Del papel al codiciado NFT: ella es Fira, la primera criptoartista colombiana

Hasta hace unos meses, Fira publicaba sus obras de arte de forma gratuita en sus redes sociales. Su sueño de ser una artista reconocida empezó en un cuaderno, en el que tiene cientos de retratos de sus artistas favoritos y hasta familiares, y luego llenando las paredes de su casa con su arte.

“Siempre soñé con que mis trazos llegaran a todo el mundo y que tuvieran valor”, dice Camila Fierro, más conocida como Fira, en entrevista con Telemundo.

Hasta antes de la pandemia, Fira estaba lejos de imaginar que sus trazos la convertirían en la primera criptoartista colombiana y quizás latinoamericana en vender sus obras en una plataforma de artículos digitales a través de la tecnología de los NFT (tokens no fungibles).

Y precisamente la pandemia, esa misma que “nos estrelló a todos”, fue su inspiración.

Una pareja besándose con mascarillas de por medio fue la inspiración para darle vida a su obra “Beso Estrellado”, la cual vendió en cuestión de minutos en la plataforma Open Sea.

Todo se ‘cocinó’ en una charla en tiempo real sobre “criptocositas” en la popular aplicación Clubhouse. Fue así como en marzo pasado vendió su obra digital al inversionista mexicano Mario Valle, quien reside en Sillicon Valley, California.

"Fue fácil", reconoce. Bastó con plasmar su inspiración y talento en su tablet y escoger un marketplace para vender su obra.

Solo pasaron 24 horas para que Fira lograra vender dos obras más usando la tecnología blockchain, la misma que sostiene a las populares criptomonedas.

Que Fira haya alcanzado este importante logro personal no es casualidad, pues el auge del criptoarte sigue en aumento. Cada vez más personas están pagando millones de dólares por poseer desde obras de arte hasta tuits.

¿Cómo lograrlo? "Lo primero que tienes que hacer es abrir una billetera de criptonedas. Luego escoger el marketplace de NFT para poner tu arte y por último ¡vender!", dice Fira.

No está en ningún gran museo, pero Beeple es uno de los artistas del momento. Christie's ha vendido por 70 millones de dólares su obra "Everydays: The First 5000 Days". Lo llamativo no es solo la cifra, sino que se trata de una obra de arte puramente digital.

Este no ha sido el primer sueño artístico que cumple Fira. A sus 25 años, J Balvin vistió un saco que diseñó exclusivamente para el reguetonero colombiano sobre sus zapatillas Air Jordan 1.

Y recientemente fue seleccionada para representar a Colombia en Expo Dubai, una de las ferias más importantes del mundo y que contará con exhibiciones de más de 190 países entre octubre próximo y marzo del 2022.

QUIERO SER EMBAJADORA DE MI PAÍS Y DE LATINOAMÉRICA Y SER UNA MUJER LÍDER EN EL MUNDO DEL CRIPTOARTE