El testimonio de Cassie contra Sean “Diddy” Combs termina tras días describiendo el abuso

NUEVA YORK -- La cantante de R&B Cassie terminó de testificar el viernes en el juicio por tráfico sexual contra Sean “Diddy” Combs, tras cuatro emotivos días en el estrado, durante los cuales fue interrogada sobre los secretos más profundos y perturbadores de su vida sexual y describió haber sido golpeada y violada por un hombre al que una vez amó.

Cuando el juez Arun Subramanian le dijo que podía retirarse, diciendo: "Lleva aquí mucho tiempo", Cassie miró una vez al jurado, pero nunca en dirección a Combs, al salir de la sala por última vez.

Tras marcharse, Cassie, quien salió con Combs durante una década, emitió un comunicado a través de su abogado en el que expresaba su esperanza de que su testimonio ayudara a otros a "sanar del abuso y el miedo".

"En mi caso, cuanto más me recupero, más recuerdo", dijo. "Y cuanto más recuerdo, más nunca olvidaré". Combs, de 55 años, está siendo juzgado en Nueva York por haber explotado su estatus como ejecutivo del mundo del espectáculo para obligar a mujeres, incluida Cassie, a tener encuentros casuales con trabajadores sexuales masculinos, impulsados ​​por el consumo de drogas, y por haber participado en otros actos abusivos contra personas que dependían de él para sus carreras.

Combs se declaró inocente de los cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado. Sus abogados afirman que, aunque podía ser violento, nada de lo que hizo constituyó una actividad delictiva. Combs insiste en que todas las relaciones sexuales en los encuentros casuales fueron consensuadas.

Poco después de que Cassie terminara de testificar, la fiscalía llamó a otra testigo cercana a Combs: Dawn Richard, cantante que apareció en su reality show "Making the Band", el cual dio origen a su grupo, Danity Kane.

Richard testificó que presenció a Combs agredir físicamente a Cassie en múltiples ocasiones. Durante una visita al estudio de grabación de la casa de Combs en 2009, Richard dijo que ella y otra mujer vieron a Combs golpear a Cassie "en la cabeza y azotarla en el suelo". Combs los trajo de vuelta al día siguiente, dijo, entregándole flores a Richard y dándole un giro a lo sucedido.

“Dijo que lo que vimos fue pasión y lo que hacen los amantes en una relación”, testificó.

Pero también los encerró en su estudio de grabación y los amenazó con guardar silencio o, de lo contrario, dijo.

Richard demandó a Combs el año pasado, acusándolo de abuso físico, manoseo y abuso psicológico durante los años que trabajaron juntos. Su testimonio se reanudará el lunes.

Durante el testimonio del viernes, Combs no dejaba de agachar la cabeza para escribir un flujo constante de mensajes en pequeñas hojas de papel que les pasaba a sus abogados defensores.

Los mensajes de Cassie a Diddy son una parte clave del interrogatorio.

Durante sus horas de testimonio durante la semana, Cassie dijo que sentía vergüenza y detestaba participar en cientos de encuentros casuales, que podían durar días. Pero dijo que se sentía obligada porque Combs la amenazaba con violencia y la maltrataba físicamente con frecuencia durante los encuentros. También la amenazó con publicar videos sexuales de ella si lo hacía enojar, afirmó.

Sin embargo, los abogados de Combs han intentado presentarla como una participante entusiasta.

El jueves y el viernes, le hicieron leer a Cassie mensajes de texto y correos electrónicos en los que expresaba su disposición a participar en los encuentros.

En un intercambio de 2012, Combs le dijo a Cassie que quería "hacer un último encuentro casual esta noche", usando las iniciales de "freak-off". Cassie respondió: "¿Qué?". Combs dijo: "¿No sabes leer?". Entonces Cassie respondió: "No quiero hacer un último encuentro casual. Quiero que sea la primera vez en el resto de nuestras vidas".

La abogada de Combs, Anna Estevao, finalizó su interrogatorio allí, pero la fiscal Emily Johnson le pidió a Cassie que leyera más mensajes para contextualizar.

"Quiero verte, pero ahora mismo estoy muy sensible", escribió Cassie. "No quiero hacerlo una última vez. Preferiría no hacerlo".

Cassie testificó que inicialmente estaba dispuesta a los encuentros porque quería hacer feliz a Combs y pasar tiempo con él, pero que con el paso de los años se cansó.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente a menos que lo hagan públicamente, como lo hizo Cassie.

Cassie presentó una demanda en 2023 acusando a Combs de abuso físico y sexual, pero llegaron a un acuerdo en cuestión de horas por 20 millones de dólares, una cantidad que ella reveló públicamente por primera vez durante el juicio. Desde entonces, decenas de personas han presentado demandas legales similares.

El testimonio de Cassie concluyó con otra revelación: Dijo que recientemente llegó a un acuerdo estimado en 10 millones de dólares con el Hotel Intercontinental de Los Ángeles, donde una cámara de seguridad grabó en 2016 a Combs golpeándola, pateándola y arrastrándola por un pasillo.

Después de ese incidente, Cassie le envió un mensaje de texto a Combs diciendo: "No soy una muñeca de trapo. Soy la hija de alguien".

Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, también le dijo a Combs en un mensaje de texto que ese día estaba fuera de control por las drogas y el alcohol.

Sin embargo, días después, según los mensajes leídos en el juicio, ella y Combs se expresaban amor. "Necesitamos una vibra diferente a la del viernes", escribió.

Después de que se publicara el video de seguridad del hotel de la agresión el año pasado, Combs se disculpó y dijo estar "disgustado" por sus acciones.

Examen de la denuncia por violación contra Combs

Estevao también interrogó a Cassie el viernes sobre su testimonio de que Combs la violó en 2018, tras terminar su relación de casi 11 años. Señaló que ella dio descripciones diferentes de su comportamiento y del momento de la presunta agresión, tanto en entrevistas con los investigadores como en su testimonio en el juicio.

Cassie afirma que la violación ocurrió en su casa de Los Ángeles después de que ella y Combs cenaran en Malibú, California, para hablar de su ruptura, en agosto o septiembre de 2018.

Si bien Cassie testificó esta semana que Combs se comportó "muy amable" y "juguetón" en la cena, Estevao señaló que Cassie les dijo a los investigadores en 2023 que Combs se había comportado de forma muy extraña esa noche. Cassie aclaró: "Amable, pero extraña". Cassie también testificó esta semana que, durante la cena, Combs intentaba convencerla de ir al festival Burning Man en Nevada, pero previamente había declarado a los investigadores que la cena y la violación ocurrieron después de que Combs regresara del festival.

Cassie reconoció que mantuvo el contacto con Combs y tuvo relaciones sexuales consentidas con él unas semanas después de que, según ella, la violara. También intercambió mensajes cariñosos con Combs tras su ruptura, incluso después de casarse con Alex Fine en 2019.

Se espera que el juicio se prolongue hasta bien entrado junio.