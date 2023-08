Se establece un programa de préstamos de $10 millones para empresas y el crecimiento económico en El Bronx

Qué saber El jueves, el Representante de EEUU Ritchie Torres se unió a los funcionarios locales electos y líderes de desarrollo económico para anunciar un nuevo programa de préstamos de $10 millones.

NUEVA YORK -- El jueves, el Representante de EEUU Ritchie Torres se unió a los funcionarios locales electos y líderes de desarrollo económico para anunciar un nuevo programa de préstamos de $10 millones que apoyará a las pequeñas y medianas empresas y a los empresarios a crear nuevas oportunidades, ampliar sus operaciones y acceder a capital de trabajo en algunos de los vecindarios más desfavorecidos del Bronx.

“Las pequeñas empresas son el corazón de nuestros vecindarios y la columna vertebral de nuestra economía, ya que crean empleos y amplían las oportunidades y la prosperidad para los residentes”, dijo el representante de los EEUU Ritchie Torres. “El programa Community Advantage Loan de $10 millones ayudará a los propietarios de pequeñas empresas y empresarios locales a acceder a capital de trabajo para crecer y prosperar, fortalecer su inventario y expandir su presencia para apoyar el desarrollo económico en las comunidades que más lo necesitan. ¡Animo a todos los propietarios de pequeñas empresas, especialmente a los más afectados por la pandemia, a postularse para aprovechar esta tremenda oportunidad que beneficiará a todo nuestro municipio, donde estamos abiertos para los negocios!"

Los préstamos oscilarán entre $5,000 y $350,000 y se pueden usar para cubrir gastos como nómina, compras de inventario o equipo nuevo. La atención se centrará en otorgar préstamos a empresas ubicadas en el sur del Bronx y particularmente la Zona de Empoderamiento de Nueva York, incluidos los vecindarios de Hunts Point, Port Morris y el área del Yankee Stadium.

“Las pequeñas empresas son la base de toda economía local”, dijo Diana Ayala, vicepresidenta del Concejo Municipal de Nueva York. “Para nutrir el crecimiento económico en El Bronx, es crucial que dirijamos nuestro enfoque hacia la inversión comunitaria y establezcamos una sólida red de pequeñas empresas. Este programa de préstamos sirve como medio para lograr precisamente eso: empoderar a los residentes con el capital y la oportunidad de establecer negocios dentro de nuestra comunidad. Estos negocios no solo satisfarán las necesidades de nuestros residentes, sino que también atraerán a personas de lugares cercanos y distantes, invitándolos a descubrir lo que tenemos para ofrecer en nuestro rincón de la Ciudad de Nueva York”.

Según datos recientes del Center for an Urban Future, la cantidad de nuevas aplicaciones comerciales aumentó un 30% de 2019 a 2021 y la tasa de crecimiento más rápida se produjo en El Bronx, que experimentó un aumento del 66%. Sin embargo, El Bronx se ha rezagado durante mucho tiempo en los programas de préstamos para pequeñas empresas. Por ejemplo, solo el 2% de los dólares de ayuda por el COVID-19 de los Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York se distribuyeron a las empresas del Bronx.

“La comunidad empresarial del Bronx ha demostrado una resiliencia notable desde la pandemia y es un semillero para la actividad empresarial y el crecimiento de las pequeñas empresas”, dijo la vicealcalde de Vivienda,

Desarrollo Económico y Fuerza Laboral María Torres-Springer. “Este nuevo fondo de $10 millones ayudará a inyectar capital muy necesario en el ecosistema empresarial para ayudar a los propietarios de pequeñas empresas y empresarios locales a crecer y prosperar en El Bronx”.

Puede encontrar información adicional sobre la elegibilidad y el proceso de solicitud aquí.