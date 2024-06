Republicanos en el Senado bloquean proyecto que protegía las fertilizaciones in vitro

WASHINGTON – Los republicanos del Senado bloquearon el jueves un proyecto de ley liderado por los demócratas para codificar amplias protecciones federales para la fertilización in vitro en medio de un creciente choque partidista sobre los derechos reproductivos en Estados Unidos.

La votación fue 48-47, con sólo dos republicanos votando a favor: las senadoras Lisa Murkowski, republicana por Alaska, y Susan Collins, republicana por Maine.

Otros en el Partido Republicano dijeron que la legislación iba demasiado lejos y en lugar de eso aprobaron una versión reducida que los demócratas dijeron que era ineficaz.

La Ley de Derecho a la FIV fue sometida a votación por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, para poner al Partido Republicano en una situación política a menos de cinco meses de las elecciones de 2024.

Los demócratas dicen que la decisión de la Corte Suprema, liderada por los conservadores, en 2022 de eliminar el derecho federal al aborto significa que el acceso a la anticoncepción y la FIV también están en riesgo.

Presentado por los senadores Patty Murray, demócrata por Washington, Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, y Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, establecería un derecho federal para que las personas accedan a servicios de tecnología reproductiva asistida por FIV, para que los proveedores ofrezcan el procedimiento y que las aseguradoras lo cubran.

Esos derechos no pueden ser obstaculizados por los Estados.

En el centro de la tensión está la creencia entre muchos conservadores sociales de que la vida comienza en la concepción.

Si se incluye en la ley, eso podría significar que los embriones descartados como parte del proceso de FIV (un hecho común) sean tratados como asesinato u homicidio involuntario.

Muchos republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, han firmado una legislación que otorgaría a un óvulo fertilizado los derechos de una persona.

Antes de la votación, los republicanos del Senado expresaron su apoyo a la FIV.

Intentaron promover un proyecto de ley más limitado que cortaría la financiación de Medicaid para los estados si prohibieran la FIV.

Los 49 senadores republicanos firmaron una declaración de la senadora Katie Britt, republicana por Alabama, acusando a los demócratas de llevar a cabo “una campaña partidista de falsa alarma destinada a engañar y confundir al pueblo estadounidense”.

"Apoyamos firmemente el acceso continuo a la FIV en todo el país, lo que ha permitido a millones de aspirantes a padres formar y hacer crecer sus familias", dijeron los senadores en el comunicado.

Murray dijo que la retórica del Partido Republicano es hueca ya que “las acciones hablan más que las palabras, y el registro aquí cuenta una historia muy diferente”.

"Los republicanos han introducido su propia legislación para pretender abordar el mismo problema que dicen que no existe, pero su proyecto de ley tiene enormes lagunas que permitirían a los estados restringir la FIV de diferentes formas", dijo a los periodistas. "Ignora intencionalmente lo que sucede con los embriones no utilizados, y no haría nada para impedir que las leyes sobre la personalidad fetal trastornen totalmente la atención de la FIV".

En una entrevista antes de la votación, Murray argumentó que parte del objetivo es transmitir a los votantes que la forma de proteger los derechos reproductivos en el futuro es elegir más demócratas en las elecciones de 2024.

"Creo que está bastante claro dónde están los votos en el actual Senado de Estados Unidos", dijo. "Y las próximas elecciones marcan la diferencia".