ritmo de sus compañeros de clase. Y espera que haya buenos maestros en la nueva escuela de su hijo, maestros que sean amables y pacientes.

Han sido unos meses difíciles para la familia después de dejar a familiares atrás en su pequeña ciudad ecuatoriana a unas 100 millas (161 kilómetros) al sur de la capital, Guayaquil. En los últimos meses, Ecuador ha luchado contra una creciente violencia e inestabilidad política.

“Llegamos a un lugar donde no tenemos familia. Fue dificil. Hubo días que lloré porque fueron días duros y difíciles porque sabía que no iba a volver con mi familia”, dijo Carchipulla. Organizaciones sin fines de lucro como New Immigrant Community Empowerment, más comúnmente conocida como NICE, han ayudado a las familias a trabajar hacia la estabilidad.

Los cruces fronterizos ilegales disminuyeron drásticamente después de que la administración Biden introdujera nuevas restricciones en mayo. Pero las cifras están aumentando nuevamente, esta vez impulsadas por familias con niños. Según datos preliminares de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, agosto fue el mes con mayor actividad en cuanto a detenciones de familias migrantes que cruzan la frontera con niños de México.

Las familias con niños representan ahora aproximadamente la mitad de los arrestos de personas que cruzan la frontera ilegalmente desde México, con más de 91,000 arrestos en agosto, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a discutir cifras y habló bajo condición de anonimato.

Esa cifra es dramáticamente mayor que los 60,161 arrestos en julio y los 39,305 en junio. El recuento de agosto superó el máximo anterior de 84,486 en mayo de 2019. En general, los arrestos por cruces ilegales desde México superaron los 177,000 en agosto, dijo el funcionario, frente a 132,652 en julio y 99,539 en junio.

La Ciudad de Nueva York ha acogido a 112,000 personas desde la primavera de 2022, de las cuales casi 60,000 viven temporalmente en refugios gubernamentales.

Los grupos de defensa están observando de cerca cómo responden las escuelas de la ciudad a la afluencia de inmigrantes, pero simpatizan con los funcionarios de la ciudad que continúan pidiendo más dinero a Albany y a la Casa Blanca.

“Cualquier ciudad tendría dificultades para recibir la gran cantidad de niños que vienen al mismo tiempo, que también están aprendiendo inglés, además de vivir en viviendas temporales o en refugios temporales”, dijo Natasha Quiroga, directora de política educativa de la Nueva Centro escolar para asuntos de la Ciudad de Nueva York.

“La ciudad ha intentado crear algún tipo de plan, pero todavía no hay suficientes recursos para todos”, dijo.

Hubo problemas aislados el día de la inauguración, dijo Quiroga, la mayoría relacionados con el trámite de inscripción. Hubo algunos informes de largas colas en algunos campus, pero eso suele ser parte del caos normal durante el primer día de clases, dijo.

Cuando recientemente realizó un taller en el Roosevelt, asistieron más de 100 personas.

“El sistema educativo estadounidense y el sistema educativo de la Ciudad de Nueva York son increíblemente complicados y muy diferentes de otros países”, dijo Quiroga.

Cuando el marido de Carchipulla abordó la idea de dirigirse al norte, le sugirió ir solo. Pero ella insistió en que permanezcan juntos.

Su marido solo ha podido encontrar trabajos ocasionales, como trabajos en la construcción. Esperan que pueda conseguir los papeles de trabajo lo antes posible. Kimberly también quiere trabajar, pero tiene dos hijos pequeños a los que no se puede dejar solos.

Carchipulla sueña con que su hijo desarrolle una profesión, tal vez algún día se una a las masas de gente apresurada, vestida con traje, corbata y zapatos brillantes.

Su madre sonrió mientras Damien hablaba y luego se rió cuando el niño recitó algunas palabras en inglés.

"Será más fácil para él aprender inglés", dijo. Cuando Damien lo hace, ella depende de él para "ayudarme con cosas que no entiendo".

Para su primer día de clases, Damien tenía planes mucho más simples: “Quiero hacer nuevos amigos”, dijo. “Y quiero aprender inglés”.

Spagat informó desde San Diego y la reportera de Associated Press Carolyn Thompson contribuyó desde Buffalo, Nueva York.