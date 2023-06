Un oficial del NYPD denuncia la corrupción policial mediante el uso de ‘tarjetas de cortesía’

Qué saber Los sindicatos de policías de la ciudad los emiten a los miembros, quienes los distribuyen entre aquellos que quieren señalar sus conexiones con la Policía de Nueva York, a menudo para evitar infracciones menores como exceso de velocidad o no usar el cinturón de seguridad.

Los oficiales actuales y retirados ahora tienen acceso a cientos de tarjetas, y las regalan a cambio de un descuento en una comida o un trabajo de mejoras en el hogar, dijo.

Los sindicatos policiales de la ciudad se han enfrentado durante mucho tiempo al escrutinio de los medios por las tarjetas, tanto por la apariencia de corrupción como por su apariencia para la venta en eBay.

NUEVA YORK -- Un oficial de policía de la Ciudad de Nueva York se pronuncia en contra del uso de "tarjetas de cortesía" por parte de amigos y familiares de sus colegas en la fuerza, acusando a los líderes del departamento de mantener un sistema de impunidad en expansión que permite a las personas relacionadas con las fuerzas del orden evitar multas de tránsito.

Aunque no están reconocidas oficialmente por la Policía de Nueva York, las tarjetas plastificadas han sido tratadas durante mucho tiempo como una ventaja del trabajo. Los sindicatos de policías de la ciudad los emiten a los miembros, quienes los distribuyen entre aquellos que quieren señalar sus conexiones con la Policía de Nueva York, a menudo para evitar infracciones menores como exceso de velocidad o no usar el cinturón de seguridad.

En una demanda federal presentada en Manhattan esta semana, el oficial Mathew Bianchi describió una práctica de aplicación selectiva con consecuencias para los oficiales que no siguen la política no escrita. Los oficiales actuales y retirados ahora tienen acceso a cientos de tarjetas, y las regalan a cambio de un descuento en una comida o un trabajo de mejoras en el hogar, dijo.

En la comisaría de Staten Island donde trabaja, un área predominantemente blanca con un alto porcentaje de policías y otros trabajadores de la ciudad, Bianchi dijo que multitudes de personas que detuvo por infracciones de tránsito le mostraron una de las tarjetas.

“Veo carta tras carta. No se le permite escribir ninguno de ellos (arriba)”, dijo a The Associated Press. “Se supone que no debemos mostrar favoritismo cuando hacemos paradas de autos, y no deberíamos darlas porque el tipo corta mi césped”.

Bianchi dijo que fue reprendido en numerosas ocasiones por poner una multa a un pariente o padre de un oficial. En algunos casos, su oficial al mando revisaba personalmente las imágenes de la cámara corporal para ver si les estaba haciendo pasar un "momento difícil" a los que tenían tarjetas, dice la demanda.

La gota que colmó el vaso llegó el verano pasado, cuando Bianchi escribió una multa a un amigo del oficial uniformado de más alto rango de la Policía de Nueva York, el jefe Jeffrey Maddrey, según la demanda. Tres días después, Bianchi dijo que lo despidieron de su trabajo en la unidad de tráfico y lo trasladaron a un turno de patrulla nocturna.

El máximo jefe, aliado desde hace mucho tiempo del alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, se enfrenta actualmente a un juicio del departamento por acusaciones de que anuló indebidamente el arresto de un exoficial acusado de amenazar a niños con un arma.

Un portavoz de la Policía de Nueva York dijo que el departamento revisaría la demanda. Las consultas a Maddrey no fueron devueltas.

John Nuthall, un vocero de la Asociación Benéfica de la Policía, el sindicato más grande de la Policía de Nueva York, no negó la existencia de tarjetas de cortesía, pero dijo que la gerencia debía decidir la política del departamento.

“La ley y las políticas de la Policía de Nueva York otorgan discreción a los agentes de policía para tomar medidas de cumplimiento”, dijo Nuthall. “Cada oficial de policía determina cómo ejercer esa discreción en función de los detalles de cada caso”.

Bianchi dijo que era común que los oficiales recibieran montones de tarjetas de diferentes delegados sindicales. Docenas de tarjetas de cortesía se encuentran actualmente a la venta en línea.

La ubicuidad de las tarjetas significa que es menos probable que aquellos que no tienen conexiones con las fuerzas del orden salgan con una advertencia, ya que se espera que los oficiales escriban una cierta cantidad de multas, dijo Bianchi. Según su experiencia, dijo que los automovilistas de minorías tenían menos probabilidades de tener acceso a las tarjetas.