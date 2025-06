Sean “Diddy” Combs confirma que no testificará y elogia al juez del juicio por un “excelente trabajo”

NUEVA YORK -- Sean “Diddy” Combs le dijo al juez en su juicio por tráfico sexual que está haciendo un "excelente trabajo" al confirmar el martes que no testificará.

Combs hizo estas declaraciones al juez federal de distrito Arun Subramanian tras ser preguntado sobre su testimonio.

El jurista de Manhattan planteó la pregunta después de que la fiscalía desistiera tras más de seis semanas de presentación de pruebas contra el experto en hip-hop. Más tarde, la defensa descansó sin llamar a ningún testigo.

Como es habitual después de que la fiscalía descanse en los juicios penales, los abogados de Combs presentaron argumentos para desestimar los cargos, argumentando que no estaban probados. El juez dijo que emitirá su fallo más adelante.

La fiscalía ha llamado a 34 testigos para intentar probar los cargos de tráfico sexual y conspiración para cometer crimen organizado que resultaron en el arresto de Combs en septiembre. Estas incluyen a dos exnovias de Combs que declararon haberse sentido obligadas a participar en eventos sexuales masivos con trabajadores sexuales masculinos, conocidos como "freak-offs" o "noches de hotel".

Sin embargo, los abogados defensores afirman que fueron encuentros sexuales consensuados, acordes con el estilo de vida swinger.

Combs, de 55 años, se declaró inocente y permanece encarcelado sin fianza en una cárcel federal de Brooklyn después de que varios jueces concluyeran el otoño pasado que representaba un peligro para la comunidad.

Es práctica habitual en los juicios penales federales que el juez interrogue directamente al acusado sobre la decisión de testificar o no, en parte para garantizar que sepa que es su decisión, independientemente de lo que le hayan dicho sus abogados.

Cuando llegó el momento de que Subramanian interrogara a Combs después de que la fiscalía descansara, el juez le preguntó cómo se encontraba.

“Estoy muy bien, su señoría”, respondió el fundador de Bad Boy Entertainment, antes de elogiar al juez antes de que se le pudiera formular otra pregunta.

“Quiero darle las gracias, está haciendo un excelente trabajo”, dijo Combs.

Combs afirmó que discutió el asunto “a fondo” con sus abogados antes de decidir no testificar.

“Esa es mi decisión, su señoría”, dijo Combs, y añadió: “Es solo mi decisión”.

A instancias del juez, aclaró: “Es decir, es mi decisión con mis abogados… Es mi decisión. La estoy tomando”.

Desde que comenzó el juicio a principios de mayo, entre los testigos del gobierno se han incluido exempleados de las empresas de Combs, pero la mayor parte de las pruebas provienen del testimonio de dos exnovias: Casandra “Cassie” Ventura y una modelo y personalidad de internet conocida por el jurado solo por el seudónimo de “Jane”.

Ventura, de 38 años, testificó durante cuatro días durante la primera semana del juicio, afirmando que se sintió presionada a participar en cientos de encuentros casuales porque le permitían tener intimidad con Combs después de haber tenido relaciones sexuales con trabajadores sexuales masculinos mientras él los observaba untarse con aceite de bebé y, a veces, los filmaba.

Jane testificó durante seis días sobre las relaciones sexuales que denominó "noches de hotel", afirmando que las estaba poniendo en perspectiva tras haber comenzado la terapia hace tres meses. Dijo que se sintió obligada a participar en ellas tan recientemente como en agosto pasado, pero lo hizo porque amaba y aún ama a Combs.

Ventura mantuvo una relación con Combs de 2007 a 2018, mientras que Jane estuvo frecuentemente con él desde 2021 hasta su arresto, lo que le obligó a cancelar su plan de reunirse con él en el hotel de Nueva York donde fue detenido.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen ser víctimas de abuso sexual a menos que se presenten públicamente, como lo hizo Cassie.

A lo largo del juicio, los abogados defensores han defendido su exoneración mediante el interrogatorio de testigos, incluyendo a varios que testificaron a regañadientes o solo después de que se les concediera inmunidad por cualquier delito que pudieran haber cometido.

Combs ha participado activamente en su defensa, escribiendo notas a sus abogados y, en ocasiones, ayudándolos a decidir cuándo dejar de interrogar a un testigo.

El juez lo amonestó en una ocasión por asentir con entusiasmo hacia los miembros del jurado durante un contrainterrogatorio exitoso de uno de sus abogados. La fiscalía se quejó de que sus gestos eran una forma de testificar sin ser sometido a contrainterrogatorio. El juez advirtió que podría ser excluido del juicio si esto se repitiera.

La semana pasada, la fiscalía y los abogados defensores mostraron al jurado más de 40 minutos de grabaciones que Combs grabó de los encuentros casuales o las noches de hotel.

Varios miembros del jurado se mostraron recelosos al ver y escuchar el audio de los encuentros, pero la mayoría no pareció reaccionar.

En su declaración inicial, Geragos calificó los videos como "prueba contundente de que la conducta sexual en este caso fue consensual y no se basó en coerción".

Los alegatos finales estaban programados para el jueves.